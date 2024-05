Motoristas parados

Paralisação no Transcol: veja linhas afetadas e o que pedem os rodoviários

Empresas de ônibus atuam em Cariacica e Viana e em linhas troncais que passam pela Serra e por Vitória

Motoristas e cobradores de duas empresas do Transcol cruzaram os braços nesta quinta (9). (Fernando Estevão)

A paralisação de rodoviários de duas empresas do Sistema Transcol afetou linhas de ônibus em toda a Grande Vitória, na manhã desta quinta-feira (9). Por volta das 7h50, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) liberou a saída dos veículos das garagens. Veja abaixo quais foram os itinerários afetados e o que reivindicam os motoristas.

Linhas troncais interrompidas:

504 - Terminal de Jacaraípe (Serra) x Terminal de Itacibá (Cariacica) - Via Reta da Penha

505 - Terminal de Laranjeiras (Serra) x Terminal de Itacibá - Via Camburi/Avenida Beira-Mar

591 - Serra x Terminal de Campo Grande (Cariacica) - Via Reta da Penha/BR 262

Linhas da Santa Zita em Cariacica e Viana

777 - Terminal São Torquato (Cariacica)

911 - Terminal Campo Grande

912 - Marcilio De Noronha

913 - Bairro Industrial Via Marcilio De Noronha

982 - Bairro Industrial / Viana - Circular

986 - Areinha / Bairro Ipanema via Universal / Primavera / Marcílio De Noronha / Vila Bethânia - circular

921 - Universal

O que reivindicam os rodoviários

Ao todo 340 veículos ficaram sem sair das garagens, sendo 240 da Nova Transportes e 100 da Santa Zita. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) estima que mais de mil trabalhadores estão parados.

O que reivindicam os motoristas:

Criticam a utilização de ponto virtual, em que o rodoviário tem que usar o próprio telefone e a internet para marcar o horário de trabalho;

Alegam assédio moral;

Questionam o aumento de "linhas cruzadas", com mais linhas diferentes para o motorista atuar. Antes, segundo os rodoviários, o trabalhador ficava no mesmo ônibus e na mesma linha durante todo o expediente de trabalho;

Dizem que os ônibus sem ar-condicionado estão saindo das garagens sem cobrador.

Linhas cruzadas

Em conversa com a TV Gazeta, o rodoviário Sidnei Aristides Afonso explicou como ocorrem as "linhas cruzadas": "Eu saio da linha 504, de Itacibá a Jacaraípe, retorno, faço intervalo de 1h20, venho da linha de Itacibá para Campo Grande e retorno para a linha de Novo Brasil, a 724. Depois volto para Campo Grande e fecho a escala, em um único dia de trabalho. É muito corre-corre, não dá tempo de tomar café, de ir ao banheiro e a gente acaba colidindo com outros carros e temos que pagar do nosso bolso o prejuízo do terceiro", relatou.

Motoristas de duas empresas do Transcol cruzaram os braços nesta quinta (9). (Fernando Estevão)

Procurada por A Gazeta, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que a reivindicação dos profissionais das empresas é uma questão trabalhista e deve ser tratada junto ao GVBus.

"A Ceturb-ES está acionando as demais empresas do consórcio que atende o Sistema Transcol para garantir o atendimento da população e ressalta que os terminais estão operando normalmente e há ônibus em operação em toda a Grande Vitória. A Companhia irá receber representantes do sindicato, ainda nesta manhã, para acompanhar a reivindicação e tratativas", declarou.

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), por sua vez, diz que as empresas Nova Transportes e Santa Zita seguem rigorosamente as regras da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e não reconhecem qualquer dos pontos específicos reivindicados pela categoria. As operadoras esclarecem ainda que a operação já foi restabelecida e as linhas atendidas por elas já voltaram a circular.

