Supermercados abrem quase 500 vagas de emprego no ES

Três grupos supermercadistas estão com vagas de emprego abertas para a contratação de novos profissionais. A oferta é de 498 postos distribuídos por cargos como açougueiro, embalador, operador de caixa e repositor.
Para ocupar algumas funções, não é necessário ter experiência. Os interessados devem ficar atentos aos modelos de contratação de cada empresa. Também há chances para pessoas com deficiência.
Confira as vagas
GRUPO COUTINHO
O Grupo Coutinho, dono das marcas bandeiras Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, abre 148 vagas para trabalhar no município da Serra. As chances não exigem experiência e são para início imediato.
- Cargos
- Açougueiro
- Auxiliar de serviços gerais (limpeza)
- Auxiliar de padaria
- Auxiliar de produção
- Cozinheiro
- Embalador
- Fiscal de loja
- Operador de caixa
- Operador de frios
- Repositor
- Recepcionista de estacionamento
Como se candidatar: os interessados devem comparecer nesta sexta-feira, 12 de janeiro, das 8h30 às 16h, no Polo de Recrutamento e Seleção que fica localizado no Extracenter de Laranjeiras, ao lado do terminal de Laranjeiras, Av. Eldes Scherrer Souza, s/n - Civit II, Serra.
ASSAÍ ATACADISTA
A rede atacadista se prepara para inaugurar, em breve, a primeira loja em Vitória. Para isso, abriu processo seletivo com 250 vagas. A futura unidade ficará localizada na Avenida Fernando Ferrari, no bairro das Goiabeiras, ao lado do Aeroporto de Vitória.
- Cargos
- Auxiliar de açougue
- Açougueiro
- Fiscal de prevenção de perdas
- Repositor de mercadorias
- Operador de caixa
- Empacotador
- Chefe de seção
- Vendedor de cartão
Como se candidatar: os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site de carreira da empresa, até o dia 15 de janeiro.
GRUPO CARONE
O Grupo Carone, dono das marcas Supermercados Carone e Sempre Tem tem cerca de 100 vagas de emprego abertas.
- Cargos:
- Ajudante de depósito
- Fiscal de caixa
- Açougueiro
- Balconista de perecíveis
- Padeiro
- Auxiliar de cozinha
- Encarregado de açougue
- Auxiliar de produção de pães
- Operador de carrinhos
- Repositor de mercadorias
- Operador de caixa
- Auxiliar de açougue
- Balconista de padaria
- Fiscal de controle patrimonial
- Fiscal de caixa
- Auxiliar de padaria e confeitaria
- Auxiliar de padaria
- Pizzaiolo
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de pizzaiolo
Como se candidatar: nesta quinta-feira, dia 11 de janeiro, haverá entrevista sem agendamento no Sine de Jacaraípe, na Serra. Os atendimentos serão por ordem de chegada e os interessados devem comparecer ao local a partir das 9h. É necessário levar documento de identidade, carteira de trabalho e CPF.