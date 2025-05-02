Sites e sistemas da Ufes saem do ar após 'falha grave em equipamento'

A Ufes afirmou no comunicado que uma equipe da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), junto a técnicos da empresa responsável pelo suporte, está trabalhando em regime de plantão 24 horas para restabelecer o funcionamento dos sistemas o mais rápido possível. A previsão da instituição é de que o acesso seja normalizado até o próximo domingo (4).