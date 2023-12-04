4.240 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.240 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (04). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Sine de Linhares tem mais de 170 vagas de emprego Crédito: Diezo Gomes

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 643. Há oportunidades para armador de ferragens na construção, atendente de loja, auxiliar de logística, bombeiro hidráulico, cumin, cortador de roupas, eletricista, motorista de caminhão-guincho pesado com munk, porteiro, técnico eletricista, técnico mecânico, entre outras chances. 643. Há oportunidades para armador de ferragens na construção, atendente de loja, auxiliar de logística, bombeiro hidráulico, cumin, cortador de roupas, eletricista, motorista de caminhão-guincho pesado com munk, porteiro, técnico eletricista, técnico mecânico, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica., das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 673, das quais 61 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para soldador, motorista , auxiliar de obras, auxiliar de logística, operador de caixa, conferente de mercadorias, entre outros postos. 673, das quais 61 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para soldador, motorista , auxiliar de obras, auxiliar de logística, operador de caixa, conferente de mercadorias, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.169. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, atendente de telemarketing, auxiliar de expedição, balconista, costureira, designer de sobrancelhas, lixador de peças de metal, entre outras chances. 1.169. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, atendente de telemarketing, auxiliar de expedição, balconista, costureira, designer de sobrancelhas, lixador de peças de metal, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 508. Há oportunidades para ajudante de motorista, artífice de manutenção, atendente central de telemarketing, atendente de balcão, atendente de padaria, fiscal de loja, operador de caixa, entre outras chances. 508. Há oportunidades para ajudante de motorista, artífice de manutenção, atendente central de telemarketing, atendente de balcão, atendente de padaria, fiscal de loja, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 259. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, armazenista, atendente de lojas, auxiliar de dobrador, fiscal de loja, lanterneiro, mecânico de automóveis, recuperador de crédito, técnico de informática, entre outras chances. 259. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, armazenista, atendente de lojas, auxiliar de dobrador, fiscal de loja, lanterneiro, mecânico de automóveis, recuperador de crédito, técnico de informática, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 179. Há oportunidades para topógrafo, auxiliar de manutenção, inspetor de equipamento, monitor de ônibus escolar, auxiliar de tráfego, pedreiro, ajudante de obras, entre outros postos. 179. Há oportunidades para topógrafo, auxiliar de manutenção, inspetor de equipamento, monitor de ônibus escolar, auxiliar de tráfego, pedreiro, ajudante de obras, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 291. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, ajudante de obras, oficial polivalente, servente de obras, auxiliar de linha de produção, encanador, mecânico industrial, entre outras chances. 291. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, ajudante de obras, oficial polivalente, servente de obras, auxiliar de linha de produção, encanador, mecânico industrial, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 139. Há oportunidades para arrumador de prateleiras em supermercados, pintor de casas, faxineira, conservador de ferrovias, entregador de gás, perfumista de farmácia, professor de inglês, garçom, entre outras chances. 139. Há oportunidades para arrumador de prateleiras em supermercados, pintor de casas, faxineira, conservador de ferrovias, entregador de gás, perfumista de farmácia, professor de inglês, garçom, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 138. Há oportunidades para analista de recursos humanos, assistente de planejamento, auxiliar de serviços gerais, cozinheira, líder de solda, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. 138. Há oportunidades para analista de recursos humanos, assistente de planejamento, auxiliar de serviços gerais, cozinheira, líder de solda, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 173. Há oportunidades para ajudante de loja, alimentador de produção, auxiliar de instalação, eletricista de carro, pedreiro, trabalhador rural, vendedor de peças, vendedor interno, entre outras chances. 173. Há oportunidades para ajudante de loja, alimentador de produção, auxiliar de instalação, eletricista de carro, pedreiro, trabalhador rural, vendedor de peças, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 219. Há oportunidades para ajudante de cozinha, auxiliar de produção, balconista, camareira, eletricista automotivo, gerente de mercearia, representante comercial, repositor, serralheiro, entre outras chances. Veja as vagas.

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 82. Há oportunidades para auxiliar de obras, auxiliar de vidraceiro, caixa, confeccionista, lanterneiro, costureira, pedreiro, mecânico de refrigeração, entre outras chances. 82. Há oportunidades para auxiliar de obras, auxiliar de vidraceiro, caixa, confeccionista, lanterneiro, costureira, pedreiro, mecânico de refrigeração, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.