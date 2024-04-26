Servidores públicos do ES vão ter reajuste linear de 4,5% no salário

“Esse reajuste é fruto do nosso compromisso contínuo de valorizar o trabalho e o esforço dos profissionais que atuam na administração pública, reconhecendo a importância de suas contribuições para a sociedade capixaba”, disse Casagrande, em publicação nas redes sociais.

A última vez que os servidores estaduais tiveram os salários reajustados foi em abril do ano passado, quando mais de 95 mil profissionais, entre ativos (efetivos, comissionados e designação temporária), aposentados e pensionistas, receberam um reajuste linear de 5%.