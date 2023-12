Oportunidades

Mais de 29 mil vagas abertas em 201 concursos e seleções em todo o país

Ministério Público do Trabalho (MPT) é a instituição que oferece o maior salário, R$ 37.731; confira a lista completa dos processos seletivos abertos

A semana começa com 201 concursos públicos e processos seletivos abertos com mais de 29 mil vagas em todo o Brasil. As chances são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade, em postos efetivos e temporários.

As oportunidades são para atuar em prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) é a instituição que oferece o maior salário, R$ 37.731. São três vagas imediatas para a carreira de procurador do trabalho. Os candidatos precisam ter nível superior em Direito e três anos de atividade jurídica. O prazo para se inscrever vai de 12 de dezembro a 10 de janeiro.

Entre os destaques da semana, está o concurso público da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), com uma oferta de 246 vagas, sendo 70 para o preenchimento imediato e 176 para formar cadastro de reserva. Os candidatos precisam ter nível superior e o salário passa de R$ 16 mil mensais. As inscrições começam nesta quarta-feira (13) e seguem até 4 de janeiro.

Ainda no governo federal, estão abertos certames no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), com 100 vagas e remuneração de R$ 12.812; no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), 100 postos e ganhos de R$ 8.700; e no Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea), 80 chances e salário de R$ 21 mil.

No Espírito Santo, as inscrições para o concurso de Domingos Martins terminam nesta quarta-feira (14). São 544 vagas para postos de todos os níveis de escolaridade e salário de até R$ 4.130.

Também no interior do Estado, as prefeituras de Jaguaré, João Neiva, Montanha e Pedro Canário lançaram editais para a contratação de profissionais temporários.

