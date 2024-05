Cacau Show abre novas vagas de emprego em Linhares

Oportunidades são para cargos como analista de processos, auxilair de produção, conferente, mecânico industrial, operador de empilhadeira e soldador

A Cacau Show está com 18 vagas de emprego abertas na fábrica em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Há oportunidades para profissionais de níveis médio, técnico e superior. A empresa oferece, além do salário, assistência médica e odontológica, desconto nos produtos, auxílio-alimentação, entre outros benefícios.