Capixaba abre empresa para ajudar irmã e cria rede que fatura R$ 33 milhões

Com 162 unidades no país, rede de limpeza de estofados vende modelo de franquia e até produtos exclusivos da marca, que prevê chegar a 215 unidades em 2024

Rodrigo Ressureição criou rede que fatura R$ 33 milhões. (Divulgação)

Foi ainda no período em que trabalhava como supervisor de uma fábrica de pré-moldados que o capixaba Rodrigo Ressurreição, de 37 anos, resolveu abrir uma empresa voltada para a limpeza de estofados.

A iniciativa de criar o negócio e conciliar com a ocupação principal foi para ajudar a sua irmã, que tinha ficado desempregada.

Nos primeiros anos de funcionamento, a Total Clean era tocada na parte administrativa e vendas pela irmã e, à noite, após chegar do trabalho, Rodrigo cuidava do financeiro.

De lá para cá, a empresa, que nasceu em Colina de Laranjeiras, na Serra, não parou de crescer. Hoje, são 162 unidades que tiveram em 2023 um faturamento de R$ 33 milhões. Para o ano de 2024, a meta da empresa é atingir a marca de 215 unidades e faturar R$ 45 milhões.

Rodrigo cuida da unidade que oferece o serviço de limpeza de estofados em Vitória, da franqueadora e também da distribuidora, que é o ramo do negócio criado para desenvolver produtos químicos feitos pela marca para realizar o serviço.

“Em 2016, eu trabalhava como supervisor de fábrica de pré-moldados e a crise deixou minha irmã desempregada. Resolvi abrir uma empresa para ajudá-la e pesquisei durante 30 dias algum tipo de negócio ligado à prestação de serviços e rentável. Foi quando definimos apostar na limpeza de estofados”, conta.

Início

A partir daí, os dois se empenharam em aprender a atividade. “Tinha R$ 17 mil guardados e comprei maquinário e produto de limpeza, fiz panfleto, site, adesivei a porta do meu carro e começamos. No primeiro mês, sobrou um pouco para mim e, no segundo mês, o extra era quase um terço do meu salário”, detalha.

Com cerca de três atendimentos diários, em três meses o faturamento bruto foi de R$10 mil. Em oito meses de atuação, Rodrigo já recebeu de volta o valor investido.

No ano seguinte, a sua irmã conseguiu recolocação profissional em sua área de atuação, e Rodrigo assumiu 100% da Total Clean, ainda trabalhando na ocupação principal. A alta rentabilidade nesses primeiros meses o incentivou a trabalhar o potencial de crescimento da empresa.

Início das franquias

Então, ele foi para São Paulo fazer um curso de aperfeiçoamento do negócio e conheceu dois jovens que iam abrir também uma empresa do mesmo segmento em Curitiba (PR), mas estavam com dificuldade.

Durante uma conversa, percebeu que seria uma oportunidade de licenciar a marca, e ter uma nova fonte de lucro. Foi assim que surgiu o modelo de franquia que permitiu a operação do modelo de negócio em outros Estados.

Rodrigo só deixou a CLT quando tinha 23 unidades franqueadas. Anos depois, sua irmã voltou para o grupo e hoje cuida do ramo da distribuidora, que encaminha para as unidades o produto químico usado para a limpeza dos estofados, que foi desenvolvido pela empresa com parceiros no Espírito Santo.

“Atualmente, mais de 70% são multifranqueados, ou seja, têm mais do que uma unidade da franquia. Temos 68 franqueados e 168 unidades. Um deles tem nove unidades. Nossa taxa de mortalidade é muito baixa. Em 8 anos, apenas uma unidade fechou”, ressalta.

A empresa capixaba está hoje em quase todos os Estados do Brasil — exceto Acre, Amapá e Roraima — e teve crescimento de 52% de 2022 para 2023, e do ano passado para cá, outros 38%.

