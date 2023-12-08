Empresas que mais empregam no ES têm 705 vagas de trabalho abertas

Pelo menos 12 grandes empresas no Espírito Santo estão com vagas de empregos abertas para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade. As companhias então entre as que mais contratam no Estado, conforme a lista das 200 Maiores e Melhores Empresas, divulgada pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL). No momento, são 705 oportunidades.
Entre as organizações está a Petrobras, cuja seleção é feita por concurso público. As demais costumam anunciar os postos de trabalho em suas páginas de carreira ou no Linkedin.
Confira as vagas e como se inscrever
VALE
- Vagas: 3 para Vitória
- Analista de suprimentos master – corporativo – vaga preferencial para mulheres
- Gerente de integridade estrutural pelotização - vaga exclusiva para mulheres
- Analista operacional master – mineração – vaga preferencial para mulheres
EXTRABOM SUPERMERCADOS
- Vagas: 175
- Açougueiro - vagas temporárias Jacaraípe (50)
- Açougueiro (1) - Serra
- Açougueiro (1) - Vitória
- Atendente de e-commerce (1) - Vitória
- Auxiliar de serviços gerais (1) - Serra
- Cozinheiro (1) - Serra
- Fiscal de loja (2) - Cariacica e Serra
- Motorista (1) - Serra
- Operador de caixa (2) - Vitória e Serra
- Operador de caixa tempo parcial - vaga temporária (10) - Vila Velha
- Operador de caixa vagas temporárias Jacaraípe (50)
- Operador de frios (2) - Serra e Vitória
- Recepcionista de estacionamento (1) - Serra
- Repositor - vagas temporária Jacaraípe (50)
- Repositor (2) - Vitória e Serra
ARCELORMITTAL BRASIL
- Vaga: 1 para Serra
- Arquiteto de tecnologia da informação (1)
SANTA CASA DE VITÓRIA
- Vagas: 5
- Auxiliar de laboratório (1) - Vitória
- Auxiliar administrativo PcD (1) - Vitória
- Camareira PcD (1) - Serra
- Porteiro (1) - Serra
- Técnico de segurança do trabalho (1) - Serra
UNIMED VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. As oportunidades abertas também são divulgadas no Linkedin.
- Vagas: 3 para Vitória
- Analista de relacionamento com o cliente
- Consultor de vendas
- Coordenador de almoxarifado
PETROBRAS - UN-ES
Como se candidatar: o ingresso na estatal é feito por meio de concurso público.
- Vagas: 453
- A estatal se prepara para lançar um novo edital ainda em 2023. Serão 453 vagas para cargos de níveis médio/técnico. A seleção ficará sob responsabilidade do Cebraspe. A previsão é de que as provas sejam aplicadas até março de 2024. Os cargos ainda não foram divulgados.
- A estatal também costuma abrir processos seletivos periódicos para a contratação de novos estagiários e Jovens Aprendizes. No momento, não há seleções em andamento.
VIX LOGÍSTICA
- Vagas: 7
- Analista de vendas - Vitória
- Auxiliar mecânico - Serra
- Comprador de veículos - Serra
- Eletricista - Serra
- Motorista - Serra
- Motorista de caminhão - Serra
- Técnico em segurança do trabalho - Serra
MEDSÊNIOR
- Vagas: 17
- Analista de comunicação - Vitória
- Analista de controladoria - Vitória
- Analista de projetos - Vitória
- Analista de qualidade - Vitória
- Analista jurídico - Vitória
- Assistente administrativo - Vitória
- Assistente atendimento PcD - Vitória
- Assistente de credenciamento - Vitória
- Assistente de RH - Vitória
- Assistente de infraestrutura - Vitória
- Assistente - programa atendimento domiciliar - Vitória
- Business partner - Vitória
- Enfermeiro - telemonitoramento - Vila Velha
- Operador de telemarketing PcD - Vitória
- Porteiro 12x36 - noturno - Vitória
- Técnico segurança do trabalho - Vitória
- Vendedor digital - Vitória
EXTRAFRUTI
- Vagas: 13
- Promotor de vendas - Vitória, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim e Serra
- Analista contábil - Viana
- Analista de recrutamento e seleção - Viana
- Auxiliar de expedição - Viana, Santa Maria de Jetibá e Cariacica
- Auxiliar de cozinha - Viana
- Analista de controladoria - Viana
- Auxiliar de produção - Viana
- Auxiliar de serviços de apoio PcD - Grande Vitória
NATER COOP
- Vagas: 17
- Analista de marca empregadora - Nova Venécia
- Assistente de loja - Colatina, Santa Maria de Jetibá, Castelo, Sooretama, Barra de São Francisco
- Auxiliar de granja - Santa Teresa
- Consultor técnico de campo - Jaguaré, Mantenópolis, Santa Maria de Jetibá
- Consultor técnico de loja - Santa Maria de Jetibá, Barra de São Francisco, São Mateus, Afonso Cláudio
- Líder de obras - Nova Venécia
- Repositor de mercadorias - Santa Maria Jetibá
- Trader de mercado café - Santa Maria de Jetibá
UNIMED SUL CAPIXABA
- Vagas: 10 para Cachoeiro de Itapemirim
- Auxiliar de enfermagem
- Enfermeiro
- Estagiário de estatística e atuária
- Estágio de Enfermagem
- Estágio de Laboratório
- Estágio de Psicologia
- Estágio Inteligência de Mercado
- Técnico de enfermagem
- Técnico de laboratório e análises clínicas
- Técnico de radiologia
EDP ESPÍRITO SANTO
- Vaga: 1
- Analista de faturamento jr (foco em dados)