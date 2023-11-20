3.782 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.782 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (20). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 237. Há oportunidades para administrador de pessoal, atendente de lanchonete, auxiliar de pizzaiolo, caixa de loja, conferente de logística, empregado doméstico nos serviços gerais, garçom, operador de empilhadeira, zelador, entre outras chances. : 237. Há oportunidades para administrador de pessoal, atendente de lanchonete, auxiliar de pizzaiolo, caixa de loja, conferente de logística, empregado doméstico nos serviços gerais, garçom, operador de empilhadeira, zelador, entre outras chances. Veja as vagas.

Young hotel maid making the bed with clean fresh towels Crédito: Freepik

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 519, das quais 23 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para pedreiro oficial, operador de caixa, auxiliar de serviços gerais, atendente de lanchonete, consultor de vendas, jardineiro, entre outros postos. 519, das quais 23 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para pedreiro oficial, operador de caixa, auxiliar de serviços gerais, atendente de lanchonete, consultor de vendas, jardineiro, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 858. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, atendente de telemarketing, auxiliar operacional de logística, borracheiro, cozinheiro geral, encanador, instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, repositor, entre outras chances. 858. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, atendente de telemarketing, auxiliar operacional de logística, borracheiro, cozinheiro geral, encanador, instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, repositor, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 600. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, analista de recursos humanos, atendente de setor de frios e laticínios, auxiliar de linha de produção, embalador, fiscal de loja, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 190. Há oportunidades para armazenista, arquiteto, auxiliar de produção, engenheiro civil, eletricista, dedetizador, motorista de ônibus, repositor de supermercado, entre outras chances. 190. Há oportunidades para armazenista, arquiteto, auxiliar de produção, engenheiro civil, eletricista, dedetizador, motorista de ônibus, repositor de supermercado, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 86. Há oportunidades para mecânico de automóveis, técnico em elétrica, eletricista industrial, soldador, caldeireiro, coordenador de saúde e segurança do trabalho, analista de recursos humanos, entre outros postos. 86. Há oportunidades para mecânico de automóveis, técnico em elétrica, eletricista industrial, soldador, caldeireiro, coordenador de saúde e segurança do trabalho, analista de recursos humanos, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 205. Há oportunidades para ajudante de obras, oficial polivalente, consultor de vendas, auxiliar de linha de produção, cortador de pedras, enfermeiro, mecânico industrial, motorista de caminhão, entre outras chances. 205. Há oportunidades para ajudante de obras, oficial polivalente, consultor de vendas, auxiliar de linha de produção, cortador de pedras, enfermeiro, mecânico industrial, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 67. Há oportunidades para atendente balconista de farmácia, recepcionista atendente, pedreiro, garçom, auxiliar de cozinha, motorista de automóveis, salgadeiro, auditor interno, entre outras chances. 67. Há oportunidades para atendente balconista de farmácia, recepcionista atendente, pedreiro, garçom, auxiliar de cozinha, motorista de automóveis, salgadeiro, auditor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 195. Há oportunidades para armador, auxiliar de serviços gerais, auxiliar no serviço de alimentação, lixador, maçariqueiro, montador de estruturas, motorista entregador, oficial pedreiro, servente de obras civil, vigilante , entre outras chances. 195. Há oportunidades para armador, auxiliar de serviços gerais, auxiliar no serviço de alimentação, lixador, maçariqueiro, montador de estruturas, motorista entregador, oficial pedreiro, servente de obras civil, vigilante , entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 358. Há oportunidades para ajudante de embalagem, ajudante de montagem, auxiliar de serviço de alimentação, caixa, embalador, encarregado de obra, montador, oficial pleno, operador técnico, entre outras chances. 358. Há oportunidades para ajudante de embalagem, ajudante de montagem, auxiliar de serviço de alimentação, caixa, embalador, encarregado de obra, montador, oficial pleno, operador técnico, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 230. Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de padaria, auxiliar de produção, ajudante de obras, balconista, borracheiro, camareira, capoteiro, gerente de marcenaria, mecânico de manutenção industrial, entre outras chances. 230. Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de padaria, auxiliar de produção, ajudante de obras, balconista, borracheiro, camareira, capoteiro, gerente de marcenaria, mecânico de manutenção industrial, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 27. Há oportunidades para montador de móveis, técnico de segurança do trabalho, armador, carpinteiro, auxiliar de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 75. Há oportunidades para auxiliar de vidraceiro, atendente de balcão, caixa, costureira, pedreiro, soldador mecânico, trabalhador volante, vendedor, vidraceiro, entre outras chances. 75. Há oportunidades para auxiliar de vidraceiro, atendente de balcão, caixa, costureira, pedreiro, soldador mecânico, trabalhador volante, vendedor, vidraceiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 108. Há oportunidades para vendedor de loja de roupas, ajudante de carga e descarga, atendente de restaurante, auxiliar de obras, calceteiros, carpinteiro, frentista, pedreiro, entre outras chances. 108. Há oportunidades para vendedor de loja de roupas, ajudante de carga e descarga, atendente de restaurante, auxiliar de obras, calceteiros, carpinteiro, frentista, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.