Jovens talentos

Companhia ferroviária abre programa de estágio com vagas no ES

Interessados podem se inscrever pela internet até 15 de maio; oportunidades são para estudantes de níveis médio técnico e superior

VLI administra ferrovias, portos e terminais. (Bruno Figueiredo /Divulgação VLI)

A VLI – companhia que opera ferrovias, portos e terminais – está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2025. A oferta é de 100 vagas para estudantes de cursos superiores e ensino técnico, distribuídas por vários Estados, entre eles o Espírito Santo. O valor da bolsa não foi divulgado.

Para quem está na graduação, as oportunidades são para Bahia, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Sergipe e Tocantins. As chances são para alunos de bacharelado ou licenciatura que estejam nos dois últimos anos de formação e tenham disponibilidade para estagiar por um período mínimo de um ano e, no máximo, dois anos. A carga horária é de seis horas por dia.

Os estudantes do ensino médio técnico precisam estar no terceiro ano de formação, ter mais de 18 anos, além de disponibilidade para atuar presencialmente na VLI, na localidade selecionada. Nesse caso, as vagas são para Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. A carga horária será de quatro ou seis horas, de acordo com o curso.

As inscrições podem ser feitas até 15 de maio, no site da empresa de logística. O processo seletivo conta ainda com dinâmica on-line e entrevistas, ambas no formato digital.

Os selecionados vão começar a atuar em agosto em diversas localidades onde a companhia atua por meio da Ferrovia Centro-Atlântica e tramo norte da Ferrovia Norte Sul (FNS), além de terminais portuários e intermodais instalados em regiões estratégicas do país.

Os estudantes terão como benefícios: vale-refeição (oferecido nas unidades onde não há refeitório); vale-transporte e/ou ônibus fretado (dependendo da localização em que irá trabalhar); assistência médica e odontológica; Wellhub (plataforma de academias, com foco em sua saúde e bem-estar); cesta de Natal; seguro de vida; Bem Cuidar Saúde Mental; kit maternidade; além de uma rede de descontos em várias lojas, restaurantes, salões e outros.

