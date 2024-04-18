Americanas abrem 40 oportunidades de emprego no ES

A rede de lojas Americanas está com cerca de 40 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. Os postos são para o cargo de operador de loja em Vitória, Vila Velha, Guarapari, Linhares, Cariacica, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Marataízes, Nova Venécia e Serra.
Para participar da seleção, é necessário o candidato ter a partir de 18 anos, ensino médio completo, perfil dinâmico e ágil.
O colaborador terá como atividade o atendimento ao cliente, operação de caixa, organização de itens e suporte à operação de retirada de pedidos feitos no site e app da Americanas.
Os interessados podem se inscrever no site da seleção.
O processo seletivo será realizado de forma on-line e presencial. Além de salário, os colaboradores terão plano de saúde com adesão imediata, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, Gympass e descontos em compras nos sites e apps das marcas Americanas, Submarino e Shoptime. Após o período de experiência, o benefício também será válido para compras nas lojas físicas.