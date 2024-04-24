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Mimoso do Sul: empresária perde irmã e há um mês tenta limpar loja

Dona de loja de artigos para festas lida com prejuízos após enchente de 22 de março e com o luto pela perda de parente, possível vítima de leptospirose
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 abr 2024 às 09:59

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 09:59

Todo o prejuízo provocado pelas chuvas em Mimoso do Sul ainda não foi contabilizado por Marina de Souza Lima Melo, dona de um bufê na cidade. Porém, o mais difícil tem sido o luto pela irmã, que morreu poucos dias depois de apresentar sintomas de mal-estar. A suspeita é de leptospirose, doença comum em áreas alagadas. Um mês após os temporais, a empresária tenta se manter firme, com a ajuda de voluntários, remédios e fé, para recuperar-se e poder voltar a trabalhar. "Vai ser devagar." Confira no vídeo acima.

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