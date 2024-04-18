Sine de Vitória faz mutirão com 300 vagas de trabalho

Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Sine de Vitória realiza esta semana o Feirão de Emprego para selecionar 300 trabalhadores nas mais diferentes funções. Os profissionais vão atuar em uma grande empresa do ramo supermercadista.

No local, serão analisados os perfis e currículos e entrevistas de seleção. Os aprovados já sairão com encaminhamento para os exames admissionais.

O atendimento ocorre até esta sexta-feira (19), das 8 às 17 horas, no Sine Vitória, que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé. É necessário levar documento de identidade, carteira de trabalho e comprovante de residência.

De acordo com a unidade, as oportunidades são voltadas para quem tem desde o ensino fundamental e para pessoas com ou sem experiência.

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