Ufes discute anulação de homenagens feitas durante a ditadura militar

O Conselho Universitário da Ufes reavalia a concessão de títulos a apoiadores da ditadura militar Crédito: Vitor Jubini

Médici, terceiro presidente do regime militar no país, recebeu a mais alta honraria concedida pela Ufes em 1976. Também foi contemplado com o título, em 1983, o ex-ministro da Educação e Cultura general Rubem Carlos Ludwig.

O MPF ainda solicitou que fossem identificados os locais na instituição que levam nomes em homenagem a antigos dirigentes que aderiram à ditadura militar em todos os campi da universidade. Segundo o relatório final da Comissão da Verdade da Ufes (CVUfes), as violações de direitos humanos durante a ditadura militar atingiram cerca de 90 pessoas, entre estudantes, funcionários e professores da instituição. Ambos os pedidos do MPF constam entre as recomendações do relatório.

“A permanência de pessoas que participaram das violações de direitos humanos perpetradas no bojo da ditadura militar no Brasil no quadro de homenageados da Ufes perpetua a violência por eles praticada, mantém viva a dor dos que sofreram, inclusive na memória coletiva, e retrata o algoz como herói, como alguém importante para a instituição e para a sociedade”, justificou a procuradora regional dos Direitos do Cidadão Elisandra de Oliveira Olímpio.

Ela destacou ainda que o MPF atua para trazer à luz as práticas atrozes cometidas pelo Estado brasileiro naquele período e para assegurar o direito à memória, especialmente para que fatos como esses não venham a se repetir.