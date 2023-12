Rede de supermercados abre 180 vagas de emprego na Serra

Oportunidades são para trabalhar na nova unidade em Jacaraípe, que será inaugurada em fevereiro de 2024; veja como participar do processo seletivo

O Canguru Supermercados está com 180 vagas de emprego abertas para a nova unidade que será inaugurada em fevereiro em Jacaraípe, na Serra . Os postos são para diversas áreas e níveis de experiência, com funções operacionais, técnicas e de liderança.

A empresa conta com plano de carreira, com investimento na capacitação dos colaboradores. “Procuramos colaboradores que queiram se desenvolver profissionalmente conosco e tenham vontade de aprender e trabalhar em equipe. Estamos abertos a receber pessoas com os mais variados níveis de qualificação”, destaca José Luiz Dalvi, diretor do Canguru Supermercados.