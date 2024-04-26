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23 indústrias abrem mais de 330 vagas de emprego no ES

Há postos para trabalhar na Grande Vitória, Linhares, Aracruz, São Mateus e outras cidades; veja como participar dos processos seletivos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 abr 2024 às 11:04

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 11:04

Portaria da Vale em Tubarão
Portaria da Vale em Tubarão Crédito: Vale/Divulgação
Profissionais que estão à procura de emprego já podem separar o currículo. Isso porque 23 indústrias do Espírito Santo estão com 332 vagas de emprego e estágio abertas para início imediato.
Os interessados devem fazer o cadastro nos sites de carreira dessas organizações. Há postos para trabalhar na Grande Vitória, Linhares, Aracruz, São Mateus e outras cidades capixabas.
As maiores ofertas estão disponíveis na Biancogrês com 74 postos e Estaleiro Jurong que vai contratar 62 profissionais. A Vale e a Nater Coop tem 33 e 32 oportunidades, respectivamente. Outra companhia com chances em aberto é a Cacau Show, com 20 vagas. 

Confira as vagas

CACAU SHOW
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
  • Vagas: todas para Linhares
  • Analista de processos
  • Assistente administrativo - Fazenda
  • Assistente administrativo - fiscal
  • Auxiliar de produção
  • Conferente I
  • Eletrotécnico industrial PL
  • Engenheiro de projetos
  • Inspetor da qualidade
  • Mecânico industrial
  • Meio oficial de elétrica - manutenção
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de loja - Mega Store
  • Operador de máquina 
  • Soldador
  • Supervisor de projetos
  • Técnico automação industrial Técnico de manufatura 
  • Técnico mecânico PL
ARCELORMITTAL TUBARÃO
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
  • Vagas: todos para Serra
  • Analista de tecnologia da informação
  • Especialista de engenharia elétrica
FIBRASA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Serra
  • Analista de EOF pleno
  • Analista fiscal
  • Analista de planejamento de manutenção PI
  • Assistente financeiro
  • Operador de produção
  • Técnico de processos - injeção
  • Técnico eletroeletrônico
  • Técnico em automação
  • Técnico mecânico
  • Supervisor de produção - impressão
FORTLEV
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: toda para Serra
  • Analista de sistemas 
  • Analista de suprimentos júnior
  • Analista logístico
  • Assistente administrativo PCD
  • Auxiliar de armazém
  • Auxiliar de produção de rotomoldagem
  • Caldeireiro
  • Estagiário (a) de recursos humanos
  • Estágio custos
IMETAME
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Aracruz
  • Imetame Logística Porto
  • Engenheiro projetista
  • Assistente de produção
  • Pedreiro
  • Carpinteiro
  • Projetista - engenharia elétrica
  • Chefe de máquinas
  • Marinheiro de máquinas
  • Imetame Metalmecânica
  • Assistente administrativo - offshore
  • Montador de andaime - parada de fábrica
  • Imetame Energia
  • Assistente de produção
  • Assistente técnico
  • Operador de produção
  • Técnico especializado - instrumentação e automação
SAMARCO
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: para Anchieta
  • Engenheiro de processos
SUZANO
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Aracruz
  • Analista de recursos humanos
  • Operação - afirmativo para mulheres
  • Programa Aprendiz
VALE
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
  • Vagas: todas para  Vitória
  • Caldeiraria (o) - vaga preferencial para mulheres
  • Engenheira sênior - pelotização - vaga exclusiva para mulheres
  • Inspetora de manutenção especializada - vaga afirmativa para mulheres
  • Inspetora(o) de manutenção especializada – vaga preferencial para mulheres
  • Operadora equipamentos instalações - vaga afirmativa para mulheres
  • Soldador - vaga afirmativa para mulheres
  • Técnica (o) eletromecanica (o) ii – vaga preferencial para mulheres
  • Técnica (o) mecânica (o) - supervisão de briquetagem cura - vaga preferencialmente para mulheres
  • Técnica eletroeletrônica - supervisão de manutenção preventiva - vaga afirmativa para mulheres
  • Técnica especializada de planejamento, programação e manutenção - vaga afirmativa para mulheres
ESTALEIRO JURONG
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
  • Vagas: todas para Aracruz
  • Analista contábil
  • Analista de custos
  • Analista de importação e exportação
  • Analista de informações e gerenciais
  • Analista de recursos humanos
  • Analista de sistemas
  • Analista de suporte e cyber segurança
  • Assistente contas a pagar
  • Assistente de apoio PCD
  • Assistente de planejamento
  • Assistente técnico de tubulação naval
  • Coordenador de estrutura
  • Coordenador de tubulação
  • Desenhista
  • Eletricista força e controle
  • Encanador gasista
  • Engenheiro de estrutura
  • Engenheiro de manutenção e apoio logístico
  • Esmerilhador lixador
  • Ferramenteiro
  • Fiscal de montagem de andaime
  • Gerente engenharia projeto naval
  • Inspetor dimensional CD CL
  • Inspetor QA QC
  • Inspetor técnico de equipamento
  • Líder de elétrica
  • Líder de montagem
  • Líder de montagem de andaimes
