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Como se inscrever

Empresas que mais empregam no ES têm 705 vagas de trabalho abertas

Entre as organizações está a Petrobras, cuja seleção é feita por concurso público. As demais costumam anunciar os postos de trabalho em suas páginas de carreira

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 07:27

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 dez 2023 às 07:27
Pelo menos 12 grandes empresas no Espírito Santo estão com vagas de empregos abertas para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade. As companhias então entre as que mais contratam no Estado, conforme a lista das 200 Maiores e Melhores Empresas, divulgada pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL). No momento, são 705 oportunidades.
Entre as organizações está a Petrobras, cuja seleção é feita por concurso público. As demais costumam anunciar os postos de trabalho em suas páginas de carreira ou no Linkedin.
► Confira quais são as 20 empresas que mais empregam no ES

Confira as vagas e como se inscrever

Planta de briquete da Vale, no Complexo de Tubarão, em Vitória
Planta de briquete da Vale, no Complexo de Tubarão, em Vitória Crédito: Rafael Coelho/Vale/Divulgação
VALE
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa.
  • Vagas: 3 para Vitória
  • Analista de suprimentos master – corporativo – vaga preferencial para mulheres
  • Gerente de integridade estrutural pelotização - vaga exclusiva para mulheres
  • Analista operacional master – mineração – vaga preferencial para mulheres
EXTRABOM SUPERMERCADOS
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 
  • Vagas: 175
  • Açougueiro - vagas temporárias Jacaraípe (50)
  • Açougueiro (1) - Serra
  • Açougueiro (1) - Vitória
  • Atendente de e-commerce (1) - Vitória
  • Auxiliar de serviços gerais (1) - Serra
  • Cozinheiro (1) - Serra
  • Fiscal de loja (2) - Cariacica e Serra
  • Motorista (1) - Serra
  • Operador de caixa (2) - Vitória e Serra
  • Operador de caixa tempo parcial - vaga temporária (10) - Vila Velha
  • Operador de caixa vagas temporárias Jacaraípe (50)
  • Operador de frios (2) - Serra e Vitória
  • Recepcionista de estacionamento (1) - Serra
  • Repositor - vagas temporária Jacaraípe (50)
  • Repositor (2) - Vitória e Serra
ARCELORMITTAL BRASIL
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 
  • Vaga: 1 para Serra
  • Arquiteto de tecnologia da informação (1)
SANTA CASA DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 
  • Vagas:
  • Auxiliar de laboratório (1) - Vitória
  • Auxiliar administrativo PcD (1) - Vitória
  • Camareira PcD (1) - Serra
  • Porteiro (1) - Serra
  • Técnico de segurança do trabalho (1) - Serra 
UNIMED VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. As oportunidades abertas também são divulgadas no Linkedin
  • Vagas: 3 para Vitória
  • Analista de relacionamento com o cliente
  • Consultor de vendas
  • Coordenador de almoxarifado
PETROBRAS - UN-ES
Como se candidatar: o ingresso na estatal é feito por meio de concurso público.
  • Vagas: 453
  • A estatal se prepara para lançar um novo edital ainda em 2023. Serão 453 vagas para cargos de níveis médio/técnico. A seleção ficará sob responsabilidade do Cebraspe. A previsão é de que as provas sejam aplicadas até março de 2024. Os cargos ainda não foram divulgados. 
  • A estatal também costuma abrir processos seletivos periódicos para a contratação de novos estagiários e Jovens Aprendizes. No momento, não há seleções em andamento. 
VIX LOGÍSTICA
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 
  • Vagas: 7
  • Analista de vendas - Vitória
  • Auxiliar mecânico - Serra
  • Comprador de veículos - Serra
  • Eletricista - Serra
  • Motorista - Serra
  • Motorista de caminhão - Serra
  • Técnico em segurança do trabalho - Serra
MEDSÊNIOR
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 
  • Vagas: 17
  • Analista de comunicação - Vitória
  • Analista de controladoria - Vitória
  • Analista de projetos - Vitória
  • Analista de qualidade - Vitória
  • Analista jurídico - Vitória
  • Assistente administrativo - Vitória
  • Assistente atendimento PcD - Vitória
  • Assistente de credenciamento - Vitória
  • Assistente de RH - Vitória
  • Assistente de infraestrutura - Vitória
  • Assistente - programa atendimento domiciliar  - Vitória
  • Business partner - Vitória
  • Enfermeiro - telemonitoramento - Vila Velha
  • Operador de telemarketing PcD - Vitória
  • Porteiro 12x36 - noturno - Vitória
  • Técnico segurança do trabalho - Vitória
  • Vendedor digital - Vitória
EXTRAFRUTI
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 
  • Vagas: 13
  • Promotor de vendas - Vitória, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim e Serra
  • Analista contábil - Viana
  • Analista de recrutamento e seleção - Viana
  • Auxiliar de expedição - Viana, Santa Maria de Jetibá e Cariacica
  • Auxiliar de cozinha - Viana
  • Analista de controladoria - Viana
  • Auxiliar de produção - Viana 
  • Auxiliar de serviços de apoio PcD - Grande Vitória
► Empresas no ES preveem expansão e novos produtos para 2024
NATER COOP
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa.
  • Vagas: 17
  • Analista de marca empregadora - Nova Venécia
  • Assistente de loja - Colatina, Santa Maria de Jetibá, Castelo, Sooretama, Barra de São Francisco 
  • Auxiliar de granja - Santa Teresa
  • Consultor técnico de campo - Jaguaré, Mantenópolis, Santa Maria de Jetibá
  • Consultor técnico de loja - Santa Maria de Jetibá, Barra de São Francisco, São Mateus, Afonso Cláudio
  • Líder de obras - Nova Venécia
  • Repositor de mercadorias - Santa Maria Jetibá
  • Trader de mercado café - Santa Maria de Jetibá
UNIMED SUL CAPIXABA
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 
  • Vagas: 10 para Cachoeiro de Itapemirim
  • Auxiliar de enfermagem
  • Enfermeiro
  • Estagiário de estatística e atuária
  • Estágio de Enfermagem
  • Estágio de Laboratório
  • Estágio de Psicologia
  • Estágio Inteligência de Mercado
  • Técnico de enfermagem
  • Técnico de laboratório e análises clínicas
  • Técnico de radiologia
EDP ESPÍRITO SANTO
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa. 
  • Vaga: 1
  • Analista de faturamento jr (foco em dados)

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