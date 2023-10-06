14ª edição do prêmio Marcas de Valor apresenta resultados para o mercado publicitário

Marcas de Valor Crédito: Arthur Louzada

O lançamento da 14ª edição do “Marcas de valor” contou com a participação do mercado publicitário, que teve acesso a apresentação dos resultados da pesquisa realizada pela TroianoBranding. O encontro ocorreu no último dia 5, no auditório da Rede Gazeta, e foi apenas uma prévia para a noite de premiação, que acontecerá no próximo dia 5 de dezembro, no Teatro Sesc Glória, em Vitória.

O evento teve início com as boas-vindas do apresentador Diego Araújo aos presentes. Em seguida, o diretor de Mercado, Márcio Chagas, saudou os convidados e falou sobre a nova dinâmica de pesquisa utilizada no projeto – uma metodologia que garante maior precisão e relevância na medição dos atributos, e destacou também novidades nesta edição.

“Para este ano, nós estamos trazendo de volta uma premiação focada no capixaba em diversas categorias. E a segunda novidade é a inserção de novos segmentos na pesquisa do prêmio”, revelou.

Propósito das organizações

Em seguida, os convidados participaram de uma palestra com o tema “Marcas sem um propósito, são marcas sem alma", comandada por Jaime Troiano - especialista em marcas, presidente da TroianoBrading, colunista da Rádio CBN e A Gazeta, entre outros títulos de peso.

Na ocasião, Troiano trouxe insights sobre como as marcas são uma suprema ferramenta de negócios e que cada vez mais são fator decisivo na hora da compra. O especialista também destacou sobre como o propósito de uma organização é uma forma de gerar valor.

“Somente empresas e marcas guiadas por um autêntico propósito escapam da volatilidade, da indiferença, da falta de sentido e criam laços permanentes com seus consumidores e clientes”, complementou.

Resultados

Ao final, Troiano apresentou a metodologia utilizada na pesquisa pela TrianoBranding nesta edição do prêmio. O gerente de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta, Aldo Agurto, revelou as marcas vencedoras e os resultados serão divulgados oficialmente após o evento de premiação, no dia 05 de dezembro.

Confira os registros desse encontro: