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Vários cargos

Supermercados abrem quase 500 vagas de emprego no ES

Há oportunidades para açougueiro, operador de caixa, embalador, fiscal de loja, cozinheiro, entre outros postos; veja como participar dos processos seletivos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jan 2024 às 11:02

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 11:02

Três grupos supermercadistas estão com vagas de emprego abertas para a contratação de novos profissionais. A oferta é de 498 postos distribuídos por cargos como açougueiro, embalador, operador de caixa e repositor.
Para ocupar algumas funções, não é necessário ter experiência. Os interessados devem ficar atentos aos modelos de contratação de cada empresa. Também há chances para pessoas com deficiência.

Confira as vagas

Vagas para operador de caixa em supermercados
Vagas para operador de caixa em supermercados Crédito: Freepik
GRUPO COUTINHO
O Grupo Coutinho, dono das marcas bandeiras Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, abre 148 vagas para trabalhar no município da Serra. As chances não exigem experiência e são para início imediato.
  • Cargos
  • Açougueiro
  • Auxiliar de serviços gerais (limpeza)
  • Auxiliar de padaria
  • Auxiliar de produção
  • Cozinheiro
  • Embalador
  • Fiscal de loja
  • Operador de caixa
  • Operador de frios
  • Repositor
  • Recepcionista de estacionamento
Como se candidatar: os interessados devem comparecer nesta sexta-feira, 12 de janeiro, das 8h30 às 16h, no Polo de Recrutamento e Seleção que fica localizado no Extracenter de Laranjeiras, ao lado do terminal de Laranjeiras, Av. Eldes Scherrer Souza, s/n - Civit II, Serra.
ASSAÍ ATACADISTA
A rede atacadista se prepara para inaugurar, em breve, a primeira loja em Vitória. Para isso, abriu processo seletivo com 250 vagas. A futura unidade ficará localizada na Avenida Fernando Ferrari, no bairro das Goiabeiras, ao lado do Aeroporto de Vitória.
  • Cargos
  • Auxiliar de açougue 
  • Açougueiro 
  • Fiscal de prevenção de perdas  
  • Repositor de mercadorias  
  • Operador de caixa 
  • Empacotador 
  • Chefe de seção 
  • Vendedor de cartão
Como se candidatar: os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site de carreira da empresa, até o dia 15 de janeiro.
GRUPO CARONE
O Grupo Carone, dono das marcas Supermercados Carone e Sempre Tem tem cerca de 100 vagas de emprego abertas.
  • Cargos:
  • Ajudante de depósito
  • Fiscal de caixa
  • Açougueiro
  • Balconista de perecíveis
  • Padeiro
  • Auxiliar de cozinha
  • Encarregado de açougue
  • Auxiliar de produção de pães
  • Operador de carrinhos
  • Repositor de mercadorias
  • Operador de caixa
  • Auxiliar de açougue
  • Balconista de padaria
  • Fiscal de controle patrimonial
  • Fiscal de caixa
  • Auxiliar de padaria e confeitaria
  • Auxiliar de padaria
  • Pizzaiolo
  • Auxiliar de logística
  • Auxiliar de pizzaiolo
Como se candidatar: nesta quinta-feira, dia 11 de janeiro, haverá entrevista sem agendamento no Sine de Jacaraípe, na Serra. Os atendimentos serão por ordem de chegada e os interessados devem comparecer ao local a partir das 9h. É necessário levar documento de identidade, carteira de trabalho e CPF.

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