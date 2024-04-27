Roubo, perseguição e troca de tiros por ruas e avenidas de Vitória

Após uma mulher ser roubada na orla de Camburi, em Vitória , na manhã deste sábado (27), policiais militares iniciaram uma perseguição aos suspeitos, que atiraram na direção das viaturas. Houve troca de tiros por ruas e avenidas de Vitória durante a tentativa de capturar os assaltantes. A Guarda Municipal deu apoio à ocorrência e conseguiu deter os três envolvidos na ocorrência.

Conforme informações da Polícia Militar , uma equipe da 12ª Companhia Independente foi comunicada que, em frente ao Píer de Iemanjá, estava acontecendo um assalto.

"O solicitante visualizou um suspeito armado agredindo uma mulher e, posteriormente, entrando em um carro e fugindo. O solicitante acompanhou o veículo suspeito e, ao mesmo tempo, foi passando informações aos policiais que se deslocavam para o local. Na altura de uma franquia de fast food, na Praia do Canto, viaturas visualizaram o automóvel e deram voz de abordagem ao condutor utilizando os sinais sonoros, porém não foram atendidos", descreveu a PM.

Os suspeitos fugiam em alta velocidade e, nas proximidades da Rua José Teixeira, segundo a PM, um dos ocupantes do carro atirou duas vezes contra uma das viaturas. Os policiais reagiram e continuaram a perseguição, percorrendo toda a extensão da Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), passando pela Rua das Palmeiras, subindo pelo bairro Itararé, onde os suspeitos tentaram desembarcar na subida do Beco Dois.

"Neste momento, os indivíduos, novamente, efetuaram disparos contra os militares, que revidaram. Os suspeitos embarcaram no veículo e fugiram".

Contudo, o sistema de videomonitoramento apontou que eles estavam na altura do Parque Moscoso. Equipes visualizaram o veículo e tentaram abordá-lo, porém, os ocupantes não obedeceram e efetuaram mais disparos contra os policiais, que mantiveram distância e continuaram seguindo o automóvel até a subida do Morro do Quadro, onde houve uma nova tentativa de abordagem. "Os indivíduos efetuaram disparos contra os policiais e houve revide. Três suspeitos desembarcaram do veículo e fugiram a pé pela Escadaria Bartolomeu, porém foram detidos pela Guarda Municipal", acrescentou a PM.

Dois dos suspeitos foram detidos nessa primeira abordagem e o terceiro que, a princípio, tinha conseguido escapar, foi capturado na pracinha de Caratoíra. Conforme apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o suspeito foi localizado a partir do rastreamento do celular da mulher roubada na praia. A Guarda Municipal informou à reportagem que os três suspeitos já tinham passagem pela polícia por tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

O inspetor Rocha, da Guarda Municipal, ressaltou o empenho dos agentes, que não encerraram a ocorrência até que o terceiro suspeito fosse preso. Ele destacou também que o sistema de videomonitoramento, com acompanhamento da Gerência de Inteligência, serviu para orientar a atuação de quem estava na rua, perseguindo os suspeitos.

Rocha acrescentou que foram usadas seis viaturas na ocorrência, com pelo menos 15 agentes municipais. No final, eles conduziram os suspeitos para o DPJ de Vitória.