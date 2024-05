Transcol

'Fora de contexto', diz secretário sobre paralisação de rodoviários no ES

Fabio Damasceno afirmou em entrevista para a TV Gazeta que os rodoviários deveriam ter avisado antes de paralisar as atividades

4 min de leitura min de leitura

Terminal lotado com a paralisação de rodoviários de duas empresas na Grande Vitória. (Ricardo Medeiros)

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, tratou a paralisação dos rodoviários na Grande Vitória, na manhã desta quinta-feira (9), como "fora de contexto". Cerca de mil motoristas e cobradores de duas empresas do Sistema Transcol paralisaram as atividades e interromperam a saída de 340 ônibus que trafegam em Cariacica, Viana e em linhas troncais que passam por Serra e Vitória. Às 7h50, os veículos foram liberados para sair das garagens.

"Existe uma legislação para greve, tem que avisar com três dias de antecedência, há um procedimento para isso. Não tirando, desmerecendo a manifestação, o direito de manifestação do próprio sindicato, mas a população tem seu direito de ir e vir, retirado no dia de hoje, em função de uma paralisação fora de contexto", declarou em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta.

"É fora de contexto sim porque tem que ter regras para avisar a população, inclusive a própria Ceturb se preparar para atender melhor a população", completou.

Paralisação dos ônibus na Grande Vitória nesta quinta-feira (9) Tela cheia 1 de 12

Linhas afetadas pela paralisação

A paralisação de rodoviários de duas empresas do Sistema Transcol afetou linhas de ônibus em toda a Grande Vitória, na manhã desta quinta-feira (9). Veja abaixo quais foram os itinerários afetados e o que reivindicam os motoristas.

Linhas troncais interrompidas:

504 - Terminal de Jacaraípe (Serra) x Terminal de Itacibá (Cariacica) - Via Reta da Penha

505 - Terminal de Laranjeiras (Serra) x Terminal de Itacibá - Via Camburi/Avenida Beira-Mar

591 - Serra x Terminal de Campo Grande (Cariacica) - Via Reta da Penha/BR 262

Linhas da Santa Zita em Cariacica e Viana

777 - Terminal São Torquato (Cariacica)

911 - Terminal Campo Grande

912 - Marcilio De Noronha

913 - Bairro Industrial Via Marcilio De Noronha

982 - Bairro Industrial / Viana - Circular

986 - Areinha / Bairro Ipanema via Universal / Primavera / Marcílio De Noronha / Vila Bethânia - circular

921 - Universal

Ao todo 340 veículos ficaram de sair das garagens, sendo 240 da Nova Transportes e 100 da Santa Zita. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) estima que mais de mil trabalhadores ficaram parados.

O que reivindicam os motoristas:

Criticam a utilização de ponto virtual, em que o rodoviário tem que usar o próprio telefone e a internet para marcar o horário de trabalho;

Alegam assédio moral;

Questionam o aumento de "linhas cruzadas", com mais linhas diferentes para o motorista atuar. Antes, segundo os rodoviários, o trabalhador ficava no mesmo ônibus e na mesma linha durante todo o expediente de trabalho;

Dizem que os ônibus sem ar-condicionado estão saindo das garagens sem cobrador.

Linhas cruzadas

Em conversa com a TV Gazeta, o rodoviário Sidnei Aristides Afonso explicou como ocorrem as "linhas cruzadas": "Eu saio da linha 504, de Itacibá a Jacaraípe, retorno, faço intervalo de 1h20, venho da linha de Itacibá para Campo Grande e retorno para a linha de Novo Brasil, a 724. Depois volto para Campo Grande e fecho a escala, em um único dia de trabalho. É muito corre-corre, não dá tempo de tomar café, de ir ao banheiro e a gente acaba colidindo com outros carros e temos que pagar do nosso bolso o prejuízo do terceiro", relatou.

Motoristas de duas empresas do Transcol cruzaram os braços nesta quinta (9). (Fernando Estevão)

Procurada por A Gazeta, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que a reivindicação dos profissionais das empresas é uma questão trabalhista e deve ser tratada junto ao GVBus.

"A Ceturb-ES está acionando as demais empresas do consórcio que atende o Sistema Transcol para garantir o atendimento da população e ressalta que os terminais estão operando normalmente e há ônibus em operação em toda a Grande Vitória. A Companhia irá receber representantes do sindicato, ainda nesta manhã, para acompanhar a reivindicação e tratativas", declarou.

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), por sua vez, diz que as empresas Nova Transportes e Santa Zita seguem rigorosamente as regras da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e não reconhecem qualquer dos pontos específicos reivindicados pela categoria. As operadoras esclarecem ainda que a operação já foi restabelecida e as linhas atendidas por elas já voltaram a circular.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta