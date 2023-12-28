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Nova loja

Rede de supermercados abre 180 vagas de emprego na Serra

Oportunidades são para trabalhar na nova unidade em Jacaraípe, que será inaugurada em fevereiro de 2024; veja como participar do processo seletivo

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 15:31

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 dez 2023 às 15:31
Canguru Supermercados se prepara para inaugurar nova loja
Canguru Supermercados se prepara para abrir nova loja Crédito: Divulgação
O Canguru Supermercados está com 180 vagas de emprego abertas para a nova unidade que será inaugurada em fevereiro em Jacaraípe, na Serra. Os postos são para diversas áreas e níveis de experiência, com funções operacionais, técnicas e de liderança.
Há postos para operadores de caixa, embaladores, repositores, atendentes de loja, padaria, açougue e hortifruti.
Os interessados podem fazer o cadastro no site de carreiras da empresa.  Também é possível deixar o currículo nas lojas de Jardim Limoeiro e Novo Horizonte, na Serra.
A empresa conta com plano de carreira, com investimento na capacitação dos colaboradores. “Procuramos colaboradores que queiram se desenvolver profissionalmente conosco e tenham vontade de aprender e trabalhar em equipe. Estamos abertos a receber pessoas com os mais variados níveis de qualificação”, destaca José Luiz Dalvi, diretor do Canguru Supermercados.

Confira as vagas

  • Subgerente
  • Fiscal de Caixa
  • Auxiliar de Fiscal
  • Operadores de Caixa
  • Embaladores
  • Açougueiros
  • Auxiliar de Açougueiro
  • Encarregado(a) de Hortifruti
  • Repositores de Hortifruti
  • Encarregado(a) de Padaria
  • Padeiro(a)
  • Auxiliar de Padeiro
  • Confeiteiro(a)
  • Encarregado(a) de Frios
  • Repositores de Frios
  • Repositores de Mercearia
  • Conferentes
  • Estoquistas
  • Encarregado(a) de Restaurante
  • Balconistas
O novo empreendimento será instalado em um terreno de 12 mil m², que vai abrigar o supermercado, restaurante e várias outras opções de comércio e serviço.

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