Criminosos furtam carro de motel e atropelam motociclista durante fuga no ES

Ao todo, quatro pessoas foram detidas após furto em motel de Cachoeiro Crédito: Leitor | A Gazeta

Quatro pessoas foram detidas na manhã deste sábado (27), após furtarem um carro de um motel em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Segundo a Guarda Municipal, durante a tentativa de fuga, os suspeitos bateram com o veículo no portão do estabelecimento e, em seguida, atropelaram um motociclista. Não há informações sobre o estado de saúde ele.

Ainda de acordo com a corporação, o veículo foi localizado por meio da central de videomonitoramento da cidade e interceptado já próximo ao antigo Detran.

Os envolvidos no crime eram três homens e uma mulher. Todos foram levados para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O veículo foi removido para o pátio da delegacia e será entregue ao proprietário.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento e, somente após a conclusão das oitivas da ocorrência, "terá informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante".