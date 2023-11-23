Dono do Extrabom abre 556 vagas de emprego no ES

Há postos como açougueiro, auxiliar de padaria, cozinheiro, confeiteiro, embalador, operador de caixa, operador de frios, padeiro, repositor e repositor de depósito.
Os interessados podem cadastrar o currículo no site www.grupocoutinho.com clicando na aba Trabalhe Conosco ou comparecer em um dos endereços abaixo para realizar entrevista presencial:
- Extrabom de Vila Rubim
- Endereço: Rua Pedro Nolasco, 150 Pavimento 1 e 2 - Vila Rubim, Vitória.
- Horário de atendimento: segunda a Sexta, das 8h30 às 12 horas e de 13h30 às 16 horas
- Extrabom do Extracenter Laranjeiras
- Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, s/n - Civit II, Serra.
- Horário de atendimento: segunda a sexta, das 8h30 às 12 horas e das 13h30 às 16 horas.