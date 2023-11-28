Feira terá mais de 680 vagas de emprego para pessoas com deficiência

Uma feira voltada para a inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência vai oferecer mais de 680 vagas de emprego no Espírito Santo. Além da possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, a Conferência e Exposição Estatual de Inclusão e Acessibilidade, chamada de Reconecta, terá uma ampla programação de palestras e agendas culturais.
O evento será realizado no período de 4 a 7 de dezembro, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, em Vitória. A entrada é franca e os interessados podem visitar o local das 14 às 19 horas.
O Reconecta é organizado pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Condef) e pela Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES).
As oportunidades de trabalho estarão disponíveis no Balcão de Emprego, local que tem como objetivo criar conexões entre empresas e profissionais com deficiência ou reabilitados que estão em busca de um espaço no mercado de trabalho.
A organização do Reconecta espera que os profissionais já possam sair contratados da feira. Para isso, eles podem levar currículos, tirar dúvidas e conhecer as oportunidades ofertadas nos balcões espalhados pelo evento.
Também é possível visualizar as oportunidades no site reconectaes.com.br/vagas/. Já as empresas podem cadastrar as vagas para esse público específico no endereço eletrônico.
A procuradora do MPT-ES, Fernanda Barreto Naves, ressalta que, para assegurar um ambiente plenamente acessível e inclusivo, é necessário que empresas eliminem todas as barreiras existentes, como arquitetônicas, tecnológicas e de comunicação/informação, além de desenvolver ações para afastar o preconceito e a discriminação dentro do ambiente corporativo.
“Com efeito, a principal barreira encontrada para a inclusão das pessoas com deficiência é a barreira atitudinal. Assim, deve o empregador(a) promover a conscientização e sensibilização de todas as pessoas empregadas sobre a importância da inclusão e da diversidade no meio ambiente de trabalho", comenta.
O Reconecta é um evento gratuito e aberto ao público. Para participar das conferências e exposições, é necessário se inscrever previamente no site reconectaes.com.br.
Serviço
- Data: de 4 a 7 de dezembro
- Horário: das 14 às 19 horas
- Local: na sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), localizado na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 1.245, Enseada do Suá, Vitória.
- Informações: no site reconectaes.com.br e no Instagram @reconectaes.
- Mural de vagas: no site reconectaes.com.br/vagas
- Entrada franca.