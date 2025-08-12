Home
>
Empregos
>
Ifes abre mais de 4.600 vagas em cursos técnicos de graça

Ifes abre mais de 4.600 vagas em cursos técnicos de graça

Cursos vão começar no 1º semestre de 2026. Há vagas para quem vai iniciar, já está cursando ou já terminou o ensino médio, incluindo jovens e adultos

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11:02

Ifes Campus Vitória
Ifes Campus Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para 4.636 vagas em cursos técnicos, distribuídas por 21 campi de todo o Estado, além de dois cursos a distância. As aulas vão começar no 1º semestre de 2026.

Recomendado para você

Cursos vão começar no 1° semestre de 2026. Há vagas para quem vai iniciar, já está cursando ou já terminou o ensino médio, incluindo jovens e adultos

Ifes abre mais de 4.600 vagas em cursos técnicos de graça

Há chances para assistente administrativo, motorista, assistente de loja, auxiliar de obras, balconista, estágio, soldador, padeiro, entre outros postos

Confira as mais 6.870 vagas de emprego abertas no ES

Evento no Cras de Laranjeiras será no dia 16 de agosto, das 8h30 às 12h; há oportunidades para candidatos com ensino fundamental, médio e técnico

Conecta Indústria: mutirão em Laranjeiras oferece 300 vagas de emprego

As chances estão disponíveis por três editais, publicados no endereço eletrônico da instituição de ensino. 

Os interessados podem escolher entre os cursos técnicos integrados ao ensino médio (PS 71/2025), concomitantes e subsequentes ao ensino médio (PS 72/2025) e integrados à educação de jovens e adultos (Proeja) (PS 73/2025).

De acordo com o Ifes, não há cobrança de taxa para os candidatos aos cursos do Proeja. Neste caso, os candidatos podem se inscrever até 24 de outubro.

Para os demais, as inscrições seguem até 10 de setembro. A taxa é de R$ 85 para os cursos técnicos integrados e de R$ 65 para os concomitantes e subsequentes.

Os critérios para pedir isenção do valor estão disponíveis nos editais. O prazo para pedir o benefício vai até 2 de setembro. O pedido deve ser feito no próprio sistema, ao final da inscrição no processo seletivo.

REQUISITOS

Os técnicos integrados são aqueles em que o estudante faz um curso técnico (formação profissional) junto com o ensino médio. O candidato precisa ter terminado o ensino fundamental.

Os cursos técnicos concomitantes podem ser feitos por quem ainda está fazendo o 2º ou 3º ano do Ensino Médio em outra escola e deseja fazer ao mesmo tempo o curso técnico no Ifes. Já os cursos técnicos subsequentes são aqueles que podem ser feitos por quem já concluiu o Ensino Médio e pretende fazer apenas o curso técnico no Ifes.

Para participar dos cursos técnicos do Proeja, é necessário que o candidato tenha mais de 18 anos e não ter o ensino médio completo.

COMO SERÁ FEITA A SELEÇÃO?

A prova para os inscritos nos cursos técnicos integrados será aplicada no dia 19 de outubro. Já a seleção dos novos alunos dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes será feita por análise de histórico escolar.

Para o Proeja, será feito um sorteio, para determinar a ordem de classificação das pessoas inscritas.

O Ifes informou que metade das vagas ofertadas é reservada às Ações Afirmativas (cotas). Esse quantitativo é subdividido de acordo com critérios de renda, cor/raça/etnia e pessoas com deficiência.

Os participantes em vagas de cota concorrem primeiro para as oportunidades da ampla concorrência. Se não atingirem a nota necessária, então concorrem nas vagas reservadas para ações afirmativas.

