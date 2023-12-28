Rede de supermercados abre 180 vagas de emprego na Serra

A empresa conta com plano de carreira, com investimento na capacitação dos colaboradores. “Procuramos colaboradores que queiram se desenvolver profissionalmente conosco e tenham vontade de aprender e trabalhar em equipe. Estamos abertos a receber pessoas com os mais variados níveis de qualificação”, destaca José Luiz Dalvi, diretor do Canguru Supermercados.