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Dono do Extrabom abre 556 vagas de emprego no ES

Ao todo, são 323 oportunidades efetivas e 233 temporárias para o verão; interessados podem cadastrar o currículo no site ou procurar um polo de atendimento
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 nov 2023 às 11:46

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 11:46

Grupo Coutinho anuncia expansão das redes Extrabom e Atacado Vem em Serra
Mais de 500 vagas de trabalho nas lojas Crédito: Grupo Coutinho/Divulgação
O Grupo Coutinho, dono das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, está com vagas de emprego abertas para as unidades da rede. Ao todo, são 323 oportunidades efetivas e 233 temporárias para o verão. Neste último caso, as chances são para as lojas de Guarapari e Jacaraípe.
Há postos como açougueiro, auxiliar de padaria, cozinheiro, confeiteiro, embalador, operador de caixa, operador de frios, padeiro, repositor e repositor de depósito.
Os interessados podem cadastrar o currículo no site www.grupocoutinho.com clicando na aba Trabalhe Conosco ou comparecer em um dos endereços abaixo para realizar entrevista presencial:
  • Extrabom de Vila Rubim
  • Endereço: Rua Pedro Nolasco, 150 Pavimento 1 e 2 - Vila Rubim, Vitória.
  • Horário de atendimento: segunda a Sexta, das 8h30 às 12 horas e de 13h30 às 16 horas
  • Extrabom do Extracenter Laranjeiras
  • Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, s/n - Civit II, Serra.
  • Horário de atendimento: segunda a sexta, das 8h30 às 12 horas e das 13h30 às 16 horas. 

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