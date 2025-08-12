Qualificação

Ifes abre mais de 4.600 vagas em cursos técnicos de graça

Cursos vão começar no 1º semestre de 2026. Há vagas para quem vai iniciar, já está cursando ou já terminou o ensino médio, incluindo jovens e adultos

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11:02

Ifes Campus Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para 4.636 vagas em cursos técnicos, distribuídas por 21 campi de todo o Estado, além de dois cursos a distância. As aulas vão começar no 1º semestre de 2026.

As chances estão disponíveis por três editais, publicados no endereço eletrônico da instituição de ensino.

Os interessados podem escolher entre os cursos técnicos integrados ao ensino médio (PS 71/2025), concomitantes e subsequentes ao ensino médio (PS 72/2025) e integrados à educação de jovens e adultos (Proeja) (PS 73/2025).

De acordo com o Ifes, não há cobrança de taxa para os candidatos aos cursos do Proeja. Neste caso, os candidatos podem se inscrever até 24 de outubro.

Para os demais, as inscrições seguem até 10 de setembro. A taxa é de R$ 85 para os cursos técnicos integrados e de R$ 65 para os concomitantes e subsequentes.

Os critérios para pedir isenção do valor estão disponíveis nos editais. O prazo para pedir o benefício vai até 2 de setembro. O pedido deve ser feito no próprio sistema, ao final da inscrição no processo seletivo.

REQUISITOS

Os técnicos integrados são aqueles em que o estudante faz um curso técnico (formação profissional) junto com o ensino médio. O candidato precisa ter terminado o ensino fundamental.

Os cursos técnicos concomitantes podem ser feitos por quem ainda está fazendo o 2º ou 3º ano do Ensino Médio em outra escola e deseja fazer ao mesmo tempo o curso técnico no Ifes. Já os cursos técnicos subsequentes são aqueles que podem ser feitos por quem já concluiu o Ensino Médio e pretende fazer apenas o curso técnico no Ifes.

Para participar dos cursos técnicos do Proeja, é necessário que o candidato tenha mais de 18 anos e não ter o ensino médio completo.

COMO SERÁ FEITA A SELEÇÃO?

A prova para os inscritos nos cursos técnicos integrados será aplicada no dia 19 de outubro. Já a seleção dos novos alunos dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes será feita por análise de histórico escolar.

Para o Proeja, será feito um sorteio, para determinar a ordem de classificação das pessoas inscritas.

O Ifes informou que metade das vagas ofertadas é reservada às Ações Afirmativas (cotas). Esse quantitativo é subdividido de acordo com critérios de renda, cor/raça/etnia e pessoas com deficiência.

Os participantes em vagas de cota concorrem primeiro para as oportunidades da ampla concorrência. Se não atingirem a nota necessária, então concorrem nas vagas reservadas para ações afirmativas.

CONFIRA OS CURSOS

Cursos integrados ao ensino médio

CAMPUS ALEGRE

Agroindústria (36)

Agropecuário (144)

Informática (36)

CAMPUS ARACRUZ

Mecânica (40)

Química (80)

CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO

Administrador (80)

Agropecuária (80)

CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Eletromecânica (40)

Informática para internet (40)

CAMPUS CARIACICA

Administração (72)

Manutenção de sistemas metroferroviários (72)

Portos (72)

CAMPUS CENTRO-SERRANO (SANTA MARIA DE JETIBÁ)

Administração (120)

Agricultura (40)

CAMPUS COLATINA

Administração (36)

Edificações (36)

Informática para internet (36)

Meio Ambiente (36)

CAMPUS GUARAPARI

Administração (40)

Eletrotécnica (32)

Mecânica (32)

CAMPUS IBATIBA

Florestas (80)

Meio Ambiente (80)

CAMPUS ITAPINA (ZONA RURAL DE COLATINA)

Agropecuária (144)

Alimentos (36)

Zootecnia (72)

CAMPUS LINHARES

Administração (72)

Automação Industrial (72)

Meio Ambiente (36)

CAMPUS MONTANHA

Administração (80)

Agropecuária (110)

CAMPUS NOVA VENÉCIA

Edificações (72)

Mineração (72)

CAMPUS PIÚMA

Aquicultura (108)

Pesca (108)

CAMPUS SANTA TERESA

Agropecuária (120)

Informática para Internet (40)

Meio Ambiente (40)

CAMPUS SÃO MATEUS

Eletrotécnica (64)

Mecânica (64)

CAMPUS SERRA

Informática para Internet (36)

Mecatrônica (36)

CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Administração (96)

Agroindústria (64)

Biotecnologia (32)

CAMPUS VIANA

Logística (70)

CAMPUS VILA VELHA

Biotecnologia (40)

Química Ambiental (40)

CAMPUS VITÓRIA

Edificações (36)

Eletrotécnica (64)

Estradas (36)

Mecânica (36)

Meio Ambiente (36)

Cursos concomitantes e subsequentes

CAMPUS ARACRUZ

Mecânica (40)

CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Eletromecânica (36)

Mineração (36)

Informática para internet (40)

CAMPUS CARIACICA

Administração (40)

Logística (72)

Portos (36)

CAMPUS COLATINA

Segurança do Trabalho (32)

CAMPUS GUARAPARI

Administração (40)

CAMPUS IBATIBA

Agricultura (35)

Informática (35)

CAMPUS ITAPINA

Agropecuária (40)

CAMPUS LINHARES

Administração (40)

CAMPUS MONTANHA

Administração (40)

CAMPUS NOVA VENÉCIA

Mineração (40)

CAMPUS PIÚMA

Guia de Turismo (40)

CAMPUS SÃO MATEUS

Eletrotécnica (36)

Mecânica (36)

CAMPUS SERRA

Informática (40)

Automação Industrial (32)

CAMPUS VILA VELHA

Química (40)

CAMPUS VITÓRIA

Eletrotécnica (16)

Mecânica (54)

Metalurgia (48)

Geoprocessamento (40)

Segurança do Trabalho (40)

Edificações (40)

CEFOR

Multimeios Didáticos - a distância (40)

POLO UAB CONCEIÇÃO DA BARRA

Administração - a distância (40)

Proeja

CAMPUS SERRA

Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (40)

CAMPUS VITÓRIA

Guia de Turismo (40)

Hospedagem (40)

Metalurgia (40)

Segurança do Trabalho (40)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta