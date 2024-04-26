23 indústrias abrem mais de 330 vagas de emprego no ES

Os interessados devem fazer o cadastro nos sites de carreira dessas organizações. Há postos para trabalhar na Grande Vitória, Linhares, Aracruz, São Mateus e outras cidades capixabas.

As maiores ofertas estão disponíveis na Biancogrês com 74 postos e Estaleiro Jurong que vai contratar 62 profissionais. A Vale e a Nater Coop tem 33 e 32 oportunidades, respectivamente. Outra companhia com chances em aberto é a Cacau Show, com 20 vagas.