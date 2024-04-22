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Suspeitos presos

Professor da Ufes é sequestrado, assaltado e amarrado em Vila Velha

Vítima foi abordada na Rodovia do Sol, após parar para comprar água; suspeitos fizeram transferências bancárias e o ameaçaram com faca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2024 às 10:29

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 10:29

Professor vítima de sequestro teve as mãos e pés amarrados com uma fita de plástico
Professor vítima de sequestro teve as mãos e pés amarrados com uma fita de plástico Crédito: Archimedes Patrício
Um professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi sequestrado, amarrado e assaltado após ser abordado na Rodovia do Sol, na altura da Barra do Jucu, em Vila Velha, na noite do último domingo (21). Enquanto o obrigavam a dirigir o próprio veículo, os bandidos iam fazendo transferências e ligando para amigos e parentes da vítima, pedindo dinheiro.
A apuração é do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta. Ele conversou com o professor, que preferiu não ser identificado. A vítima contou que estava voltando para casa quando parou para comprar uma água. Neste momento, ele foi abordado por um homem armado com uma faca. 
O professor foi obrigado a dirigir com o sequestrador no banco de trás. Eles chegaram a passar por uma blitz, mas o bandido abaixou e não foi visto. Mais adiante, ainda na rodovia, ouros dois criminosos entraram no carro e amarraram o professor com uma fita de plástico. 
Os bandidos começaram a fazer transferências pelo celular da vítima, além de ligar para amigos e parentes do professor exigindo dinheiro. "Ele ameaçou esfaquear o tempo todo, ia falando com a minha irmã, que ia me matar, esfaquear. Fez as transferências, fez roubo do celular, do cartão, Pix", relatou o professor.
Quando não tinham mais o que roubar, eles amarram as mãos e os pés do professor e o abandonaram na pista, fugindo com o carro dele. "Eu consegui ficar de joelhos e sair pulando, até que passou um rapaz de carro e me socorreu", lembrou. 

Dois detidos

Ainda conforme apuração da TV Gazeta, dois suspeitos, de 26 e 31 anos, foram presos horas depois na Ilha das Caieiras, em Vitória. Eles foram localizados pela Guarda Municipal após o veículo roubado da vítima passar pelo cerco eletrônico. 
Em nota, a Polícia Civil disse que "o suspeito de 26 anos conduzido pela Guarda Municipal à Delegacia Regional de Vitória foi autuado em flagrante por extorsão mediante sequestro e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Já o suspeito de 31 anos foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento".

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