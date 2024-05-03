Ataque a tiros acaba em perseguição e granada encontrada em frente a hospital na Serra

O artefato estava dentro do carro. A rua em frente ao hospital Matrno Infantil foi isolada para a ação do BME Crédito: Wagner Martins

Uma perseguição policial após um ataque a tiros terminou com um veículo acidentado, com os pneus furados, e uma granada, encontrada no interior do carro, em frente a uma das entradas do Hospital Materno Infantil, localizado na Rua 4D, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra , por volta das 16h desta sexta-feira (3). A via foi interditada para avaliação do Batalhão de Missão Especial (BME), que explodiu o objeto por volta das 19h42.

A ocorrência começou depois que criminosos realizaram um ataque armado no bairro Vila Nova de Colares, também no município serrano. Dois homens, de 39 e 24 anos, de dentro de um Honda HR-V, atiraram e balearam pelos três pessoas após abrirem fogo diversas vezes pela região. Informações obtidas pelos policiais indicam que a motivação seria o confronto entre gangues rivais pelo comando do tráfico na região onde houve a ofensiva.

A Polícia Militar identificou o veículo, momento em que começou a perseguição por seis quilômetros que terminou em frente ao hospital. O motorista teria tentado fugir pelo Terminal de Laranjeiras, que fica ao lado do centro médico, e chegou a entrar em um ônibus, mas foi alcançado e detido pela polícia, segundo testemunhas.

O outro homem envolvido no caso também foi preso. Dentro do automóvel foram encontrados munições, duas pistolas adaptadas com kit para funcionarem como arma longa e um artefato, que seria uma granada. Ao identificar o objeto suspeito, a PM acionou o BME, que foi ao local para verificar a necessidade de realizar a detonação, o que ocorreu horas depois.

A Polícia Civil informou, por nota, que o suspeito de 39 anos, possuia dois mandados de prisão, um por homicídio ocorrido no ano de 2019 na Serra e outro por comércio ilegal de arma de fogo de Cariacica. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tripla tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e uso de documento falso.

Já o suspeito de 24 anos, foi autuado em flagrante por tripla tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação. Ambos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Ainda segundo a corporação, as armas apreendidas serão encaminhadas para o Departamento de Criminalística - Balística da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições e carregadores.

Your browser does not support the audio element. Ataque a tiros acaba em perseguição e granada encontrada em frente a hospital na Serra