CONFIRA OS CURSOS

Cursos integrados ao ensino médio

  • CAMPUS ALEGRE
  • Agroindústria (36)
  • Agropecuário (144)
  • Informática (36)

  • CAMPUS ARACRUZ
  • Mecânica (40)
  • Química (80)

  • CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO
  • Administrador (80)
  • Agropecuária (80)

  • CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
  • Eletromecânica (40)
  • Informática para internet (40)

  • CAMPUS CARIACICA
  • Administração (72)
  • Manutenção de sistemas metroferroviários (72)
  • Portos (72)

  • CAMPUS CENTRO-SERRANO (SANTA MARIA DE JETIBÁ)
  • Administração (120)
  • Agricultura (40)

  • CAMPUS COLATINA
  • Administração (36)
  • Edificações (36)
  • Informática para internet (36)
  • Meio Ambiente (36)

  • CAMPUS GUARAPARI
  • Administração (40)
  • Eletrotécnica (32)
  • Mecânica (32)

  • CAMPUS IBATIBA
  • Florestas (80)
  • Meio Ambiente (80)

  • CAMPUS ITAPINA (ZONA RURAL DE COLATINA)
  • Agropecuária (144)
  • Alimentos (36)
  • Zootecnia (72)

  • CAMPUS LINHARES
  • Administração (72)
  • Automação Industrial (72)
  • Meio Ambiente (36)

  • CAMPUS MONTANHA
  • Administração (80)
  • Agropecuária (110)

  • CAMPUS NOVA VENÉCIA
  • Edificações (72)
  • Mineração (72)

  • CAMPUS PIÚMA
  • Aquicultura (108)
  • Pesca (108)

  • CAMPUS SANTA TERESA
  • Agropecuária (120)
  • Informática para Internet (40)
  • Meio Ambiente (40)

  • CAMPUS SÃO MATEUS
  • Eletrotécnica (64)
  • Mecânica (64)

  • CAMPUS SERRA
  • Informática para Internet (36)
  • Mecatrônica (36)

  • CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
  • Administração (96)
  • Agroindústria (64)
  • Biotecnologia (32)

  • CAMPUS VIANA
  • Logística (70)

  • CAMPUS VILA VELHA
  • Biotecnologia (40)
  • Química Ambiental (40)

  • CAMPUS VITÓRIA
  • Edificações (36)
  • Eletrotécnica (64)
  • Estradas (36)
  • Mecânica (36)
  • Meio Ambiente (36)

Cursos concomitantes e subsequentes

  • CAMPUS ARACRUZ
  • Mecânica (40)

  • CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
  • Eletromecânica (36)
  • Mineração (36)
  • Informática para internet (40)

  • CAMPUS CARIACICA
  • Administração (40)
  • Logística (72)
  • Portos (36)

  • CAMPUS COLATINA
  • Segurança do Trabalho (32)

  • CAMPUS GUARAPARI
  • Administração (40)

  • CAMPUS IBATIBA
  • Agricultura (35)
  • Informática (35)

  • CAMPUS ITAPINA
  • Agropecuária (40)

  • CAMPUS LINHARES
  • Administração (40)

  • CAMPUS MONTANHA
  • Administração (40)

  • CAMPUS NOVA VENÉCIA
  • Mineração (40)

  • CAMPUS PIÚMA
  • Guia de Turismo (40)

  • CAMPUS SÃO MATEUS
  • Eletrotécnica (36)
  • Mecânica (36)

  • CAMPUS SERRA
  • Informática (40)
  • Automação Industrial (32)

  • CAMPUS VILA VELHA
  • Química (40)

  • CAMPUS VITÓRIA
  • Eletrotécnica (16)
  • Mecânica (54)
  • Metalurgia (48)
  • Geoprocessamento (40)
  • Segurança do Trabalho (40)
  • Edificações (40)

  • CEFOR
  • Multimeios Didáticos - a distância (40)

  • POLO UAB CONCEIÇÃO DA BARRA
  • Administração - a distância (40)

Proeja

  • CAMPUS SERRA
  • Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (40)

  • CAMPUS VITÓRIA
  • Guia de Turismo (40)
  • Hospedagem (40)
  • Metalurgia (40)
  • Segurança do Trabalho (40)

LEIA MAIS SOBRE OPORTUNIDADES

ES tem 17 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 13 mil

Obramax abre agenda de cursos gratuitos para profissionais da construção

Confira as mais 6.870 vagas de emprego abertas no ES

As dicas do ator Marcos Veras para a Geração Z ao escolher profissão

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cursos es Empregos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais