4.516 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.516 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (11). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 656. Há oportunidades para analista de logística, apontador de mão-de-obra, bombeiro hidráulico, condutor de asfaltadora, instalador de cortinas e persianas, operador de máquinas de construção civil e mineração, técnico em segurança do trabalho, topógrafo, entre outras chances. 656. Há oportunidades para analista de logística, apontador de mão-de-obra, bombeiro hidráulico, condutor de asfaltadora, instalador de cortinas e persianas, operador de máquinas de construção civil e mineração, técnico em segurança do trabalho, topógrafo, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica., das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 807, das quais 86 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para eletricista, mecânico de refrigeração, assistente de logística, servente de obras, pedreiro, encanador, caixa, entre outros postos. 807, das quais 86 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para eletricista, mecânico de refrigeração, assistente de logística, servente de obras, pedreiro, encanador, caixa, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.096. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de lojas, auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, encanador industrial, lixador de peças de metal, montador de estruturas metálicas, promotor de vendas, entre outras chances. : 1.096. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de lojas, auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, encanador industrial, lixador de peças de metal, montador de estruturas metálicas, promotor de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 464. Há oportunidades para açougueiro, atendente central de telemarketing, atendente de padaria, auxiliar mecânico de refrigeração, empregado doméstico nos serviços gerais, fiscal de lojas, frentista, repositor em supermercados, entre outras chances. 464. Há oportunidades para açougueiro, atendente central de telemarketing, atendente de padaria, auxiliar mecânico de refrigeração, empregado doméstico nos serviços gerais, fiscal de lojas, frentista, repositor em supermercados, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 328. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, armador de ferros, armazenista, auxiliar de produção, carpinteiro, eletricista, estoquista, motorista de ônibus, promotor de vendas, recuperador de crédito, entre outras chances. 328. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, armador de ferros, armazenista, auxiliar de produção, carpinteiro, eletricista, estoquista, motorista de ônibus, promotor de vendas, recuperador de crédito, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 237. Há oportunidades para técnico em instrumentação, auxiliar administrativo, auxiliar de mecânico, auxiliar de rigger, operador de equipamentos, motorista de caminhão, técnico em elétrica, entre outros postos. 237. Há oportunidades para técnico em instrumentação, auxiliar administrativo, auxiliar de mecânico, auxiliar de rigger, operador de equipamentos, motorista de caminhão, técnico em elétrica, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 211. Há oportunidades para ajudante de motorista, ajudante de obras, servente de obras, auxiliar de expedição, encanador, oficial de manutenção, pedreiro, soldador, técnico em administração, entre outras chances. 211. Há oportunidades para ajudante de motorista, ajudante de obras, servente de obras, auxiliar de expedição, encanador, oficial de manutenção, pedreiro, soldador, técnico em administração, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 126. Há oportunidades para pintor de casas, faxineira, balconista, soldador alumínio térmico, motorista de ônibus urbano, conservador de ferrovias, professor de inglês, cuidador de idosos, lavador de ônibus, entre outras chances. 126. Há oportunidades para pintor de casas, faxineira, balconista, soldador alumínio térmico, motorista de ônibus urbano, conservador de ferrovias, professor de inglês, cuidador de idosos, lavador de ônibus, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 191. Há oportunidades para ajudante de montagem de andaime, auxiliar de serviços gerais, fiscal de montagem de andaimes, garçom, montagem de andaime, oficial pleno, servente de obras civil, entre outras chances. 191. Há oportunidades para ajudante de montagem de andaime, auxiliar de serviços gerais, fiscal de montagem de andaimes, garçom, montagem de andaime, oficial pleno, servente de obras civil, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 149. Há oportunidades para pedreiro, recepcionista, trabalhador rural, consultor de vendas, auxiliar de cozinha, auxiliar de eletricista, ajudante de pizzaiolo, entre outras chances. 149. Há oportunidades para pedreiro, recepcionista, trabalhador rural, consultor de vendas, auxiliar de cozinha, auxiliar de eletricista, ajudante de pizzaiolo, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 209. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, auxiliar de padaria, auxiliar de produção, balconista, embalador, mecânico de manutenção, operador de caixa, repositor, vendedor externo, entre outras chances 209. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, auxiliar de padaria, auxiliar de produção, balconista, embalador, mecânico de manutenção, operador de caixa, repositor, vendedor externo, entre outras chances . Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.