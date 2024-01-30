Obra de novo condomínio em Vitória vai gerar 500 vagas de emprego

Perspectiva do Venissage Vitória, que será construído na Enseada do Suá Crédito: Divulgação

A construção de um novo condomínio de luxo em Vitória vai gerar de 500 a 600 empregos diretos no pico das obras. O empreendimento Vernissage Vitória foi lançado pela Galwan nesta terça-feira (30) e será construído na Enseada do Suá.

As oportunidades devem ser para cargos de auxiliar de obras, almoxarife, servente, pedreiro, pintor, carpinteiro, encanador, eletricista, entre outros postos. As contratações ainda não começaram e o modelo de seleção ainda será informado pela empresa.

O empreendimento contará com duas torres de 40 andares e será erguido em um terreno de 11.450 metros quadrados. No local, haverá área de lazer e apartamentos de até cinco suítes. A metragem das unidades pode chegar a 620,85m².

A previsão é de que as obras comecem em abril de 2024 e sejam concluídas em quatro anos. O investimento total é da ordem de R$ 600 milhões.

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“O projeto foi elaborado pela arquiteta da empresa Blenda Coutinho e reúne a experiência de outros condomínios que já fizemos. A ideia é oferecer atrações para valorizar o convívio entre crianças e adultos, com espaços diversos”, destaca o presidente da construtora, José Luís Galvêas.