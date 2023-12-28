Rede de supermercados abre 180 vagas de emprego na Serra

Há postos para operadores de caixa, embaladores, repositores, atendentes de loja, padaria, açougue e hortifruti.
Os interessados podem fazer o cadastro no site de carreiras da empresa. Também é possível deixar o currículo nas lojas de Jardim Limoeiro e Novo Horizonte, na Serra.
A empresa conta com plano de carreira, com investimento na capacitação dos colaboradores. “Procuramos colaboradores que queiram se desenvolver profissionalmente conosco e tenham vontade de aprender e trabalhar em equipe. Estamos abertos a receber pessoas com os mais variados níveis de qualificação”, destaca José Luiz Dalvi, diretor do Canguru Supermercados.
Confira as vagas
- Subgerente
- Fiscal de Caixa
- Auxiliar de Fiscal
- Operadores de Caixa
- Embaladores
- Açougueiros
- Auxiliar de Açougueiro
- Encarregado(a) de Hortifruti
- Repositores de Hortifruti
- Encarregado(a) de Padaria
- Padeiro(a)
- Auxiliar de Padeiro
- Confeiteiro(a)
- Encarregado(a) de Frios
- Repositores de Frios
- Repositores de Mercearia
- Conferentes
- Estoquistas
- Encarregado(a) de Restaurante
- Balconistas
O novo empreendimento será instalado em um terreno de 12 mil m², que vai abrigar o supermercado, restaurante e várias outras opções de comércio e serviço.