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Prêmio Marcas de Valor A Gazeta 2023 revela sucessos do mercado capixaba

14ª edição da pesquisa apresenta nova metodologia, agora mais precisa para selecionar as empresas que se destacam em sua área de atuação

Publicado em 

05 dez 2023 às 20:00

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 20:00

Pesquisa; gráfico; dados; indicadores
Na pesquisa, foram ouvidas 2 mil pessoas residentes na Grande Vitória Crédito: Freepik
As marcas que são protagonistas do mercado capixaba e reconhecidas pelo público como referência pelas suas entregas, produtos e serviços ganham destaque novamente na 14ª edição do Marcas de Valor A Gazeta. (Confira a lista com os ganhadores ao final do texto).
O prêmio, que valoriza e dá visibilidade às empresas e instituições mais reconhecidas em diversas áreas no Estado, chega com novidades em 2023, com a implementação de mudanças na pesquisa para garantir uma análise mais precisa entre as marcas do mesmo segmento.
O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas, pontua que o Marcas de Valor é um estudo que audita as marcas mais admiradas pelos capixabas. E a empresa paulista TroianoBranding, que assumiu a realização da pesquisa neste ano, resolveu renovar a metodologia aplicada para definir as marcas mais reconhecidas pelo público.
Segundo Chagas, a TroianoBranding cuidou do tratamento técnico das informações, enquanto a Rede Gazeta selecionou as marcas auditadas. Para avaliar as empresas, foi usado o Índice de Valor da Marca (IVM), considerando os atributos e sua importância declarada.
"Essas mudanças visam acompanhar as demandas do mercado e refletir as preferências dos consumidores. O Marcas de Valor é essencial para reconhecer e destacar as marcas admiradas, impulsionando a competitividade e o desenvolvimento do mercado capixaba"
Marcio Chagas - Diretor de Mercado da Rede Gazeta
Jaime Troiano, presidente da empresa paulista, explica as principais mudanças e detalha que o resultado da colocação das marcas foi estipulado a partir do IVM.
Uma das alterações em relação às pesquisas anteriores foi a não utilização da nota que era dada para cada uma das marcas, no uso da comparação frontal entre as concorrentes. Outra mudança foi na avaliação feita pelas pessoas de cinco atributos relacionados a cada um dos segmentos de negócios.
“As pessoas julgam uma categoria como, por exemplo, o café. A gente pergunta, entre cinco atributos, o que é mais importante na hora de escolher um café. É qualidade? Sabor? Embalagem? Aparência? Assim, chegamos em um ranking dos atributos. Dessa forma fico sabendo quanto cada marca foi associada a cada atributo e faço uma média ponderada. Então, as marcas que são mais associadas aos atributos mais importantes normalmente sobem no ranking”, explica.

Importância para o mercado

O gerente de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta, Aldo Agurto Muñoz, afirma que, ao longo dos anos, o projeto Marcas de Valor tem se consolidado como uma ferramenta de grande relevância para o mercado capixaba, especialmente ao considerar que as marcas são, em muitas organizações, o ativo intangível mais valioso. E no caso de mercados muito concorridos, um decisor de compra.
“Estamos alinhados às tendências de mercado e buscamos oferecer o melhor para nossa audiência e para nossos anunciantes. Uma novidade é a parceria com a TroianoBranding, que sinaliza um novo ciclo da pesquisa Marcas de Valor”, frisa Aldo.
Por meio de uma abordagem mais dinâmica e com uma nova metodologia, a pesquisa deste ano apresenta ao mercado capixaba o Índice de Valor da Marca, o que vai permitir e garantir, com maior precisão, a avaliação dos concorrentes pela mensuração de um set de atributos condizentes com o segmento em que atua, conhecendo, assim, quais são as mais admiradas pelos capixabas.
"Acreditamos que este novo ciclo, iniciado através da pesquisa Marcas de Valor, é mais um passo da Rede Gazeta na busca de ser o maior conhecedor do comportamento do capixaba, gerando conhecimento para nossos parceiros e anunciantes"
Aldo Agurto Muñoz - Gerente de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta

A pesquisa

Para chegar aos nomes mais admirados pelos capixabas, foi feita uma pesquisa a partir de um questionário on-line distribuído para 2 mil pessoas das cidades de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
Foram avaliadas quatro áreas de negócios: Produto, Serviço, Indústria e Grupo. Para cada segmento, foi elaborada uma lista de atributos para realizar a avaliação das marcas. Cada área foi dividida, totalizando 31 categorias e 131 marcas. O estudo se propôs ainda a investigar qual marca é a cara do capixaba.
A avaliação das marcas usou o IVM que foi calculado com base na associação dos atributos concedido a cada uma delas, ponderada pela importância declarada para cada um dos atributos. Confira os vencedores:

