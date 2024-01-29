De soldador a garçom: Sines têm 3.513 vagas de emprego no ES

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.513 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (29). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

Oportunidade de trabalho para soldador Crédito: Freepik

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 162. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, analista de sistemas de automação, atendente de farmácia, técnico de manutenção eletrônica, técnico de rede, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. 162. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, analista de sistemas de automação, atendente de farmácia, técnico de manutenção eletrônica, técnico de rede, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 529, das quais 53 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para barbeiro, vendedor, eletromecânico, conferente, motorista entregador, caixa, repositor, frentista, entre outros postos. 529, das quais 53 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para barbeiro, vendedor, eletromecânico, conferente, motorista entregador, caixa, repositor, frentista, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 865. Há oportunidades para ajudante de pátio de sucata, assessor de vendas, atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, barman, caldeireiro, eletricista montador, montador de estruturas metálicas, repositor, entre outras chances. 865. Há oportunidades para ajudante de pátio de sucata, assessor de vendas, atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, barman, caldeireiro, eletricista montador, montador de estruturas metálicas, repositor, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 295. Há oportunidades para atendente de lanchonete, auxiliar de almoxarifado, bombeiro hidráulico, pedreiro, promotor de vendas, representante técnico de vendas, soldador, vendedor interno, entre outras chances. 295. Há oportunidades para atendente de lanchonete, auxiliar de almoxarifado, bombeiro hidráulico, pedreiro, promotor de vendas, representante técnico de vendas, soldador, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 428. Há oportunidades para armador de ferros, atendente de padaria, auxiliar de logística, carregador de caminhão, costureira, manobrista, repositor em supermercados, supervisor de vendas, entre outras chances. 428. Há oportunidades para armador de ferros, atendente de padaria, auxiliar de logística, carregador de caminhão, costureira, manobrista, repositor em supermercados, supervisor de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 36. Há oportunidades para soldador, técnico em segurança do trabalho, mecânico montador, analista de PCP, gerente de ótica, funileiro montador,embalador, entre outros postos. 36. Há oportunidades para soldador, técnico em segurança do trabalho, mecânico montador, analista de PCP, gerente de ótica, funileiro montador,embalador, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 41. Há oportunidades para aplicador de resinas em pisos, auxiliar administrativo, babá, cortador de roupas, gerente de produção, cozinheiro, mecânico de máquinas pesadas, entre outras chances. 41. Há oportunidades para aplicador de resinas em pisos, auxiliar administrativo, babá, cortador de roupas, gerente de produção, cozinheiro, mecânico de máquinas pesadas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 365. Há oportunidades para ajudante de confeitaria, auxiliar de serviços gerais, calceteiro, encarregado de terraplanagem, instrutor de pilates, garçom, marinheiro de convés, pedreiro pleno, entre outras chances. 365. Há oportunidades para ajudante de confeitaria, auxiliar de serviços gerais, calceteiro, encarregado de terraplanagem, instrutor de pilates, garçom, marinheiro de convés, pedreiro pleno, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 176. Há oportunidades para auxiliar de obras, auxiliar de linha de produção, encarregado de obras, mecânico a diesel, pintor, promotor de vendas, recepcionista, serralheiro, entre outras chances. 176. Há oportunidades para auxiliar de obras, auxiliar de linha de produção, encarregado de obras, mecânico a diesel, pintor, promotor de vendas, recepcionista, serralheiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 225. Há oportunidades para ajudante de motorista, assistente de departamento pessoal, auxiliar de serviços gerais, capoteiro, borracheiro, eletricista de instalações, professor de inglês, entre outras chances. 225. Há oportunidades para ajudante de motorista, assistente de departamento pessoal, auxiliar de serviços gerais, capoteiro, borracheiro, eletricista de instalações, professor de inglês, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 115. Há oportunidades para ajudante de topografia, ajudante de terraplanagem, encarregado de drenagem, motorista de caminhão betoneira, operador de escavadeira, churrasqueiro, laboratorista, entre outras chances. 115. Há oportunidades para ajudante de topografia, ajudante de terraplanagem, encarregado de drenagem, motorista de caminhão betoneira, operador de escavadeira, churrasqueiro, laboratorista, entre outras chances. Veja as vagas.

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 147. Há oportunidades para auxiliar de produção, atendente de balcão, conservador de ferrovia, costureira, mecânico de equipamentos móveis, operador de máquinas leves, pizzaiolo, trabalhador volante, entre outras chances. 147. Há oportunidades para auxiliar de produção, atendente de balcão, conservador de ferrovia, costureira, mecânico de equipamentos móveis, operador de máquinas leves, pizzaiolo, trabalhador volante, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]