Eustáquio de Castro é nomeado por Lula como novo reitor da Ufes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro como novo reitor da Universidade Federal do Espírito Santo . A definição foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (20) e já no dia 24 de março (domingo) o novo responsável por administrar a Ufes inicia a gestão da mesma, onde permanece até 2028.

Eustáquio de Castro foi nomeado novo reitor da Ufes Crédito: Divulgação/Ufes

Após começar no novo cargo, ele irá nomear a vice-reitora eleita, a professora do Departamento de Teorias do Ensino e Práticas Educacionais, Sonia Lopes. Na decisão, a Presidência da República respeitou o processo de escolha realizado pelo Colégio Eleitoral da Ufes, composto pelos três conselhos superiores, no dia 11 de dezembro de 2023.

Eustáquio de Castro é pós-doutor em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e professor associado do Departamento de Química da Ufes desde 1992. Em maio de 2021, assumiu o cargo de vice-diretor do Centro de Ciências Exatas (CCE), e desde 2012 é coordenador do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Metodologias para Análise de Petróleos (Labpetro), cujo objetivo é realizar pesquisas científicas e tecnológicas, além de serviços nas áreas de petróleo, gás e biocombustíveis.