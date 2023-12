Novidades

Empresas no ES preveem expansão e novos produtos para 2024

Instituições e empresas premiadas pelo Marca de Valor, de A Gazeta, anunciam os novos investimentos e propostas para o novo ano

Marcas de Valor teve apresentação da Orquestra Filarmônica de Mulheres. (Fernando Madeira)

O próximo ano promete ser repleto de inovação, expansão, novos produtos e pautas voltadas para o meio ambiente. Os negócios premiados pelo Marcas de Valor - prêmio de A Gazeta que valoriza e dá visibilidade às empresas e instituições de diversos segmento do Estado - anunciaram as novidades previstas para 2024.

Uma das inovações em destaque da Vale é a primeira planta de briquete - um aglomerado de minério de ferro - e que será lançada na próxima semana no Espírito Santo, com reflexos mundiais. Segundo o diretor de pelotização da mineradora, Luiz Gustavo de Oliveira, a iniciativa vai atacar diretamente o escopo três da edição de carbono, ou seja, são emissões ligadas às operações da companhia, além da descarbonização na siderurgia.

Luiz Gustavo de Oliveira, diretor de pelotização da Vale. (Fernando Madeira)

“Essa é uma grande inovação que tratamos como prioridade dentro da companhia. Em 2024, a ideia é que essa planta faça toda a produção contínua desse briquete de minério de ferro, que vai ser uma revolução para o mercado capixaba”, comentou Oliveira.

Ele lembrou que, recentemente, a Vale fez uma parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) para a produção de polímero sustentável. O material será usado como controle ambiental, pois um dos problemas enfrentados pela mineradora, hoje, é a emissão de particulado.

O executivo da Vale explica que o convênio visa a desenvolver esse produto sustentável, que por meio de garrafa pet, será possível fazer a quebra desse polímero e aplicar isso nas pilhas de minério de ferro nas operações da mineradora.

“Chamamos essa parceria de valor compartilhado, abordando três pilares: econômico, social e ambiental de uma só vez. Essa é mais uma novidade que estamos lançando no próximo ano. Também no próximo ano terá uma fábrica de produção de polímero pet, não na Vale, mas de um parceiro da mineradora”, explicou.

Adriana Botti, diretora de recursos próprios da unimed vitória. (Fernando Madeira)

Para 2024, a Unimed Vitória vai focar na inauguração de um hospital no município da Serra, que vai funcionar como um pronto atendimento hospital dia, além da abertura de unidades de tratamento terapia ABA (terapia do neurodesenvolvimento), com um setor inaugurado recentemente na Serra, com a expectativa de expandir este tipo de serviço também para Vila Velha.

A diretora de recursos próprios da Unimed Vitória, Adriana Botti, salienta que também haverá expansão da unidade de oncologia, possibilitando o dobro dos atendimentos atuais. Entretanto, o grande projeto da cooperativa médica será a ampliação do Hospital Unimed, previsto para começar em 2024.

“Vamos agregar vários recursos próprios naquele local. Haverá torres novas, ampliação de atendimento, entre outros pontos. Hoje, temos este recurso espalhado, como as unidades de diagnóstico e a maternidade, que ficam próximas, mas não ali dentro. Com a ampliação, levaremos vários desses recursos para dentro da unidade hospitalar para trazer agilidade e qualidade nos atendimentos”, destacou.

Sempre preocupada com a sustentabilidade, tanto econômica quanto do meio ambiente, a cooperativa apoia o Instituto Unimed Vitória, que tem vários projetos sociais. “Fizemos uma campanha recente entre os cooperados e colaboradores para investirem parte do Imposto de Renda, que iria para o governo federal, no instituto. A verba fica destinada a outros projetos localmente e nos bairros vizinhos ao hospital”, relatou.

Junior Abreu, diretor da Cesan. (Fernando Madeira)

Com a universalização do saneamento, que vence 2033, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) busca inovação cada vez mais. Para isso, tem feito parcerias com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e com o Findes Lab como forma de construir essa parte modernização.

“Com certeza, para 2024 vamos trazer muitos avanços para o Estado. Nos próximos quatro anos, a companhia vai investir R$ 4 bilhões em saneamento, visando universalizar o saneamento básico. Vamos adiantar isso na Região Metropolitana já em 2026 e em vários municípios isso vai ser feito até 2030. Saneamento é saúde”, comentou o diretor da Cesan, Junior Abreu.

O executivo informou que recursos serão investidos na construção de redes de tratamento e de vários quilômetros nas redes de saneamento e esgoto. A Cesan está em 53 municípios do Estado.

“O ESG está entre as primeiras pautas de um companhia que queira se constituir no mercado. Não adianta a gente pensar em água e em saneamento sem pensar também no meio ambiente. Um grande investimento que faremos no próximo ano para a reservação de água que será a barragem do Rio Jucu, cuja licitação deve acontecer em 2024. Serão mais de R$ 150 milhões de investimentos”, afirmou.

Luiz Paulo de Freitas, gerente de gestão de pessoas da Chocolates Garoto. (Fernando Madeira)

Ainda nem chegou o Natal, mas a fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha, já está com a produção pronta para a Páscoa. O gerente de gestão de pessoas da empresa, Luiz Paulo de Freitas, adiantou que haverá novidades na linha de ovos de chocolates e também no portfólio de produtos.

“Caminhamos para fazer uma boa Páscoa, melhor do que a última. Esperamos continuar encantando os clientes, sendo uma marca local, capixaba, firmes para o sucesso da fábrica em 2024”, disse.

Novidades também nas Óticas Paris. Segundo o diretor executivo da marca, Getúlio Gomes, novas marcas devem compor o mix de produtos nas lojas. Ainda não há previsão de abertura de novas unidades, pois, para isso, depende de oportunidades.

“Sempre que tiver uma marca nova e lançamentos, também sempre estarão em nossas unidades, como das marcas Ferrari, Ray Ban e Prada. Novidades devem estar à disposição até março”, comentou.

Valentim Bassini, diretor-presidente da Danúbio. (Fernando Madeira)

A Danúbio completa 50 anos em 2024 e o diretor-presidente da marca, Valentim Bassini, sente orgulho de ser o fundador da marca. O executivo atribui o sucesso da empresa ao seu time de colaboradores.

“Temos uma equipe maravilhosa. Calculo que de 30 a 35 funcionários estão conosco há mais de 20 anos. Recentemente, um funcionário se aposentou com 43 anos de atividade. Isso dá muito orgulho para nós. Nosso trabalho tem sido muita dedicação ao nosso consumidor, que é reflexo do nosso time de colaboradores.”

Kaumer Chieppe, presidente do grupo Águia Branca, entre Márcio Chagas (diretor de mercado da Rede Gazeta) e Jaime Troiano (da Troiano Branding). (Fernando Madeira)

O presidente do Grupo Águia Branca, Kaumer Chieppe, comentou sobre o desafio diário de manter a qualidade dos serviços prestados. “É uma tarefa igual a pãozinho quente: há uma viagem hoje, outra amanhã. O importante é a qualidade, para deixar a marca na cabeça dos clientes. Temos algumas coisas sendo tratadas, mas nada assinado. Aos poucos, poderemos divulgar as novidades”, ressaltou.

