Supermercados abrem novas oportunidades de emprego no ES

Grupo Carone seleciona para uma das lojas do Sempre Tem Crédito: Carone/Divulgação

Três redes de supermercados do Espírito Santo estão com oportunidades de emprego abertas para a seleção de novos colaboradores. São mais de 100 oportunidades e os interessados devem ficar atentos aos atendimentos de cada empresa.

Veja as vagas

Supermercados Calvi

A oferta é de 50 postos para operacional e administrativo. Os candidatos devem entregar o currículo nesta terça-feira (5), das 8 às 13 horas, na Avenida Leopoldina, 46, Vila Palestina, Cariacica.

Grupo Carone

As vagas são para embalador, balconista de padaria, balconista de perecíveis, ajudante de recebimento de mercadorias, ajudante de entrega, auxiliar de açougueiro, repositor (bazar, mercearia e perecíveis), operador de caixa, auxiliar de cozinha e operador de empilhadeira.

O atendimento ocorre nesta quinta-feira (7), das 9 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas, no Sempre Tem Superatacado Jardim Camburi, que fica na Rua Carlos Gomes Lucas, 0, Jardim Camburi, Vitória.

Grupo Coutinho

O Grupo Coutinho, controlador dos supermercados Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, está contratando pessoas sem experiência para atuar na área de Açougue. São mais de 40 vagas para pessoas que têm interesse em aprender a função e iniciar a carreira de açougueiro. As vagas são para diversas lojas da Grande Vitória.

Os interessados podem cadastrar o currículo no site www.grupocoutinho.com na aba Trabalhe Conosco. Quem preferir pode comparecer em um dos endereços abaixo para realizar entrevista presencial;

Extrabom de Vila Rubim: Rua Pedro Nolasco, 150 Pavimento 1 e 2 - Vila Rubim, Vitória - ES, de segunda a Sexta, das 8h30 às 12 horas e das 13h30 às 16 horas.