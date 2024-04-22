Costureira, pintor e vendedor: veja as vagas de emprego nas cidades do ES

Oportunidade para trabalhar como costureira Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.679 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (22). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 348. Há oportunidades para ajudante de estruturas metálicas, auxiliar de limpeza, balconista de açougue, cozinheiro geral, estoquista, funileiro de veículos, repositor de supermercados, vendedor interno, entre outras chances. 348. Há oportunidades para ajudante de estruturas metálicas, auxiliar de limpeza, balconista de açougue, cozinheiro geral, estoquista, funileiro de veículos, repositor de supermercados, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.197, das quais 117 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar de logística, analista fiscal, porteiro, operador de rastreamento, mecânico de refrigeração, motorista, entre outros postos. 1.197, das quais 117 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar de logística, analista fiscal, porteiro, operador de rastreamento, mecânico de refrigeração, motorista, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.183. Há oportunidades para ajudante de obras, ajudante de pátio de sucata, ajudante de pizzaiolo, auxiliar de linha de produção, balconista de perecíveis, chapeiro, encanador industrial, operador de máquina, padeiro, entre outras chances. 1.183. Há oportunidades para ajudante de obras, ajudante de pátio de sucata, ajudante de pizzaiolo, auxiliar de linha de produção, balconista de perecíveis, chapeiro, encanador industrial, operador de máquina, padeiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 594. Há oportunidades para atendente de telemarketing, ajudante de carga e descarga de mercadoria, balconista, carpinteiro, montador de móveis de madeira, pedreiro, vendedor interno, entre outras chances. 594. Há oportunidades para atendente de telemarketing, ajudante de carga e descarga de mercadoria, balconista, carpinteiro, montador de móveis de madeira, pedreiro, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 467. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de telemarketing, auxiliar de estoque, balconista de açougue, encanador, gari, operador de vendas, pedreiro, repositor de supermercados, entre outras chances. 467. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de telemarketing, auxiliar de estoque, balconista de açougue, encanador, gari, operador de vendas, pedreiro, repositor de supermercados, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 05. Há oportunidades para empregada doméstica, técnico em qualidade, mecânico de manutenção, cortador de mármore e granito, entre outros postos. 05. Há oportunidades para empregada doméstica, técnico em qualidade, mecânico de manutenção, cortador de mármore e granito, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 149. Há oportunidades para agente de pátio, ajudante de açougueiro, aplicador de resinas em pisos, auxiliar de mecânico de autos, motorista de ônibus, pedreiro, pintor, servente de obras, entre outras chances. 149. Há oportunidades para agente de pátio, ajudante de açougueiro, aplicador de resinas em pisos, auxiliar de mecânico de autos, motorista de ônibus, pedreiro, pintor, servente de obras, entre outras chances. Veja as vagas

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 109. Há oportunidades para ajudante prático, artífice/ manutenção predial, lixador, montador de estruturas, operador de vendas, motorista bomba, técnico segurança do trabalho, vigilante, entre outras chances. 109. Há oportunidades para ajudante prático, artífice/ manutenção predial, lixador, montador de estruturas, operador de vendas, motorista bomba, técnico segurança do trabalho, vigilante, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 293. Há oportunidades para ajudante prático, ajudante de carga e descarga, auxiliar de obras, carpinteiro, costureira, eletricista, oficial pleno, operador de empilhadeira, pedreiro, entre outras chances. 293. Há oportunidades para ajudante prático, ajudante de carga e descarga, auxiliar de obras, carpinteiro, costureira, eletricista, oficial pleno, operador de empilhadeira, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 123. Há oportunidades para auxiliar de saúde bucal, auxiliar de mecânico de ar condicionado, ajudante de obras, auxiliar de serviços gerais, capoteiro, eletricista automotivo, motorista de caminhão, entre outras chances. 123. Há oportunidades para auxiliar de saúde bucal, auxiliar de mecânico de ar condicionado, ajudante de obras, auxiliar de serviços gerais, capoteiro, eletricista automotivo, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 156. Há oportunidades para auxiliar de produção, caixa, carpinteiro, chapeiro, cortador de roupas, costureira, encarregado de produção, operador de máquinas leves, servente, serviços gerais, entre outras chances. 156. Há oportunidades para auxiliar de produção, caixa, carpinteiro, chapeiro, cortador de roupas, costureira, encarregado de produção, operador de máquinas leves, servente, serviços gerais, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 55. Há oportunidades para ajudante de estruturas metálicas, ajudante de obras, agente funerário, auxiliar administrativo, atendente de lanchonete, conservador de vias permanentes, entre outras chances. 55. Há oportunidades para ajudante de estruturas metálicas, ajudante de obras, agente funerário, auxiliar administrativo, atendente de lanchonete, conservador de vias permanentes, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.