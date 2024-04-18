Sine de Vitória faz mutirão com 300 vagas de trabalho

No local, serão analisados os perfis e currículos e entrevistas de seleção. Os aprovados já sairão com encaminhamento para os exames admissionais.
O atendimento ocorre até esta sexta-feira (19), das 8 às 17 horas, no Sine Vitória, que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé. É necessário levar documento de identidade, carteira de trabalho e comprovante de residência.
De acordo com a unidade, as oportunidades são voltadas para quem tem desde o ensino fundamental e para pessoas com ou sem experiência.
Confira as vagas
- Açougueiro
- Ajudante de recebimento de mercadorias
- Auxiliar de açougue
- Balconista de padaria
- Balconista de perecíveis
- Conferente
- Embalador
- Fiscal de Caixa
- Forneiro
- Operador de caixa
- Padeiro
- Repositor mercearia
- Repositor perecíveis