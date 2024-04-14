Capixaba dribla o desemprego com loja on-line e faz sucesso na Shopee

Emanuelly Dalman está à frente da Ema Cosméticos Crédito: Divulgação

A capixaba Emanuelly Dalman, de 27 anos, trabalhava na área administrativa de um mercado quando, em 2021, foi demitida e ficou desempregada. Enquanto tentava se recolocar no mercado de trabalho, ela aceitou a sugestão do marido de ficar à frente do e-commerce que ele tinha montado como segundo negócio durante a pandemia. Seria algo temporário. Porém, a loja on-line de cosméticos, com produtos de beleza para cabelos, corpo e rosto, passou a bombar tanto que foi preciso arrumar mais espaço para o estoque. O que antes cabia na metade de um guarda-roupa, hoje já ocupa um galpão. Tudo para atender o sucesso que a Ema Cosméticos faz atualmente na Shopee, uma das principais plataformas de comércio eletrônico do mundo.

"Quando começamos, atendíamos uma média de 900 pedidos por mês. Hoje estamos em 20 mil pedidos mensais. E pode chegar a 30 mil produtos vendidos, porque muitos são kits" Emanuelly Dalman - Empreendedora

Tamanho sucesso ainda hoje surpreende Emanuelly. Ela admite que, mesmo após ser demitida, não pensava em ser empreendedora. O objetivo inicial era buscar um novo emprego.

"Meu marido começou a vender cosméticos e eletrônicos pela internet na pandemia para complementar a renda e para ocupar o tempo. Quando fiquei sem emprego, ele me incentivou a ficar à frente da loja. Aceitei pensando em ficar até arrumar outro serviço. Tanto é que continuei mandando currículos. Já meu irmão assumiu a venda dos eletrônicos. No fundo, eu não queria trabalhar por conta própria. Mas não imaginava que a empresa cresceria tanto", conta.

O crescimento passou a fazer o espaço no guarda-roupas ficar pequeno para o estoque. Ela e o irmão, então, alugaram uma casa em Vila Velha para armazenar os produtos. O irmão morava no segundo andar e o primeiro era destinado para a empresa. Quando os cosméticos começaram a ocupar também o segundo andar do prédio, foi preciso partir para outro local: uma loja que funcionava como galpão. Tudo isso em menos de um ano. Nessa época, eles contrataram a primeira funcionária.

"Demorei a ver que era uma empresa que tinha potencial de crescimento. Toda vez que expandíamos, eu ficava receosa", admite Emanuelly.

A empreendedora conta como foi o crescimento da Ema Cosméticos na Shopee. À medida que viu as vendas aumentarem, ela se inscreveu em um programa de gerenciamento oferecido pela plataforma e teve a loja selecionada. "Fiz tudo o que foi recomendado e ganhei um gerente fixo", lembra.

As vendas aumentaram em mais de 20 vezes. A empresa passou por algumas expansões para atender os pedidos, feitos 100% pelo marketplace. Segundo Emanuelly, a maioria dos seus clientes são do Rio de Janeiro, de São Paulo e Minas Gerais. E o produto carro-chefe é um tônico para cabelos, além de kits de xampu.

Com o crescimento, foi necessário transferir o estoque para um galpão em Cariacica, maior e com espaço para a entrada de caminhão. Mais nove meses se passaram, e o volume de produtos não cabia mais no local. Assim, partiram para um novo passo: a compra de um terreno para a construção de outro galpão, ainda em Cariacica. A nova área passou a ser utilizada pela empresa no início deste ano.

Conquistas

Com a loja no marketplace, Emanuelly conseguiu comprar um carro, ajudou a mãe a morar em um lugar melhor e também fez algumas cirurgias de que precisava, investindo em saúde e qualidade de vida. Atualmente, o irmão mais novo e a mãe ajudam a empreendedora nas atividades diárias da loja.

“É muito recompensador saber que conseguimos transformar a vida da minha família e das funcionárias da empresa com a venda dos cosméticos na Shopee. Tudo foi fruto das minhas vendas na plataforma”, avalia.

Emprego para mães

A Ema Cosméticos conta, no momento, com 10 funcionárias, sendo a maioria amigas de infância de Emanuelly que já são mães. Para a empreendedora, trata-se de uma valorização para todas que, muitas vezes, criam seus filhos sozinhas e trabalham para manter o sustento da casa.

"Fui criada apenas pela minha mãe e vi a dificuldade que ela passou para conseguir um emprego, principalmente por ter filhos. Por isso, minha prioridade hoje é empregar mulheres que são mães" Emanuelly Dalman - Empreendedora