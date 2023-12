Empresas que mais empregam no ES têm 705 vagas de trabalho abertas

Entre as organizações está a Petrobras, cuja seleção é feita por concurso público. As demais costumam anunciar os postos de trabalho em suas páginas de carreira

Pelo menos 12 grandes empresas no Espírito Santo estão com vagas de empregos abertas para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade. As companhias então entre as que mais contratam no Estado, conforme a lista das 200 Maiores e Melhores Empresas, divulgada pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL). No momento, são 705 oportunidades.