Supermercados abrem quase 500 vagas de emprego no ES

Três grupos supermercadistas estão com vagas de emprego abertas para a contratação de novos profissionais. A oferta é de 498 postos distribuídos por cargos como açougueiro, embalador, operador de caixa e repositor.

Para ocupar algumas funções, não é necessário ter experiência. Os interessados devem ficar atentos aos modelos de contratação de cada empresa. Também há chances para pessoas com deficiência.

Confira as vagas

Vagas para operador de caixa em supermercados Crédito: Freepik

GRUPO COUTINHO

O Grupo Coutinho, dono das marcas bandeiras Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, abre 148 vagas para trabalhar no município da Serra. As chances não exigem experiência e são para início imediato.

Cargos

Açougueiro

Auxiliar de serviços gerais (limpeza)

Auxiliar de padaria

Auxiliar de produção

Cozinheiro

Embalador

Fiscal de loja

Operador de caixa

Operador de frios

Repositor

Recepcionista de estacionamento

Como se candidatar: os interessados devem comparecer nesta sexta-feira, 12 de janeiro, das 8h30 às 16h, no Polo de Recrutamento e Seleção que fica localizado no Extracenter de Laranjeiras, ao lado do terminal de Laranjeiras, Av. Eldes Scherrer Souza, s/n - Civit II, Serra.

ASSAÍ ATACADISTA

A rede atacadista se prepara para inaugurar, em breve, a primeira loja em Vitória. Para isso, abriu processo seletivo com 250 vagas. A futura unidade ficará localizada na Avenida Fernando Ferrari, no bairro das Goiabeiras, ao lado do Aeroporto de Vitória.

Cargos

Auxiliar de açougue

Açougueiro

Fiscal de prevenção de perdas

Repositor de mercadorias

Operador de caixa

Empacotador

Chefe de seção

Vendedor de cartão

Como se candidatar: os interessados devem se cadastrar exclusivamente no os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site de carreira da empresa, até o dia 15 de janeiro.

GRUPO CARONE

O Grupo Carone, dono das marcas Supermercados Carone e Sempre Tem tem cerca de 100 vagas de emprego abertas.

Cargos:

Ajudante de depósito

Fiscal de caixa

Açougueiro

Balconista de perecíveis

Padeiro

Auxiliar de cozinha

Encarregado de açougue

Auxiliar de produção de pães

Operador de carrinhos

Repositor de mercadorias

Operador de caixa

Auxiliar de açougue

Balconista de padaria

Fiscal de controle patrimonial

Fiscal de caixa

Auxiliar de padaria e confeitaria

Auxiliar de padaria

Pizzaiolo

Auxiliar de logística

Auxiliar de pizzaiolo