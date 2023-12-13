Assaí Atacadista anuncia abertura de 250 vagas de emprego no ES

A loja ainda está em obras e a previsão é de que seja inaugurada até o final do primeiro trimestre de 2024. Este será o segundo empreendimento do atacarejo no Estado. O primeiro funciona em Planalto de Carapina, na Serra.
Há oportunidades para diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas, operacionais e de lideranças. Também tem postos para pessoas com deficiência.
Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras do atacarejo até o dia 15 de janeiro. Ao se cadastrar, o candidato precisa informar RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.
O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e on-line. A empresa oferece remuneração, além de um pacote de benefícios compatíveis com o mercado. O grupo conta ainda com um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.
Confira as vagas
- Auxiliar de Açougue
- Açougueiro
- Fiscal de Prevenção de Perdas
- Repositor de mercadorias
- Operador de Caixa
- Empacotador
- Chefe de Seção
- Vendedor de Cartão