Entenda protesto e situação de cobradores de ônibus na Grande Vitória Crédito: Kaique Dias

Com quem o acordo foi feito?

Segundo a Semobi, o acordo está sendo cumprido, conforme contrato, com horários e viagens, e a Ceturb adota providências cabíveis caso o serviço programado seja descumprido.

O que diz o acordo?

Esse acordo foi firmado durante o início da pandemia da Covid-19, quando os cobradores foram afastados dos ônibus e o governo capixaba começou a usar apenas o CartãoGV como meio de entrada nos coletivos e não mais dinheiro em papel ou moedas. O objetivo, além de promover melhor integração do Sistema Transcol, era o de evitar contaminação com a movimentação de quantias físicas.

Após protestos da categoria, parte das reivindicações foi acatada e os cobradores voltaram a atuar, mas como “recarregadores” do CartãoGV dentro dos coletivos sem ar-condicionado. É mais uma opção para os passageiros realizarem a recarga de créditos para o cartão, além de toda a rede de parceiros, autoatendimento, lojas e aplicativos.

Por que apenas em ônibus sem ar-condicionado?

O governo do Estado iniciou um programa de substituição de ônibus antigos por veículos com ar-condicionado. Os novos veículos não contam com assento para os cobradores, portanto, ficou decidido que os profissionais voltariam a atuar apenas nos sem o dispositivo.

A Semobi explicou que o Sistema Transcol conta atualmente com 1.609 ônibus e 60% não tem ar-condicionado, o equivalente a 970 veículos. Segundo o Sindirodoviários, seriam necessários então 970 cobradores, para que nenhum veículo vá para a rua sem os profissionais.

O governo do Estado afirmou que o sistema vai receber 140 novos ônibus com ar-condicionado até o fim de 2023. A previsão é que até 2026, o Transcol receba mais 600 novos ônibus, e a expectativa é que toda a frota esteja renovada até 2030.

Falta cobrador?

Segundo o diretor do Sindirodoviários, Miguel Leite, faltam cerca de 200 cobradores e as empresas que operam no Sistema Transcol não têm contratado substitutos. “Vão ter que contratar. Os cobradores foram demitidos e muitos mudaram de função, passaram para motorista e a es empresas não repuseram. Se não vigiarmos, não vão preencher essas vagas”, declarou, para A Gazeta, nesta quarta-feira (5).

Dados da Semobi mostram que, dos cobradores que integravam o Sistema Transcol em 2019, mais da metade foi contemplada pelo acordo que prevê a requalificação, assumindo novas funções no próprio sistema, e parte fez adesão ao Plano de Demissão Voluntária.

Além das requalificações promovidas, a categoria teve a oportunidade de participar do Programa CNH Requalifica, lançado pelo governo do Estado, permitindo as profissionais obter habilitação (Categoria A B ou AB), para novas oportunidades de requalificação dentro ou fora do sistema.

Profissão de cobrador vai ser extinta?

Com a previsão de ter todos os ônibus com ar-condicionado e sem assento para os cobradores atuarem é provável que a profissão seja extinta no Transcol até 2030. O Sindirodoviários reivindica que, pelo menos, os profissionais sejam realocados dentro das empresas.

“Quando um carro novo entra, diminui a quantidade de vagas para cobradores, mas eles mudam de função, vão atuar no administrativo da empresa ou como motoristas. O que está acontecendo é que há vagas abertas, postos de trabalho, e não estão preenchendo”, finalizou Miguel Leite.