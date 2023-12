Vitória

Assaí Atacadista anuncia abertura de 250 vagas de emprego no ES

Nova loja vai funcionar próximo ao Aeroporto de Vitória e deve ser inaugurada até o final de março; interessados podem se candidatar até 15 de janeiro

Unidade do Assaí Atacadista no bairro Planalto de Carapina, na Serra. (Abdo Filho)

O Assaí Atacadista está com 250 vagas de emprego abertas para a contratação de profissionais para a nova loja do Espírito Santo. A futura unidade será inaugurada na Avenida Fernando Ferrari, Goiabeiras, ao lado do Aeroporto de Vitória, na Capital.

A loja ainda está em obras e a previsão é de que seja inaugurada até o final do primeiro trimestre de 2024. Este será o segundo empreendimento do atacarejo no Estado. O primeiro funciona em Planalto de Carapina, na Serra.

Há oportunidades para diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas, operacionais e de lideranças. Também tem postos para pessoas com deficiência.

Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras do atacarejo até o dia 15 de janeiro. Ao se cadastrar, o candidato precisa informar RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e on-line. A empresa oferece remuneração, além de um pacote de benefícios compatíveis com o mercado. O grupo conta ainda com um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.

Confira as vagas

Auxiliar de Açougue

Açougueiro

Fiscal de Prevenção de Perdas

Repositor de mercadorias

Operador de Caixa

Empacotador

Chefe de Seção

Vendedor de Cartão

