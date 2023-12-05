Prêmio Marcas de Valor A Gazeta 2023 revela sucessos do mercado capixaba

As marcas que são protagonistas do mercado capixaba e reconhecidas pelo público como referência pelas suas entregas, produtos e serviços ganham destaque novamente na 14ª edição do Marcas de Valor A Gazeta. (Confira a lista com os ganhadores ao final do texto).
O prêmio, que valoriza e dá visibilidade às empresas e instituições mais reconhecidas em diversas áreas no Estado, chega com novidades em 2023, com a implementação de mudanças na pesquisa para garantir uma análise mais precisa entre as marcas do mesmo segmento.
O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas, pontua que o Marcas de Valor é um estudo que audita as marcas mais admiradas pelos capixabas. E a empresa paulista TroianoBranding, que assumiu a realização da pesquisa neste ano, resolveu renovar a metodologia aplicada para definir as marcas mais reconhecidas pelo público.
Segundo Chagas, a TroianoBranding cuidou do tratamento técnico das informações, enquanto a Rede Gazeta selecionou as marcas auditadas. Para avaliar as empresas, foi usado o Índice de Valor da Marca (IVM), considerando os atributos e sua importância declarada.
"Essas mudanças visam acompanhar as demandas do mercado e refletir as preferências dos consumidores. O Marcas de Valor é essencial para reconhecer e destacar as marcas admiradas, impulsionando a competitividade e o desenvolvimento do mercado capixaba"
Jaime Troiano, presidente da empresa paulista, explica as principais mudanças e detalha que o resultado da colocação das marcas foi estipulado a partir do IVM.
Uma das alterações em relação às pesquisas anteriores foi a não utilização da nota que era dada para cada uma das marcas, no uso da comparação frontal entre as concorrentes. Outra mudança foi na avaliação feita pelas pessoas de cinco atributos relacionados a cada um dos segmentos de negócios.
“As pessoas julgam uma categoria como, por exemplo, o café. A gente pergunta, entre cinco atributos, o que é mais importante na hora de escolher um café. É qualidade? Sabor? Embalagem? Aparência? Assim, chegamos em um ranking dos atributos. Dessa forma fico sabendo quanto cada marca foi associada a cada atributo e faço uma média ponderada. Então, as marcas que são mais associadas aos atributos mais importantes normalmente sobem no ranking”, explica.
Importância para o mercado
O gerente de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta, Aldo Agurto Muñoz, afirma que, ao longo dos anos, o projeto Marcas de Valor tem se consolidado como uma ferramenta de grande relevância para o mercado capixaba, especialmente ao considerar que as marcas são, em muitas organizações, o ativo intangível mais valioso. E no caso de mercados muito concorridos, um decisor de compra.
“Estamos alinhados às tendências de mercado e buscamos oferecer o melhor para nossa audiência e para nossos anunciantes. Uma novidade é a parceria com a TroianoBranding, que sinaliza um novo ciclo da pesquisa Marcas de Valor”, frisa Aldo.
Por meio de uma abordagem mais dinâmica e com uma nova metodologia, a pesquisa deste ano apresenta ao mercado capixaba o Índice de Valor da Marca, o que vai permitir e garantir, com maior precisão, a avaliação dos concorrentes pela mensuração de um set de atributos condizentes com o segmento em que atua, conhecendo, assim, quais são as mais admiradas pelos capixabas.
"Acreditamos que este novo ciclo, iniciado através da pesquisa Marcas de Valor, é mais um passo da Rede Gazeta na busca de ser o maior conhecedor do comportamento do capixaba, gerando conhecimento para nossos parceiros e anunciantes"
A pesquisa
Para chegar aos nomes mais admirados pelos capixabas, foi feita uma pesquisa a partir de um questionário on-line distribuído para 2 mil pessoas das cidades de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
Foram avaliadas quatro áreas de negócios: Produto, Serviço, Indústria e Grupo. Para cada segmento, foi elaborada uma lista de atributos para realizar a avaliação das marcas. Cada área foi dividida, totalizando 31 categorias e 131 marcas. O estudo se propôs ainda a investigar qual marca é a cara do capixaba.
A avaliação das marcas usou o IVM que foi calculado com base na associação dos atributos concedido a cada uma delas, ponderada pela importância declarada para cada um dos atributos. Confira os vencedores:
Confira os vencedores do Marcas de Valor A Gazeta 2023:
PRODUTOS
Alimentos
- 1º - Chocolates Garoto
- 2º - Arroz Sepé
- 3º - Trigo Regina
- 1º - Água Pedra Azul
- 2º - Coroa
- 3º - Campinho
- 1º - 3 Corações
- 2º - Cafuso
- 3º - Número Um
- 1º - Cofril
- 2º - Frisa
- 3º - Uniaves
- 1º - Selita
- 2º - Porto Alegre
- 3º - Veneza
SERVIÇOS
Atacarejo
- 1º - Atacadão
- 2º - Sempre Tem
- 3º - Vem
- 1º - Caixa
- 2º - Banco do Brasil
- 3º - Banestes
- 1º - Salesiano
- 2º - Darwin
- 3º - Leonardo da Vinci
- 1º - Casas Bahia
- 2º - Sipolatti
- 3º - Simonetti
- 1º - Ifes
- 2º - Senai
- 3º - Senac
- 1º - VP Solar
- 2º - Pastori Solar
- 3º - Capemar Solar
- 1º - Faesa
- 1º - Multivix
- 3º - Estácio
- 1º - Farmes
- 2º - Santa Lúcia
- 3º - Mônica
- 1º - Dalla Bernardina
- 2º - Leroy Merlin
- 3º C&C
- 1º - Unimed Vitória
- 2º - Vitória Apart Hospital
- 3º - Santa Rita
- 1º - GVT/Vivo
- 2º - Net/Claro
- 3º - Loga
- 1º - Pretti
- 2º - Tommasi
- 3º - Cremasco
- 1º - Los Neto
- 2º - Itapuã
- 3º - Elmo
- 1º - Danúbio
- 2º - VilaBella Móveis
- 3º - Móveis Conquista
- 1º - Rede Construir
- 2º - Rede Construbom
- 3º - Brememkamp
- 1º - Politintas
- 2º - Eletrotintas
- 3º - Tinbol
- 1º - Minipreço
- 2º - Atacado São Paulo
- 3º - Preço Baixo
- 1º - Paris
- 2º - Cachoeiro
- 3º - Visão Express
- 1º - Unimed Vitória
- 2º - Samp
- 3º - MedSênior
- 1º - Shopping Vitória
- 2º - Shopping Vila Velha
- 3º - Mestre Álvaro
- 3º - Boulevard Vila Velha
- 1º - Extrabom
- 2º - Carone
- 3º - Casagrande
- 1º - Vivo
- 2º - Claro
- 3º - Tim
INDÚSTRIA
Construção
- 1º - MRV
- 2º - Morar
- 3º - Galwan
GRUPO
Entidade
- 1º - Sebrae
- 2º - Findes
- 3º - Acaps
- 1º - Vale
- 2º - ArcelorMittal
- 3º - EDP
- 1º - Grupo Águia Branca
- 2º - Grupo Buaiz
- 3º - Grupo Líder
A CARA DO CAPIXABA
- 1º - Chocolates Garoto
- 2º - Vale
- 3º - Buaiz
- 4º - Extrabom
- 5º - Cafuso