Ônibus sem ar-condicionado voltam a circular em Cariacica e Viana após ato de rodoviários

Ônibus retornando à garagem após ato do Sindirodoviários, na manhã desta segunda-feira (3) Crédito: Sindirodoviários

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários (Sindirodoviários) fez, na manhã desta segunda-feira (3), um ato na garagem das empresas Santa Zita e Nova Transportes em veículos sem ar-condicionado e que estão sem cobradores. Parte das viagens atrasaram e outros veículos foram proibidos de sair do local, afetando as viagens em Cariacica Viana . A fiscalização foi encerrada por volta das 8h30 e os ônibus voltaram a circular na sua totalidade.

Os novos ônibus do Sistema Transcol não têm espaço para esses trabalhadores e a entrada dos passageiros é feita mediante o validador eletrônico do CartãoGV.

Miguel Leite explicou que só estavam deixando a garagem os veículos com ar-condicionado. Os ônibus que não têm o equipamento e estão sem cobrador não foram para a rua. "O acordo não está sendo cumprido. Os ônibus sem ar-condicionado deveriam ter cobradores, mas as empresas não estão repondo. Viemos fazer essa fiscalização de surpresa e não vamos deixar esse tipo de veículo sair da garagem", pontuou.

As empresas Nova Transportes e Santa Zita atendem parte de Cariacica e toda a cidade de Viana.

Por volta das 6h34, Miguel Leite afirmou que as empresas enviaram um ônibus com cobradores de um terminal para fazer com que veículos fossem liberados. Às 8h30, o ato foi encerrado.

Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) informou que o movimento surpresa dos rodoviários nas garagens de Cariacica impediu e atrasou a saída de veículos. "A companhia já determinou que os consórcios operadores façam o remanejamento de veículos de outras empresas para minimizar os transtornos à população", declarou.

O GVBus, por sua vez, disse que a situação já está normalizada e nenhuma pauta de reivindicações foi apresentada pelo Sindicato dos Rodoviários.

O que diz a Semobi

Também em nota, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) destacou que o acordo citado pelo Sindirodoviários foi feito entre as empresas e a categoria. "O governo do Estado, através da Ceturb, acompanha e fiscaliza o serviço operacional, que está sendo cumprido conforme contrato, com horários e viagens e as adota providências cabíveis caso o serviço programado seja descumprido", pontuou.

"Segundo o acordo, a atuação dos cobradores varia conforme a linha. Esses profissionais atuam como mais uma opção de recarga, facilitando o dia-a-dia dos passageiros, além de toda rede de parceiros, autoatendimento, lojas e aplicativos que também disponibilizando o serviço da recarga de créditos para o Cartão GV", evidenciou a pasta.

"O Transcol opera com 1.609 ônibus, sendo que cerca de 40% da frota conta com ar-condicionado. O sistema deve receber 140 novos ônibus com ar condicionado e wifi nesse ano. O governo planeja que até 2026, o Transcol receba mais 600 novos ônibus e a expectativa é que toda a frota esteja com ar condicionado até 2030", prosseguiu.

"Dos cobradores que integravam o sistema Transcol em 2019, mais da metade foi contemplada pelo acordo que prevê a requalificação, assumindo novas funções no próprio sistema, e parte fez adesão ao Plano de Demissão Voluntária. Além das requalificações promovidas, a categoria teve a oportunidade de participar do Programa CNH Requalifica, lançado pelo Governo do Estado, permitindo as profissionais obter habilitação (Categoria A B ou AB), para novas oportunidades de requalificação dentro ou fora do Sistema", finalizou.

Entenda o acordo com os cobradores