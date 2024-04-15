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Palmeiras surpreende e fecha com Felipe Anderson

Meia já assinou um pré-contrato. Seu vínculo com o atual campeão brasileiro começa no dia 1° de julho e será válido até 31 de dezembro de 2026
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 abr 2024 às 20:59

Publicado em 15 de Abril de 2024 às 20:59

Felipe anderson é o novo reforço do Palmeiras
Felipe anderson é o novo reforço do Palmeiras Crédito: Palmeiras/Divulgação
O Palmeiras surpreendeu e acertou, nesta segunda-feira (15), a contratação do meia atacante Felipe Anderson, que atua no futebol europeu há 11 temporadas. O brasileiro defende a Lazio, da Itália, e vai se apresentar ao time alviverde em julho, após a abertura da janela internacional de transferências. Ele já assinou um pré-contrato. Seu vínculo com o atual campeão brasileiro começa no dia 1º de julho e será válido até 31 de dezembro de 2026.
Revelado pelo Santos, o atleta estreou profissionalmente em 2010, aos 17 anos, e ganhou destaque em 2012, quando fez seis gols e deu oito assistências em 41 partidas. No time da Baixada, jogou ao lado de Neymar e Paulo Henrique Ganso e fez parte do elenco bicampeão paulista em 2011 e 2012, da Copa Libertadores de 2011 e da Recopa Sul-Americana de 2012.
Natural de Brasília (DF), Felipe Anderson despertou o interesse da Lazio-ITA, equipe para a qual se transferiu em 2013. Virou titular na temporada seguinte (2014/2015), ao fazer 37 duelos, marcar 11 gols e dar 10 assistências.
Em 2015/16, seguiu como protagonista e contabilizou 47 confrontos, nove bolas na rede e cinco passes para gol. Também teve números interessantes nos anos seguintes, o que lhe rendeu convocações para a seleção brasileira, além da inédita medalha olímpica de ouro nos Jogos Rio-2016.
Felipe Anderson foi vendido ao West Ham, da Inglaterra em 2018. Em duas temporadas na Premier League, conseguiu números interessantes ao marcar 12 gols e dar 14 assistências em 73 jogos. Da Inglaterra, se transferiu para Portugal, onde foi defender o Porto, mas lá teve passagem apagada e curta. Atuou em apenas dez duelos e se despediu do futebol português sem gols.
Retornou à Lazio em 2021 para dar continuidade à história no clube, no qual tem relevante passagem, com um total de 319 partidas disputadas até aqui - são 58 gols e 63 assistências e um título, o da Supertaça da Itália alcançado na temporada 2017/18.
O meia-atacante bateu, recentemente, o recorde de partidas seguidas pela Lazio, que antes pertencia ao zagueiro Alfredo Monza, com 124 jogos em sequência no fim da década de 1930. Atualmente, o brasileiro soma 144 confrontos consecutivos pelo time de Roma.

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