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2.327 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, auxiliar de padaria, ajudante de obras, balconista, embalador, operador de caixa, operador de pá carregadeira, entre outras chances
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 jan 2024 às 10:09

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 10:09

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 2.327 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (08). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

Agência do Sine de Linhares
Agência do Sine de Linhares abre a semana com 198 vagas Crédito: Diezo Gomes
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
Vagas: 190. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de loja, auxiliar de mecânico a diesel, eletricista, instalador-reparador de redes e cabos telefônicos, topógrafo, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 498, das quais 46 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para frentista, auxiliar de serviços, vendedora, atendente, motorista, serralheiro, operador de máquina, porteiro, entre outros postos. Veja as vagas. 
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 282. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, atendente de padaria, caixa de supermercado, embalador, fiscal de lojas, mecânico, montador de andaimes, soldador, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
Vagas: 223. Há oportunidades para ajudante de obras, armador de ferros, atendente de padaria, auxiliar de limpeza, carpinteiro, controlador de programação, eletricista, encanador, engenheiro civil, garçom, porteiro, entre outras chances. Veja as vagas.
AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. É importante ser informado no e-mail à qual vaga o candidato tem interesse.
Vagas: 232. Há oportunidades para conferente, auxiliar de operações, operador de empilhadeira, operador de transpaleteira, auxiliar de programação e planejamento, auxiliar de cozinha, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 20. Há oportunidades para técnico em instrumentação, cozinheiro em geral, camareira de hotel, garçom, técnico de materiais, monitor de alunos, auxiliar fiscal, entre outros postos. Veja as vagas. 
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
Vagas: 117. Há oportunidades para ajudante de obras, analista de recursos humanos, auxiliar de escritório, babá, bobinador eletricista, carpinteiro, encanador, funileiro industrial, promotor de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 84. Há oportunidades para atendente de lojas e mercados, ajudante de padeiro, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, soldador de alumínio térmico, conservador de ferrovias, entregador de gás, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
Vagas: 164. Há oportunidades para assistente de controle de documentação, líder de solda, lixador, mecânico montador, montador de estruturas metálicas, soldador, técnico de qualidade, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
Vagas: 198. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, chapista, consultor de peças, pedreiro, oficial polivalente, serralheiro, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.
Vagas: 190. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, auxiliar de padaria, ajudante de obras, balconista, embalador, operador de caixa, operador de pá carregadeira, representante comercial, repositor, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 67. Há oportunidades para auxiliar de expedição, vendedor externo e interno, servente de obras, operador de rolo, ajudante de resinador, motorista truck, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].
Vagas: 62. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, auxiliar de obras, armador de ferragens, empregada doméstica, esteticista, fisioterapeuta, entre outras chances. Veja as vagas. 

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