Confira os vencedores do Marcas de Valor A Gazeta 2023:

PRODUTOS
Alimentos
  • 1º - Chocolates Garoto 
  • 2º - Arroz Sepé 
  • 3º - Trigo Regina 
Bebida Local
  • 1º - Água Pedra Azul 
  • 2º - Coroa 
  • 3º - Campinho 
Café
  • 1º - 3 Corações 
  • 2º - Cafuso 
  • 3º - Número Um 
Carnes e Embutidos
  • 1º - Cofril 
  • 2º - Frisa 
  • 3º - Uniaves 
Leites e Derivados
  • 1º - Selita 
  • 2º - Porto Alegre 
  • 3º - Veneza 
SERVIÇOS
Atacarejo
  • 1º - Atacadão 
  • 2º - Sempre Tem 
  • 3º - Vem 
Banco
  • 1º - Caixa 
  • 2º - Banco do Brasil 
  • 3º - Banestes 
Escola
  • 1º - Salesiano 
  • 2º - Darwin 
  • 3º - Leonardo da Vinci
Eletrodoméstico
  • 1º - Casas Bahia 
  • 2º - Sipolatti 
  • 3º - Simonetti 
Escola Profissionalizante
  • 1º - Ifes 
  • 2º - Senai 
  • 3º - Senac 
Energia Solar
  • 1º - VP Solar 
  • 2º - Pastori Solar 
  • 3º - Capemar Solar 
Faculdades
  • 1º - Faesa 
  • 1º - Multivix 
  • 3º - Estácio 
Farmácia
  • 1º - Farmes 
  • 2º - Santa Lúcia 
  • 3º - Mônica 
Home Center
  • 1º - Dalla Bernardina 
  • 2º - Leroy Merlin 
  • 3º C&C 
Hospital
  • 1º - Unimed Vitória 
  • 2º - Vitória Apart Hospital 
  • 3º - Santa Rita 
Internet
  • 1º - GVT/Vivo 
  • 2º - Net/Claro 
  • 3º - Loga 
Laboratório de Análise
  • 1º - Pretti 
  • 2º - Tommasi 
  • 3º - Cremasco 
Loja de Calçados
  • 1º - Los Neto 
  • 2º - Itapuã  
  • 3º - Elmo 
Loja de Móveis
  • 1º - Danúbio 
  • 2º - VilaBella Móveis 
  • 3º - Móveis Conquista 
Loja de Material de Construção
  • 1º - Rede Construir 
  • 2º - Rede Construbom 
  • 3º - Brememkamp 
Loja de Tintas
  • 1º - Politintas 
  • 2º - Eletrotintas 
  • 3º - Tinbol 
Loja de Utilidade do Lar
  • 1º - Minipreço 
  • 2º - Atacado São Paulo 
  • 3º - Preço Baixo 
Óticas
  • 1º - Paris 
  • 2º - Cachoeiro 
  • 3º - Visão Express 
Plano de Saúde
  • 1º - Unimed Vitória 
  • 2º - Samp 
  • 3º - MedSênior 
Shopping
  • 1º - Shopping Vitória 
  • 2º - Shopping Vila Velha 
  • 3º - Mestre Álvaro 
  • 3º - Boulevard Vila Velha
Supermercado
  • 1º - Extrabom 
  • 2º - Carone 
  • 3º - Casagrande 
Telefonia
  • 1º - Vivo 
  • 2º - Claro 
  • 3º - Tim
INDÚSTRIA
Construção
  • 1º - MRV 
  • 2º - Morar 
  • 3º - Galwan 
GRUPO
Entidade
  • 1º - Sebrae 
  • 2º - Findes 
  • 3º - Acaps
Grande Empresa
  • 1º - Vale 
  • 2º - ArcelorMittal 
  • 3º - EDP 
Grupo Empresarial
  • 1º - Grupo Águia Branca 
  • 2º - Grupo Buaiz 
  • 3º - Grupo Líder 
A CARA DO CAPIXABA
  • 1º - Chocolates Garoto
  • 2º - Vale 
  • 3º - Buaiz 
  • 4º - Extrabom 
  • 5º - Cafuso 

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