Jovem de 20 anos é morto com muitos tiros em Montanha

Um caminhão carregado com blocos ficou completamente destruído após cair de uma ribanceira de cerca de 50 metros de altura, na estrada de São Dalmasio, em São Roque do Canaã, Noroeste do Estado, na manhã desta quarta-feira (20). A repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta, esteve no local do acidente e fez registros do acidente. Na foto (acima), é possível observar que a carga e os destroços do veículo ficaram espalhados pela estrada. Apesar do estrago, a Polícia Militar informou que não houve vítimas.