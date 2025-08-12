Ifes abre mais de 4.600 vagas em cursos técnicos de graça

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para 4.636 vagas em cursos técnicos, distribuídas por 21 campi de todo o Estado, além de dois cursos a distância. As aulas vão começar no 1º semestre de 2026.
As chances estão disponíveis por três editais, publicados no endereço eletrônico da instituição de ensino.
Os interessados podem escolher entre os cursos técnicos integrados ao ensino médio (PS 71/2025), concomitantes e subsequentes ao ensino médio (PS 72/2025) e integrados à educação de jovens e adultos (Proeja) (PS 73/2025).
De acordo com o Ifes, não há cobrança de taxa para os candidatos aos cursos do Proeja. Neste caso, os candidatos podem se inscrever até 24 de outubro.
Para os demais, as inscrições seguem até 10 de setembro. A taxa é de R$ 85 para os cursos técnicos integrados e de R$ 65 para os concomitantes e subsequentes.
Os critérios para pedir isenção do valor estão disponíveis nos editais. O prazo para pedir o benefício vai até 2 de setembro. O pedido deve ser feito no próprio sistema, ao final da inscrição no processo seletivo.
REQUISITOS
Os técnicos integrados são aqueles em que o estudante faz um curso técnico (formação profissional) junto com o ensino médio. O candidato precisa ter terminado o ensino fundamental.
Os cursos técnicos concomitantes podem ser feitos por quem ainda está fazendo o 2º ou 3º ano do Ensino Médio em outra escola e deseja fazer ao mesmo tempo o curso técnico no Ifes. Já os cursos técnicos subsequentes são aqueles que podem ser feitos por quem já concluiu o Ensino Médio e pretende fazer apenas o curso técnico no Ifes.
Para participar dos cursos técnicos do Proeja, é necessário que o candidato tenha mais de 18 anos e não ter o ensino médio completo.
COMO SERÁ FEITA A SELEÇÃO?
A prova para os inscritos nos cursos técnicos integrados será aplicada no dia 19 de outubro. Já a seleção dos novos alunos dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes será feita por análise de histórico escolar.
Para o Proeja, será feito um sorteio, para determinar a ordem de classificação das pessoas inscritas.
O Ifes informou que metade das vagas ofertadas é reservada às Ações Afirmativas (cotas). Esse quantitativo é subdividido de acordo com critérios de renda, cor/raça/etnia e pessoas com deficiência.
Os participantes em vagas de cota concorrem primeiro para as oportunidades da ampla concorrência. Se não atingirem a nota necessária, então concorrem nas vagas reservadas para ações afirmativas.
CONFIRA OS CURSOS
Cursos integrados ao ensino médio
CAMPUS ALEGRE
Agroindústria (36)
Agropecuário (144)
Informática (36)
CAMPUS ARACRUZ
Mecânica (40)
Química (80)
CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO
Administrador (80)
Agropecuária (80)
CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Eletromecânica (40)
Informática para internet (40)
CAMPUS CARIACICA
Administração (72)
Manutenção de sistemas metroferroviários (72)
Portos (72)
CAMPUS CENTRO-SERRANO (SANTA MARIA DE JETIBÁ)
Administração (120)
Agricultura (40)
CAMPUS COLATINA
Administração (36)
Edificações (36)
Informática para internet (36)
Meio Ambiente (36)
CAMPUS GUARAPARI
Administração (40)
Eletrotécnica (32)
Mecânica (32)
CAMPUS IBATIBA
Florestas (80)
Meio Ambiente (80)
CAMPUS ITAPINA (ZONA RURAL DE COLATINA)
Agropecuária (144)
Alimentos (36)
Zootecnia (72)
CAMPUS LINHARES
Administração (72)
Automação Industrial (72)
Meio Ambiente (36)
CAMPUS MONTANHA
Administração (80)
Agropecuária (110)
CAMPUS NOVA VENÉCIA
Edificações (72)
Mineração (72)
CAMPUS PIÚMA
Aquicultura (108)
Pesca (108)
CAMPUS SANTA TERESA
Agropecuária (120)
Informática para Internet (40)
Meio Ambiente (40)
CAMPUS SÃO MATEUS
Eletrotécnica (64)
Mecânica (64)
CAMPUS SERRA
Informática para Internet (36)
Mecatrônica (36)
CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Administração (96)
Agroindústria (64)
Biotecnologia (32)
CAMPUS VIANA
Logística (70)
CAMPUS VILA VELHA
Biotecnologia (40)
Química Ambiental (40)
CAMPUS VITÓRIA
Edificações (36)
Eletrotécnica (64)
Estradas (36)
Mecânica (36)
Meio Ambiente (36)
Cursos concomitantes e subsequentes
CAMPUS ARACRUZ
Mecânica (40)
CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Eletromecânica (36)
Mineração (36)
Informática para internet (40)
CAMPUS CARIACICA
Administração (40)
Logística (72)
Portos (36)
CAMPUS COLATINA
Segurança do Trabalho (32)
CAMPUS GUARAPARI
Administração (40)
CAMPUS IBATIBA
Agricultura (35)
Informática (35)
CAMPUS ITAPINA
Agropecuária (40)
CAMPUS LINHARES
Administração (40)
CAMPUS MONTANHA
Administração (40)
CAMPUS NOVA VENÉCIA
Mineração (40)
CAMPUS PIÚMA
Guia de Turismo (40)
CAMPUS SÃO MATEUS
Eletrotécnica (36)
Mecânica (36)
CAMPUS SERRA
Informática (40)
Automação Industrial (32)
CAMPUS VILA VELHA
Química (40)
CAMPUS VITÓRIA
Eletrotécnica (16)
Mecânica (54)
Metalurgia (48)
Geoprocessamento (40)
Segurança do Trabalho (40)
Edificações (40)
CEFOR
Multimeios Didáticos - a distância (40)
POLO UAB CONCEIÇÃO DA BARRA
Administração - a distância (40)
Proeja
CAMPUS SERRA
Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (40)