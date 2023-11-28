Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Oportunidades no ES

Feira terá mais de 680 vagas de emprego para pessoas com deficiência

Reconecta será realizado de 4 a 7 de dezembro, em Vitória, com o objetivo de promover a inserção e acessibilidade desse público, inclusive no mercado de trabalho
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 nov 2023 às 12:11

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 12:11

Reconecta 2022 - Conferência e Exposição Estadual de Inclusão e Acessibilidade
Reconecta terá palestras sobre inclusão Crédito: MPT/Divulgação
Uma feira voltada para a inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência vai oferecer mais de 680 vagas de emprego no Espírito Santo. Além da possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, a Conferência e Exposição Estatual de Inclusão e Acessibilidade, chamada de Reconecta, terá uma ampla programação de palestras e agendas culturais.
O evento será realizado no período de 4 a 7 de dezembro, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, em Vitória. A entrada é franca e os interessados podem visitar o local das 14 às 19 horas.
O Reconecta é organizado pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Condef) e pela Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES).
As oportunidades de trabalho estarão disponíveis no Balcão de Emprego, local que tem como objetivo criar conexões entre empresas e profissionais com deficiência ou reabilitados que estão em busca de um espaço no mercado de trabalho.
A organização do Reconecta espera que os profissionais já possam sair contratados da feira. Para isso, eles podem levar currículos, tirar dúvidas e conhecer as oportunidades ofertadas nos balcões espalhados pelo evento.
Também é possível visualizar as oportunidades no site reconectaes.com.br/vagas/. Já as empresas podem cadastrar as vagas para esse público específico no endereço eletrônico.
A procuradora do MPT-ES, Fernanda Barreto Naves, ressalta que, para assegurar um ambiente plenamente acessível e inclusivo, é necessário que empresas eliminem todas as barreiras existentes, como arquitetônicas, tecnológicas e de comunicação/informação, além de desenvolver ações para afastar o preconceito e a discriminação dentro do ambiente corporativo.
“Com efeito, a principal barreira encontrada para a inclusão das pessoas com deficiência é a barreira atitudinal. Assim, deve o empregador(a) promover a conscientização e sensibilização de todas as pessoas empregadas sobre a importância da inclusão e da diversidade no meio ambiente de trabalho", comenta.
O Reconecta é um evento gratuito e aberto ao público. Para participar das conferências e exposições, é necessário se inscrever previamente no site reconectaes.com.br.

Serviço

  • Data: de 4 a 7 de dezembro
  • Horário: das 14 às 19 horas
  • Local: na sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), localizado na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 1.245, Enseada do Suá, Vitória.
  • Informações: no site reconectaes.com.br e no Instagram @reconectaes.
  • Mural de vagas: no site reconectaes.com.br/vagas
  • Entrada franca.

Veja Também

4.191 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

Dono do Extrabom abre 556 vagas de emprego no ES

Verão abre 3 mil vagas de emprego temporário no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

MPT Empregos Pessoas com Deficiência (PcD)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados