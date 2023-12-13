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Vitória

Assaí Atacadista anuncia abertura de 250 vagas de emprego no ES

Nova loja vai funcionar próximo ao Aeroporto de Vitória e deve ser inaugurada até o final de março; interessados podem se candidatar até 15 de janeiro

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 14:47

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 dez 2023 às 14:47
Unidade do Assaí Atacadista no bairro Planalto de Carapina, na Serra
Unidade do Assaí Atacadista no bairro Planalto de Carapina, na Serra Crédito: Abdo Filho
O Assaí Atacadista está com 250 vagas de emprego abertas para a contratação de profissionais para a nova loja do Espírito Santo. A futura unidade será inaugurada na Avenida Fernando Ferrari, Goiabeiras, ao lado do Aeroporto de Vitória, na Capital.
A loja ainda está em obras e a previsão é de que seja inaugurada até o final do primeiro trimestre de 2024. Este será o segundo empreendimento do atacarejo no Estado. O primeiro funciona em Planalto de Carapina, na Serra. 
Há oportunidades para diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas, operacionais e de lideranças. Também tem postos para pessoas com deficiência.
Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras do atacarejo até o dia 15 de janeiro. Ao se cadastrar, o candidato precisa informar RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.
O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e on-line. A empresa oferece remuneração, além de um pacote de benefícios compatíveis com o mercado. O grupo conta ainda com um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.

Confira as vagas

  • Auxiliar de Açougue 
  • Açougueiro 
  • Fiscal de Prevenção de Perdas  
  • Repositor de mercadorias  
  • Operador de Caixa 
  • Empacotador 
  • Chefe de Seção 
  • Vendedor de Cartão

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