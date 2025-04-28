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Oportunidades

ES tem mais de 5.000 vagas de emprego nesta terça-feira (29)

Há postos para ajudante de carga e descarga, ajudante de estruturas metálicas, alimentador de produção, auxiliar de produção, jardineiro, montador de andaimes, pedreiro, promotor de vendas, entre outras chances

Publicado em 28 de Abril de 2025 às 18:37

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 abr 2025 às 18:37
As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.044 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta terça-feira (29). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercados, comércio, construção civil, entre outros setores.
Trabalhadores da construção civil
Trabalhadores da construção civil Crédito: Fernando Madeira

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 208. Há oportunidades para mestre de obras, auxiliar de limpeza, auxiliar de saúde mental, eletrotécnico, pedreiro, saladeiro, servente de obra, vendedor de comércio varejista, entre outras chances. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 1.183. Há oportunidades para açougueiro, auxiliar de serviços gerais, vendedor, assistente administrativo, ajudante de padeiro, supervisor de estoque, nutricionista, assistente de compras, entre outros postos. Veja as vagas. 
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 501. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, balconista, carpinteiro, embalador, operador de caixa, porteiro, vistoriador de risco de auto, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas. 
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 1.034. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de estruturas metálicas, alimentador de produção, auxiliar de produção, jardineiro, montador de andaimes, pedreiro, promotor de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 699. Há oportunidades para ajudante de cozinha, auxiliar de limpeza, camareira de hotel, confeiteiro, montador de andaimes, serralheiro, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 87. Há oportunidades para cozinheira, soldador, caldeireiro, preparador de estruturas metálicas, líder ou mestre de soldagem, soldador, pintor industrial, vigia, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
Vagas: 57. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de lojas e mercados, operador de máquina de corte, polidor de pedras, técnico mecânico de automação, entre outros postos. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8h às 17h.
Vagas: 130. Há oportunidades para arrumador de cargas, auxiliar de moendas, auxiliar de soldagem, eletricista, motorista de caminhão, operador de ensaque, servente de pátio, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria, 795, Bairro Polivalente, das 8h às 17h.
Vagas: 511. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante florestal, atendente de farmácia, auxiliar de limpeza, caldeireiro, encarregado de solda, líder de montagem de andaimes, lixador, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8h às 13h, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
Vagas: 119. Há oportunidades para atendente de restaurante, auxiliar de logística, costureira, operador atacarejo caixa, recepcionista, serralheiro, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8h às 17h, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.
Vagas: 482. Há oportunidades para assistente administrativo, ajudante de salgadeiro, auxiliar de obras, bombeiro hidráulico, caldeireiro, motorista de caminhão truck, operador de produção, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].
Vagas: 33. Há oportunidades para agente administrativo, faxineiro, técnico em segurança do trabalho, motorista de furgão ou similar, entre outras chances. Veja as vagas. 

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