23 indústrias abrem mais de 330 vagas de emprego no ES

Profissionais que estão à procura de emprego já podem separar o currículo. Isso porque 23 indústrias do Espírito Santo estão com 332 vagas de emprego e estágio abertas para início imediato.
Os interessados devem fazer o cadastro nos sites de carreira dessas organizações. Há postos para trabalhar na Grande Vitória, Linhares, Aracruz, São Mateus e outras cidades capixabas.
As maiores ofertas estão disponíveis na Biancogrês com 74 postos e Estaleiro Jurong que vai contratar 62 profissionais. A Vale e a Nater Coop tem 33 e 32 oportunidades, respectivamente. Outra companhia com chances em aberto é a Cacau Show, com 20 vagas.
Confira as vagas
CACAU SHOW
- Vagas: todas para Linhares
- Analista de processos
- Assistente administrativo - Fazenda
- Assistente administrativo - fiscal
- Auxiliar de produção
- Conferente I
- Eletrotécnico industrial PL
- Engenheiro de projetos
- Inspetor da qualidade
- Mecânico industrial
- Meio oficial de elétrica - manutenção
- Operador de empilhadeira
- Operador de loja - Mega Store
- Operador de máquina
- Soldador
- Supervisor de projetos
- Técnico automação industrial Técnico de manufatura
- Técnico mecânico PL
ARCELORMITTAL TUBARÃO
- Vagas: todos para Serra
- Analista de tecnologia da informação
- Especialista de engenharia elétrica
FIBRASA
- Vagas: todas para Serra
- Analista de EOF pleno
- Analista fiscal
- Analista de planejamento de manutenção PI
- Assistente financeiro
- Operador de produção
- Técnico de processos - injeção
- Técnico eletroeletrônico
- Técnico em automação
- Técnico mecânico
- Supervisor de produção - impressão
FORTLEV
- Vagas: toda para Serra
- Analista de sistemas
- Analista de suprimentos júnior
- Analista logístico
- Assistente administrativo PCD
- Auxiliar de armazém
- Auxiliar de produção de rotomoldagem
- Caldeireiro
- Estagiário (a) de recursos humanos
- Estágio custos
IMETAME
- Vagas: todas para Aracruz
- Imetame Logística Porto
- Engenheiro projetista
- Assistente de produção
- Pedreiro
- Carpinteiro
- Projetista - engenharia elétrica
- Chefe de máquinas
- Marinheiro de máquinas
- Imetame Metalmecânica
- Assistente administrativo - offshore
- Montador de andaime - parada de fábrica
- Imetame Energia
- Assistente de produção
- Assistente técnico
- Operador de produção
- Técnico especializado - instrumentação e automação
SAMARCO
- Vagas: para Anchieta
- Engenheiro de processos
SUZANO
- Vagas: todas para Aracruz
- Analista de recursos humanos
- Operação - afirmativo para mulheres
- Programa Aprendiz
VALE
- Vagas: todas para Vitória
- Caldeiraria (o) - vaga preferencial para mulheres
- Engenheira sênior - pelotização - vaga exclusiva para mulheres
- Inspetora de manutenção especializada - vaga afirmativa para mulheres
- Inspetora(o) de manutenção especializada – vaga preferencial para mulheres
- Operadora equipamentos instalações - vaga afirmativa para mulheres
- Soldador - vaga afirmativa para mulheres
- Técnica (o) eletromecanica (o) ii – vaga preferencial para mulheres
- Técnica (o) mecânica (o) - supervisão de briquetagem cura - vaga preferencialmente para mulheres
- Técnica eletroeletrônica - supervisão de manutenção preventiva - vaga afirmativa para mulheres
- Técnica especializada de planejamento, programação e manutenção - vaga afirmativa para mulheres
ESTALEIRO JURONG
- Vagas: todas para Aracruz
- Analista contábil
- Analista de custos
- Analista de importação e exportação
- Analista de informações e gerenciais
- Analista de recursos humanos
- Analista de sistemas
- Analista de suporte e cyber segurança
- Assistente contas a pagar
- Assistente de apoio PCD
- Assistente de planejamento
- Assistente técnico de tubulação naval
- Coordenador de estrutura
- Coordenador de tubulação
- Desenhista
- Eletricista força e controle
- Encanador gasista
- Engenheiro de estrutura
- Engenheiro de manutenção e apoio logístico
- Esmerilhador lixador
- Ferramenteiro
- Fiscal de montagem de andaime
- Gerente engenharia projeto naval
- Inspetor dimensional CD CL
- Inspetor QA QC
- Inspetor técnico de equipamento
- Líder de elétrica
- Líder de montagem
- Líder de montagem de andaimes
- Líder de Movimentação de Carga
- Líder de solda
- Maçariqueiro
- Mecânico de manutenção
