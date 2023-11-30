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Governo federal abre concurso com 80 vagas e salário de R$ 21,5 mil

Processo seletivo será compostos por provas objetivas e discursivas e avaliação de títulos; inscrições poderão ser feitas de 5 de dezembro a 10 de janeiro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 nov 2023 às 10:43

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 10:43

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), fundação pública federal vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento, lançou nesta quinta-feira (30) o edital de abertura de concurso público com 80 vagas para cargos de nível superior. A remuneração inicial de R$ 21.582,79, já com o auxílio-alimentação de R$ 658.
►Clique aqui para ler o edital. 
A lotação inicial será em Brasília (DF) pelo período de 12 meses, com possibilidade posterior de lotação em Brasília ou no Rio de Janeiro (RJ), de acordo com as necessidades.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 5 de dezembro até as 16 horas de 10 de janeiro de 2024, no site da Fundação Cesgranrio, responsável pelo processo seletivo. A taxa de participação será de R$ 180, devendo ser paga até a data do vencimento indicada no boleto.
O concurso do Ipea terá provas objetivas e dissertativas, marcadas para o dia 25 de fevereiro. Na parte da manhã serão aplicadas as provas objetivas de conhecimentos gerais e a prova dissertativa.  Na parte da tarde, será a vez dos candidatos fazerem os exames objetivos de conhecimentos específicos. Cada uma terá duração de quatro horas. Também haverá avaliação de títulos.
Candidata faz prova de concurso
Candidata faz prova de concurso Crédito: Freepik
A aplicação ocorrerá nas 26 capitais do país e no Distrito Federal.

Confira as vagas

  • Políticas públicas e sociedade (16);
  • Políticas públicas e desenvolvimento (16);
  • Gestão e logística (13);
  • Políticas públicas e avaliação (8);
  • Comunicação social e divulgação científica (5 );
  • Desenvolvimento de sistemas (5);
  • Infraestrutura de tecnologia da informação (5);
  • Políticas públicas e sustentabilidade (5);
  • Ciência de dados (4);
  • Processo editorial (3).
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