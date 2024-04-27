Criança em situação de risco é resgatada pela PRF às margens da BR 101, em Viana

Criança foi resgatada próximo ao km 302 da BR 101, em Viana Crédito: Reprodução/GoogleStreetView

Uma criança de 2 anos, que estava no colo da mãe, em situação de risco, às margens da BR 101, em Viana, na madrugada deste sábado (27), foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A corporação informou que foi acionada para verificar o risco de atropelamento de uma mulher e, chegando ao local descrito, próximo ao km 302 (Posto Canaã), os agentes perceberam que a mãe da criança estava totalmente desorientada e sem condições de garantir a segurança do filho.

A equipe da PRF encontrou a mulher e o menino de 2 anos dentro de um bar, às margens da rodovia. Segundo os agentes, a mãe da criança estava cambaleante e sem condições de garantir a segurança do filho.

Ainda segundo a PRF, a criança estava com fome, com a fralda suja de fezes e urina, em situação de vulnerabilidade. Diante das circunstâncias foi acionada a ambulância da Eco101 — concessionária responsável pela rodovia - que encaminhou mãe e filho para o PA de Alto Lage para constatações de saúde de ambos.