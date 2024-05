Golpistas do ES vendiam dados de agentes de segurança para o PCC em São Paulo

Além de simular venda de armas de fogo que não existiam, os dados dos compradores foram utilizados para outros fins, sendo, inclusive vendidos a outros criminosos

"Além dessas pessoas que foram enganadas também no Gov.br querendo trabalhar para ele, ele pediu para as pessoas gravarem vídeos e áudios delas contando como foi a compra da arma de fogo (para ver se sua voz é boa o suficiente para trabalhar). Ele pegava esse áudio, esse vídeo e encaminhava para possíveis compradores (de armas), para as pessoas acreditarem no discurso dele", detalha.