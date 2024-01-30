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Construção civil

Obra de novo condomínio em Vitória vai gerar 500 vagas de emprego

Construção do empreendimento deve durar quatro anos; serão duas torres, com 40 andares cada uma dela. Metragem das unidades pode chegar a 620m²
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 jan 2024 às 15:58

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 15:58

Perspectiva do Venissage Vitória, que será construído na Enseada do Suá
Perspectiva do Venissage Vitória, que será construído na Enseada do Suá Crédito: Divulgação
A construção de um novo condomínio de luxo em Vitória vai gerar de 500 a 600 empregos diretos no pico das obras. O empreendimento Vernissage Vitória foi lançado pela Galwan nesta terça-feira (30) e será construído na Enseada do Suá.
As oportunidades devem ser para cargos de auxiliar de obras, almoxarife, servente, pedreiro, pintor, carpinteiro, encanador, eletricista, entre outros postos. As contratações ainda não começaram e o modelo de seleção ainda será informado pela empresa.
O empreendimento contará com duas torres de 40 andares e será erguido em um terreno de 11.450 metros quadrados. No local, haverá área de lazer e apartamentos de até cinco suítes. A metragem das unidades pode chegar a 620,85m².
A previsão é de que as obras comecem em abril de 2024 e sejam concluídas em quatro anos. O investimento total é da ordem de R$ 600 milhões.
Obra de novo condomínio em Vitória vai gerar 500 vagas de emprego
“O projeto foi elaborado pela arquiteta da empresa Blenda Coutinho e reúne a experiência de outros condomínios que já fizemos. A ideia é oferecer atrações para valorizar o convívio entre crianças e adultos, com espaços diversos”, destaca o presidente da construtora, José Luís Galvêas.
O  empreendimento imobiliário ficará na antiga área do Banco do Brasil, na Enseada do Suá. O terreno foi arrematado por R$ 37,7 milhões pela gestora, em 2018.

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