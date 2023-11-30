Governo federal abre concurso com 80 vagas e salário de R$ 21,5 mil

A lotação inicial será em Brasília (DF) pelo período de 12 meses, com possibilidade posterior de lotação em Brasília ou no Rio de Janeiro (RJ), de acordo com as necessidades.

O concurso do Ipea terá provas objetivas e dissertativas, marcadas para o dia 25 de fevereiro. Na parte da manhã serão aplicadas as provas objetivas de conhecimentos gerais e a prova dissertativa. Na parte da tarde, será a vez dos candidatos fazerem os exames objetivos de conhecimentos específicos. Cada uma terá duração de quatro horas. Também haverá avaliação de títulos.