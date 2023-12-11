AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Oportunidades

4.516 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

Há oportunidades para pintor de casas, faxineira, balconista, motorista de ônibus urbano, conservador de ferrovias, professor de inglês, cuidador de idosos,  entre outras chances

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 09:56

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 dez 2023 às 09:56
As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.516 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (11). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.
Carteira de trabalho digital
Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
Vagas: 656. Há oportunidades para analista de logística, apontador de mão-de-obra, bombeiro hidráulico, condutor de asfaltadora, instalador de cortinas e persianas, operador de máquinas de construção civil e mineração, técnico em segurança do trabalho, topógrafo, entre outras chances. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica., das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 807, das quais 86 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para eletricista, mecânico de refrigeração, assistente de logística, servente de obras, pedreiro, encanador, caixa, entre outros postos. Veja as vagas. 
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 1.096. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de lojas, auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, encanador industrial, lixador de peças de metal, montador de estruturas metálicas, promotor de vendas, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 464. Há oportunidades para açougueiro, atendente central de telemarketing, atendente de padaria, auxiliar mecânico de refrigeração, empregado doméstico nos serviços gerais, fiscal de lojas, frentista, repositor em supermercados, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
Vagas: 328. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, armador de ferros, armazenista, auxiliar de produção, carpinteiro, eletricista, estoquista, motorista de ônibus, promotor de vendas, recuperador de crédito, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 237. Há oportunidades para técnico em instrumentação, auxiliar administrativo, auxiliar de mecânico, auxiliar de rigger, operador de equipamentos, motorista de caminhão, técnico em elétrica, entre outros postos. Veja as vagas. 
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
Vagas: 211. Há oportunidades para ajudante de motorista, ajudante de obras, servente de obras, auxiliar de expedição, encanador, oficial de manutenção, pedreiro, soldador, técnico em administração, entre outras chances. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 126. Há oportunidades para pintor de casas, faxineira, balconista, soldador alumínio térmico, motorista de ônibus urbano, conservador de ferrovias, professor de inglês, cuidador de idosos, lavador de ônibus, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
Vagas: 191. Há oportunidades para ajudante de montagem de andaime, auxiliar de serviços gerais, fiscal de montagem de andaimes, garçom, montagem de andaime, oficial pleno, servente de obras civil, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
Vagas: 149. Há oportunidades para pedreiro, recepcionista, trabalhador rural, consultor de vendas, auxiliar de cozinha, auxiliar de eletricista, ajudante de pizzaiolo, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.
Vagas: 209. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, auxiliar de padaria, auxiliar de produção, balconista, embalador, mecânico de manutenção, operador de caixa, repositor, vendedor externo, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 22. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, cortador, auxiliar de expedição, operador de caixa e perfumista, entre outras chances. Veja as vagas.

LEIA MAIS

Supermercados abrem novas oportunidades de emprego no ES

Produção de petróleo em terra deve criar 2 mil empregos até 2025 no ES

Verão abre 3 mil vagas de emprego temporário no ES

Empresas que mais empregam no ES têm 705 vagas de trabalho abertas

Mais de 29 mil vagas abertas em 201 concursos e seleções em todo o país

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Estágios (ES) Serra Sine Vila Velha Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casamento no inverno vira tendência
Casar no inverno vira tendência entre noivos que buscam fugir do tradicional
Retrato de Clarice Lispector, escritora brasileira nascida na Ucrânia, na época do lançamento de seu livro
Por que escrever um livro?
Imagem de destaque
Colisão entre moto e caminhão mata dois homens e deixa outro ferido na BR 259

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados