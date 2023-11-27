4.191 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.191 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (27). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 409. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de logística, carpinteiro, consultor de vendas, instalador de cortinas e persianas, operador de caixa, eletrotécnico, representante comercial, operador de telemarketing, entre outras chances. 409. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de logística, carpinteiro, consultor de vendas, instalador de cortinas e persianas, operador de caixa, eletrotécnico, representante comercial, operador de telemarketing, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 549, das quais 29 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para atendente, auxiliar de produção, técnico em química, mecânico automotivo, pedreiro, auxiliar de logística, entre outros postos. 549, das quais 29 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para atendente, auxiliar de produção, técnico em química, mecânico automotivo, pedreiro, auxiliar de logística, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.050. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, atendente de telemarketing, auxiliar de expedição, balconista de padaria, designer de sobrancelha, padeiro, porteiro, entre outras chances. 1.050. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, atendente de telemarketing, auxiliar de expedição, balconista de padaria, designer de sobrancelha, padeiro, porteiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 608. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, artífice de manutenção, atendente de lojas e mercados, atendente de padaria, mecânico de refrigeração, operador de caixa, entre outras chances. 608. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, artífice de manutenção, atendente de lojas e mercados, atendente de padaria, mecânico de refrigeração, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 215. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, armazenista, atendente de lojas, auxiliar de produção, engenheiro civil, motorista de ônibus, promotor de vendas, repositor em supermercados, entre outras chances. : 215. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, armazenista, atendente de lojas, auxiliar de produção, engenheiro civil, motorista de ônibus, promotor de vendas, repositor em supermercados, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 102. Há oportunidades para motorista de caminhão, auxiliar de serviços gerais, operador de caixa, técnico em segurança do trabalho, analista de recursos humanos, entre outros postos. 102. Há oportunidades para motorista de caminhão, auxiliar de serviços gerais, operador de caixa, técnico em segurança do trabalho, analista de recursos humanos, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 207. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, atendente, auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico de automóveis, mecânico industrial, soldador, pedreiro, entre outras chances. 207. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, atendente, auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico de automóveis, mecânico industrial, soldador, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 74. Há oportunidades para repositor de mercadorias, perfumista de farmácia, eletricista auxiliar, professor de inglês, garçom, empregado doméstico nos serviços gerais, entre outras chances. 74. Há oportunidades para repositor de mercadorias, perfumista de farmácia, eletricista auxiliar, professor de inglês, garçom, empregado doméstico nos serviços gerais, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 182. Há oportunidades para ajudante florestal, analista de risco e compliance, encarregado de montagem de estrutura, operador de trator agrícola, representante comercial, serralheiro de alumínio, entre outras chances. 182. Há oportunidades para ajudante florestal, analista de risco e compliance, encarregado de montagem de estrutura, operador de trator agrícola, representante comercial, serralheiro de alumínio, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 357. Há oportunidades para ajudante de embalagem, ajudante de montagem, atendente de restaurante, auxiliar de cozinha, camareira, auxiliar de serviços gerais, embalador, encarregado de obras, operador técnico, entre outras chances. 357. Há oportunidades para ajudante de embalagem, ajudante de montagem, atendente de restaurante, auxiliar de cozinha, camareira, auxiliar de serviços gerais, embalador, encarregado de obras, operador técnico, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 230. Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar de padaria, ajudante de pintor, cozinheiro, estoquista, mecânico de manutenção, nutricionista, repositor, serralheiro, supervisor de manutenção, entre outras chances. 230. Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar de padaria, ajudante de pintor, cozinheiro, estoquista, mecânico de manutenção, nutricionista, repositor, serralheiro, supervisor de manutenção, entre outras chances. Veja as vagas.

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 66. Há oportunidades para auxiliar de produção, atendente de balcão, costureira, mecânico de refrigeração, serviços gerais, trabalhar volante, produção, confeccionista, entre outras chances. 66. Há oportunidades para auxiliar de produção, atendente de balcão, costureira, mecânico de refrigeração, serviços gerais, trabalhar volante, produção, confeccionista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 120. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, auxiliar de obras, calceteiros, costureira, pedreiro, vendedor externo loja de motos, , entre outras chances 120. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, auxiliar de obras, calceteiros, costureira, pedreiro, vendedor externo loja de motos, , entre outras chances . Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.