- Mecânico de refrigeração
- Montador de andaime
- Montador de estrutura metálica
- Montador de estrutura metálica
- Motorista socorrista
- Operador de auto blasting
- Operador de guindaste
- Operador de oxicorte
- Operador de usinagem
- Pintor airless
- Pintor de rolo e trincha
- Pintor jatista
- Projetista de estrutura naval
- Projetista de instrumentação naval
- Projetista elétrico e telecom naval
- Rigger sinaleiro
- Soldador MIG MAG TIG
- Soldador Tig ER
- Supervisor de riggers
- Supervisor de solda
- Supervisor irata N3
- Técnico ambiental
- Técnico de estrutura naval
- Técnico de PCP
- Técnico de projetos elétricos
- Técnico de tubulação naval
- Técnico em elétrica e automação
- Técnico em Mecânica
- Técnico em segurança do trabalho
BRINOX
- Vagas: todas para Linhares
- Auxiliar de logística - expedição
- Auxiliar de produção
BIANCOGRÊS
- Vagas: todas para Serra
- Almoxarife
- Analista de informações gerenciais
- Analista de suprimentos e materiais
- Aprendiz industrial em cerâmica
- Auxiliar de expedição
- Auxiliar de limpeza industrial
- Auxiliar de serviços gerais (banherista)
- Conferente
- Consultor(a) interno(a) de rh - business partner
- Eletromecânico
- Especialista em projetos elétricos
- Operador de classificação
- Operador de classificação
- Operador de empilhadeira
- Operador de pá carregadeira
- Operador de produção
- Operador industrial - exclusiva para PCD
- Supervisor de manutenção elétrica
- Supervisor de turno
NATERCOOP
- Vagas:
- Assistente administrativo de armazém de café (Ibiraçu, Nova Venécia) - ES
- Assistente administrativo de captação de café (Nova Venécia)
- Assistente administrativo de CD (Serra)
- Assistente de controle de qualidade lácteos (Nova Venécia)
- Auxiliar de armazém de café (Ibiraçu, Nova Venécia)
- Auxiliar de centro de distribuição (Serra)
- Auxiliar de classificação de ovos (Santa Maria de Jetibá)
- Auxiliar de granja (Santa Teresa)
- Auxiliar de loja (Baixo Guandu, Santa Maria de Jetibá, Rio Bananal, Barra de São Francisco)
- Consultor técnico de loja (Vargem Alta, Vila Valério, Baixo Guandu, João Neiva, Alto Rio Novo, Santa Maria de Jetibá, Ibatiba, Iúna, Jaguaré, Afonso Cláudio, Barra de São Francisco, Rio Bananal)
- Degustador de café (Vila Valério)
- Operador de empilhadeira (Ibiraçu, Serra)
- Operador de máquina de beneficiamento de café (Nova Venécia)
- Vendedor de loja (Santa Maria de Jetibá).
MARCOPOLO
- Vagas: todas para São Mateus
- Analista de processos sênior
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de solda
- Bombeiro civil
- Controlador de produção
- Desenhista projetista
- Estágio - meio ambiente
- Estágio engenharia de processos
- Estágio - logística
- Serralheiro (logística)
- Soldador montador de produção
- Técnico eletrônico
SIMEC CARIACICA
- Vagas: todas para Cariacica
- Estágio nível superior- administração ou engenharia mecânica/produção/metalúrgica
- Estágio técnico em mecânica
- Líder de equipe de produção - laminação
- Mecânico de manutenção
- Supervisor manutenção mecânica laminação
- Técnico de materiais
- Técnico de processos - laminação
CEDISA
- Vagas: todas para Serra
- Analista de sistemas de T.I - Ênfase em ERP
- Assistente comercial
- Assistente de controladoria
- Assistente de recrutamento e seleção
- Auxiliar de armazenista - Noturno
- Auxiliar de armazenista - setor barras
- Consultor de vendas interno
- Coordenador comercial
- Vendedor externo
BRITÂNIA
- Vagas: todas para Linhares
- Analista de logística (1)
- Almoxarife (1)
- Operador de depósito (5)
- Conferente (1)
ZUCCHI LUXURY STONE
- Vagas: todas para Serra
- Analista de sistemas
- Operador de ponte rolante
VIBRA
- Vaga: para Vitória
- Operadora - vaga afirmativa para mulheres
UNIAVES
- Vagas:
- Supervisor de produção (Castelo)
- Técnico de segurança do trabalho (Venda Nova do Imigrante, Castelo)
- Mecânico (Castelo)
- Eletricista industrial (Castelo)
- Auxiliar de produção frigorífico (Castelo)
AFORT
- Vagas: todas para Serra
- Eletromecânico
- Analista de compras
- Coordenação de produção de PVC
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de produção
ELETROBRAS
- Vagas: todas para Serra
- Técnico de operação e manutenção - Furnas
3R PETROLEUM
- Vaga: para Vitória
- Técnico de segurança do trabalho