Americanas abrem 40 oportunidades de emprego no ES

Fachada de Lojas Americanas no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

A rede de lojas Americanas está com cerca de 40 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. Os postos são para o cargo de operador de loja em Vitória, Vila Velha, Guarapari, Linhares, Cariacica, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Marataízes, Nova Venécia e Serra.

Para participar da seleção, é necessário o candidato ter a partir de 18 anos, ensino médio completo, perfil dinâmico e ágil.

O colaborador terá como atividade o atendimento ao cliente, operação de caixa, organização de itens e suporte à operação de retirada de pedidos feitos no site e app da Americanas.

Os interessados podem se inscrever no site da seleção.