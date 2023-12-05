Prêmio Marcas de Valor A Gazeta 2023 revela sucessos do mercado capixaba

Na pesquisa, foram ouvidas 2 mil pessoas residentes na Grande Vitória Crédito: Freepik

As marcas que são protagonistas do mercado capixaba e reconhecidas pelo público como referência pelas suas entregas, produtos e serviços ganham destaque novamente na 14ª edição do Marcas de Valor A Gazeta. (Confira a lista com os ganhadores ao final do texto).

O prêmio, que valoriza e dá visibilidade às empresas e instituições mais reconhecidas em diversas áreas no Estado, chega com novidades em 2023, com a implementação de mudanças na pesquisa para garantir uma análise mais precisa entre as marcas do mesmo segmento.

O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas, pontua que o Marcas de Valor é um estudo que audita as marcas mais admiradas pelos capixabas. E a empresa paulista TroianoBranding, que assumiu a realização da pesquisa neste ano, resolveu renovar a metodologia aplicada para definir as marcas mais reconhecidas pelo público.

Segundo Chagas, a TroianoBranding cuidou do tratamento técnico das informações, enquanto a Rede Gazeta selecionou as marcas auditadas. Para avaliar as empresas, foi usado o Índice de Valor da Marca (IVM), considerando os atributos e sua importância declarada.

"Essas mudanças visam acompanhar as demandas do mercado e refletir as preferências dos consumidores. O Marcas de Valor é essencial para reconhecer e destacar as marcas admiradas, impulsionando a competitividade e o desenvolvimento do mercado capixaba" Marcio Chagas - Diretor de Mercado da Rede Gazeta

Jaime Troiano, presidente da empresa paulista, explica as principais mudanças e detalha que o resultado da colocação das marcas foi estipulado a partir do IVM.

Uma das alterações em relação às pesquisas anteriores foi a não utilização da nota que era dada para cada uma das marcas, no uso da comparação frontal entre as concorrentes. Outra mudança foi na avaliação feita pelas pessoas de cinco atributos relacionados a cada um dos segmentos de negócios.

“As pessoas julgam uma categoria como, por exemplo, o café. A gente pergunta, entre cinco atributos, o que é mais importante na hora de escolher um café. É qualidade? Sabor? Embalagem? Aparência? Assim, chegamos em um ranking dos atributos. Dessa forma fico sabendo quanto cada marca foi associada a cada atributo e faço uma média ponderada. Então, as marcas que são mais associadas aos atributos mais importantes normalmente sobem no ranking”, explica.

Importância para o mercado

O gerente de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta, Aldo Agurto Muñoz, afirma que, ao longo dos anos, o projeto Marcas de Valor tem se consolidado como uma ferramenta de grande relevância para o mercado capixaba, especialmente ao considerar que as marcas são, em muitas organizações, o ativo intangível mais valioso. E no caso de mercados muito concorridos, um decisor de compra.

“Estamos alinhados às tendências de mercado e buscamos oferecer o melhor para nossa audiência e para nossos anunciantes. Uma novidade é a parceria com a TroianoBranding, que sinaliza um novo ciclo da pesquisa Marcas de Valor”, frisa Aldo.

Por meio de uma abordagem mais dinâmica e com uma nova metodologia, a pesquisa deste ano apresenta ao mercado capixaba o Índice de Valor da Marca, o que vai permitir e garantir, com maior precisão, a avaliação dos concorrentes pela mensuração de um set de atributos condizentes com o segmento em que atua, conhecendo, assim, quais são as mais admiradas pelos capixabas.

"Acreditamos que este novo ciclo, iniciado através da pesquisa Marcas de Valor, é mais um passo da Rede Gazeta na busca de ser o maior conhecedor do comportamento do capixaba, gerando conhecimento para nossos parceiros e anunciantes" Aldo Agurto Muñoz - Gerente de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta

A pesquisa

Para chegar aos nomes mais admirados pelos capixabas, foi feita uma pesquisa a partir de um questionário on-line distribuído para 2 mil pessoas das cidades de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

Foram avaliadas quatro áreas de negócios: Produto, Serviço, Indústria e Grupo. Para cada segmento, foi elaborada uma lista de atributos para realizar a avaliação das marcas. Cada área foi dividida, totalizando 31 categorias e 131 marcas. O estudo se propôs ainda a investigar qual marca é a cara do capixaba.

A avaliação das marcas usou o IVM que foi calculado com base na associação dos atributos concedido a cada uma delas, ponderada pela importância declarada para cada um dos atributos. Confira os vencedores:

Confira os vencedores do Marcas de Valor A Gazeta 2023:

PRODUTOS

Alimentos

1º - Chocolates Garoto

2º - Arroz Sepé

3º - Trigo Regina Bebida Local

1º - Água Pedra Azul

2º - Coroa

3º - Campinho Café

1º - 3 Corações

2º - Cafuso

3º - Número Um Carnes e Embutidos

1º - Cofril

2º - Frisa

3º - Uniaves Leites e Derivados

1º - Selita

2º - Porto Alegre

3º - Veneza

SERVIÇOS

Atacarejo

1º - Atacadão

2º - Sempre Tem

3º - Vem Banco

1º - Caixa

2º - Banco do Brasil

3º - Banestes Escola

1º - Salesiano

2º - Darwin

3º - Leonardo da Vinci Eletrodoméstico

1º - Casas Bahia

2º - Sipolatti

3º - Simonetti Escola Profissionalizante

1º - Ifes

2º - Senai

3º - Senac Energia Solar

1º - VP Solar

2º - Pastori Solar

3º - Capemar Solar Faculdades

1º - Faesa

1º - Multivix

3º - Estácio Farmácia

1º - Farmes

2º - Santa Lúcia

3º - Mônica Home Center

1º - Dalla Bernardina

2º - Leroy Merlin

3º C&C Hospital

1º - Unimed Vitória

2º - Vitória Apart Hospital

3º - Santa Rita Internet

1º - GVT/Vivo

2º - Net/Claro

3º - Loga Laboratório de Análise

1º - Pretti

2º - Tommasi

3º - Cremasco Loja de Calçados

1º - Los Neto

2º - Itapuã

3º - Elmo Loja de Móveis

1º - Danúbio

2º - VilaBella Móveis

3º - Móveis Conquista Loja de Material de Construção

1º - Rede Construir

2º - Rede Construbom

3º - Brememkamp Loja de Tintas

1º - Politintas

2º - Eletrotintas

3º - Tinbol Loja de Utilidade do Lar

1º - Minipreço

2º - Atacado São Paulo

3º - Preço Baixo Óticas

1º - Paris

2º - Cachoeiro

3º - Visão Express Plano de Saúde

1º - Unimed Vitória

2º - Samp

3º - MedSênior Shopping

1º - Shopping Vitória

2º - Shopping Vila Velha

3º - Mestre Álvaro

3º - Boulevard Vila Velha Supermercado

1º - Extrabom

2º - Carone

3º - Casagrande Telefonia

1º - Vivo

2º - Claro

3º - Tim

INDÚSTRIA

Construção

1º - MRV

2º - Morar

3º - Galwan

GRUPO

Entidade

1º - Sebrae

2º - Findes

3º - Acaps Grande Empresa

1º - Vale

2º - ArcelorMittal

3º - EDP Grupo Empresarial

1º - Grupo Águia Branca

2º - Grupo Buaiz

3º - Grupo Líder

A CARA DO CAPIXABA