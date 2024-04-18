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Sine de Vitória faz mutirão com 300 vagas de trabalho

Há oportunidades para açougueiro, balconista de padaria, embalador, forneiro, operador de caixa, entre outras chances; atendimento ocorre até 19 de abril
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 abr 2024 às 11:22

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 11:22

Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Sine de Vitória realiza esta semana o Feirão de Emprego para selecionar 300 trabalhadores nas mais diferentes funções. Os profissionais vão atuar em uma grande empresa do ramo supermercadista.
No local, serão analisados os perfis e currículos e entrevistas de seleção. Os aprovados já sairão com encaminhamento para os exames admissionais.
O atendimento ocorre até esta sexta-feira (19), das 8 às 17 horas, no Sine Vitória, que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé. É necessário levar documento de identidade, carteira de trabalho e comprovante de residência.
De acordo com a unidade, as oportunidades são voltadas para quem tem desde o ensino fundamental e para pessoas com ou sem experiência.

Confira as vagas

  • Açougueiro    
  • Ajudante de recebimento de mercadorias
  • Auxiliar de açougue
  • Balconista de padaria
  • Balconista de perecíveis
  • Conferente
  • Embalador
  • Fiscal de Caixa
  • Forneiro  
  • Operador de caixa
  • Padeiro
  • Repositor mercearia
  • Repositor perecíveis

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