  • Líder de Movimentação de Carga
  • Líder de solda
  • Maçariqueiro
  • Mecânico de manutenção
  • Mecânico de refrigeração
  • Montador de andaime
  • Montador de estrutura metálica
  • Montador de estrutura metálica
  • Motorista socorrista
  • Operador de auto blasting
  • Operador de guindaste
  • Operador de oxicorte
  • Operador de usinagem
  • Pintor airless
  • Pintor de rolo e trincha
  • Pintor jatista
  • Projetista de estrutura naval
  • Projetista de instrumentação naval
  • Projetista elétrico e telecom naval
  • Rigger sinaleiro
  • Soldador MIG MAG TIG
  • Soldador Tig ER
  • Supervisor de riggers
  • Supervisor de solda
  • Supervisor irata N3
  • Técnico ambiental
  • Técnico de estrutura naval
  • Técnico de PCP
  • Técnico de projetos elétricos
  • Técnico de tubulação naval
  • Técnico em elétrica e automação
  • Técnico em Mecânica
  • Técnico em segurança do trabalho
BRINOX
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
  • Vagas: todas para Linhares
  • Auxiliar de logística - expedição
  • Auxiliar de produção 
BIANCOGRÊS
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Serra
  • Almoxarife
  • Analista de informações gerenciais
  • Analista de suprimentos e materiais
  • Aprendiz industrial em cerâmica
  • Auxiliar de expedição
  • Auxiliar de limpeza industrial
  • Auxiliar de serviços gerais (banherista)
  • Conferente
  • Consultor(a) interno(a) de rh - business partner
  • Eletromecânico
  • Especialista em projetos elétricos
  • Operador de classificação
  • Operador de classificação
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de pá carregadeira
  • Operador de produção
  • Operador industrial - exclusiva para PCD
  • Supervisor de manutenção elétrica
  • Supervisor de turno
NATERCOOP
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
  • Vagas:
  • Assistente administrativo de armazém de café (Ibiraçu, Nova Venécia) - ES
  • Assistente administrativo de captação de café (Nova Venécia)
  • Assistente administrativo de CD (Serra)
  • Assistente de controle de qualidade lácteos (Nova Venécia)
  • Auxiliar de armazém de café (Ibiraçu, Nova Venécia)
  • Auxiliar de centro de distribuição (Serra)
  • Auxiliar de classificação de ovos (Santa Maria de Jetibá)
  • Auxiliar de granja (Santa Teresa)
  • Auxiliar de loja (Baixo Guandu, Santa Maria de Jetibá, Rio Bananal, Barra de São Francisco)
  • Consultor técnico de loja (Vargem Alta, Vila Valério, Baixo Guandu, João Neiva, Alto Rio Novo, Santa Maria de Jetibá, Ibatiba, Iúna, Jaguaré, Afonso Cláudio, Barra de São Francisco, Rio Bananal)
  • Degustador de café (Vila Valério)
  • Operador de empilhadeira (Ibiraçu, Serra)
  • Operador de máquina de beneficiamento de café (Nova Venécia)
  • Vendedor de loja (Santa Maria de Jetibá). 
MARCOPOLO
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
  • Vagas: todas para São Mateus
  • Analista de processos sênior
  • Auxiliar de produção
  • Auxiliar de solda
  • Bombeiro civil
  • Controlador de produção
  • Desenhista projetista 
  • Estágio - meio ambiente
  • Estágio engenharia de processos
  • Estágio - logística
  • Serralheiro (logística)
  • Soldador montador de produção
  • Técnico eletrônico
SIMEC CARIACICA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
  • Vagas: todas para Cariacica
  • Estágio nível superior- administração ou engenharia mecânica/produção/metalúrgica
  • Estágio técnico em mecânica
  • Líder de equipe de produção - laminação
  • Mecânico de manutenção
  • Supervisor manutenção mecânica laminação
  • Técnico de materiais
  • Técnico de processos - laminação
CEDISA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
  • Vagas: todas para Serra
  • Analista de sistemas de T.I - Ênfase em ERP
  • Assistente comercial 
  • Assistente de controladoria
  • Assistente de recrutamento e seleção
  • Auxiliar de armazenista - Noturno
  • Auxiliar de armazenista - setor barras
  • Consultor de vendas interno 
  • Coordenador comercial 
  • Vendedor externo 
BRITÂNIA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
  • Vagas: todas para Linhares
  • Analista de logística (1)
  • Almoxarife (1)
  • Operador de depósito (5)
  • Conferente (1)
ZUCCHI LUXURY STONE
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
  • Vagas: todas para Serra
  • Analista de sistemas
  • Operador de ponte rolante
VIBRA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
  • Vaga: para Vitória
  • Operadora - vaga afirmativa para mulheres
UNIAVES
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
  • Vagas: 
  • Supervisor de produção (Castelo)
  • Técnico de segurança do trabalho (Venda Nova do Imigrante, Castelo)
  • Mecânico (Castelo)
  • Eletricista industrial (Castelo)
  • Auxiliar de produção frigorífico (Castelo)
AFORT
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
  • Vagas: todas para Serra
  • Eletromecânico
  • Analista de compras
  • Coordenação de produção de PVC
  • Auxiliar de logística
  • Auxiliar de produção
ELETROBRAS
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa.
  • Vagas: todas para Serra
  • Técnico de operação e manutenção - Furnas
3R PETROLEUM
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa. 
  • Vaga: para Vitória
  • Técnico de segurança do trabalho

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