De manicure a vigia: veja as mais de 4 mil vagas de emprego abertas no ES

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.019 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (15). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

Oportunidade para trabalhar como manicure Crédito: Gildo Loyola-Arquivo

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 929. Há oportunidades para açougueiro, agente de pesquisa, ajudante de obra, atendente de telemarketing, auxiliar de pizzaiolo, churrasqueiro, manicure, médico do trabalho, operador de caixa, entre outras chances. 929. Há oportunidades para açougueiro, agente de pesquisa, ajudante de obra, atendente de telemarketing, auxiliar de pizzaiolo, churrasqueiro, manicure, médico do trabalho, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 807, das quais 52 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para operador de caixa, motorista, fiscal de caixa, soldador, caldeireiro, analista de produção, pedreiro, recepcionista, entre outros postos. 807, das quais 52 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para operador de caixa, motorista, fiscal de caixa, soldador, caldeireiro, analista de produção, pedreiro, recepcionista, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 664. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, atendente de lanchonete, atendente de telemarketing, balconista, cozinheiro geral, embalador, padeiro, técnico de planejamento de obra, entre outras chances. 664. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, atendente de lanchonete, atendente de telemarketing, balconista, cozinheiro geral, embalador, padeiro, técnico de planejamento de obra, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 585. Há oportunidades para assistente de logística, atendente de padaria, auxiliar de produção, balconista de açougue, encanador, gerente de vendas, instalador de redes, repositor de supermercados, entre outras chances. 585. Há oportunidades para assistente de logística, atendente de padaria, auxiliar de produção, balconista de açougue, encanador, gerente de vendas, instalador de redes, repositor de supermercados, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 67. Há oportunidades para operador de movimentação, cortador de mármore e granito, encarregada de restaurante, montador de chapas, mecânico de manutenção, entre outros postos. 67. Há oportunidades para operador de movimentação, cortador de mármore e granito, encarregada de restaurante, montador de chapas, mecânico de manutenção, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 122. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, auxiliar de movimentação de carga, aplicador de resinas em pisos, auxiliar de linha de produção, operador de cobrança, pintor, serventes de obras, entre outras chances. 122. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, auxiliar de movimentação de carga, aplicador de resinas em pisos, auxiliar de linha de produção, operador de cobrança, pintor, serventes de obras, entre outras chances. Veja as vagas

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 70. Há oportunidades para ajudante de confeitaria, atendente de padaria, auxiliar de limpeza, instalador de sistemas fotovoltaicos, montador de estruturas metálicas, trocador de óleo, vigia, entre outras chances. 70. Há oportunidades para ajudante de confeitaria, atendente de padaria, auxiliar de limpeza, instalador de sistemas fotovoltaicos, montador de estruturas metálicas, trocador de óleo, vigia, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 346. Há oportunidades para ajudante prático, analista de qualidade, auxiliar de acabador de granito, carpinteiro, borracheiro, consultor de vendas, costureira, eletricista, vidraceiro, entre outras chances. 346. Há oportunidades para ajudante prático, analista de qualidade, auxiliar de acabador de granito, carpinteiro, borracheiro, consultor de vendas, costureira, eletricista, vidraceiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 130. Há oportunidades para auxiliar de saúde bucal, auxiliar de mecânico de ar condicionado, ajudante de obras, auxiliar de serviços gerais, capoteiro, eletricista automotivo, motorista de caminhão, entre outras chances. 130. Há oportunidades para auxiliar de saúde bucal, auxiliar de mecânico de ar condicionado, ajudante de obras, auxiliar de serviços gerais, capoteiro, eletricista automotivo, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 41. Há oportunidades para servente de usina de asfalto, servente de obras, repositor, auxiliar de expedição, vendedor externo, entre outras chances. 41. Há oportunidades para servente de usina de asfalto, servente de obras, repositor, auxiliar de expedição, vendedor externo, entre outras chances. Veja as vagas.

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 150. Há oportunidades para auxiliar de produção, conservador de ferrovia, cortador de roupas, mecânico de equipamentos móveis, operador de máquinas leves, servente, soldador mecânico, entre outras chances. 150. Há oportunidades para auxiliar de produção, conservador de ferrovia, cortador de roupas, mecânico de equipamentos móveis, operador de máquinas leves, servente, soldador mecânico, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 79. Há oportunidades para ajudante de obras, agente funerário, auxiliar de confecção, auxiliar florestal, auxiliar de limpeza, garçonete, conservador de vias permanentes, empregada doméstica, entre outras chances. 79. Há oportunidades para ajudante de obras, agente funerário, auxiliar de confecção, auxiliar florestal, auxiliar de limpeza, garçonete, conservador de vias permanentes, empregada doméstica, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.