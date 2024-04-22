Professor da Ufes é sequestrado, assaltado e amarrado em Vila Velha

Professor vítima de sequestro teve as mãos e pés amarrados com uma fita de plástico Crédito: Archimedes Patrício

Um professor da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ) foi sequestrado, amarrado e assaltado após ser abordado na Rodovia do Sol, na altura da Barra do Jucu, em Vila Velha , na noite do último domingo (21). Enquanto o obrigavam a dirigir o próprio veículo, os bandidos iam fazendo transferências e ligando para amigos e parentes da vítima, pedindo dinheiro.

A apuração é do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta. Ele conversou com o professor, que preferiu não ser identificado. A vítima contou que estava voltando para casa quando parou para comprar uma água. Neste momento, ele foi abordado por um homem armado com uma faca.

O professor foi obrigado a dirigir com o sequestrador no banco de trás. Eles chegaram a passar por uma blitz, mas o bandido abaixou e não foi visto. Mais adiante, ainda na rodovia, ouros dois criminosos entraram no carro e amarraram o professor com uma fita de plástico.

Os bandidos começaram a fazer transferências pelo celular da vítima, além de ligar para amigos e parentes do professor exigindo dinheiro. "Ele ameaçou esfaquear o tempo todo, ia falando com a minha irmã, que ia me matar, esfaquear. Fez as transferências, fez roubo do celular, do cartão, Pix", relatou o professor.

Quando não tinham mais o que roubar, eles amarram as mãos e os pés do professor e o abandonaram na pista, fugindo com o carro dele. "Eu consegui ficar de joelhos e sair pulando, até que passou um rapaz de carro e me socorreu", lembrou.

Dois detidos

TV Gazeta, dois suspeitos, de 26 e 31 anos, foram presos horas depois na Ilha das Caieiras, em Ainda conforme apuração da, dois suspeitos, de 26 e 31 anos, foram presos horas depois na Ilha das Caieiras, em Vitória . Eles foram localizados pela Guarda Municipal após o veículo roubado da vítima passar pelo cerco eletrônico.