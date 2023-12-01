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6.640 vagas

Quatro cidades do ES terão provas do Enem dos Concursos

Exames estão previstos para serem aplicados até março de 2024; regras do certame devem ser publicadas até 20 de dezembro. Oportunidades serão para níveis médio e superior
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 dez 2023 às 14:10

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 14:10

Prova de concurso
Prova do concurso unificado serão aplicadas em 180 cidades Crédito: Freepik
Quatro cidades do Espírito Santo terão provas do Concurso Nacional Unificado, denominado Enem dos Concursos. No Estado, os testes vão ocorrer em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus.
O certame tem adesão de 31 órgãos e entidades ao novo modelo de provas de seleção para novos servidores. Ao todo, serão 6.640 vagas. A aplicação das provas será de responsabilidades da Fundação Cesgranrio.
Os exames vão acontecer em 180 cidades de forma simultânea até março de 2024. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), serão 39 cidades no Norte, 54 no Nordeste, 20 no Centro-Oeste, 23 no Sul e 44 na região Sudeste, entre elas os quatro municípios capixabas.
Para escolha das cidades, a comissão organizadora utilizou como critério a densidade populacional, o raio de influência microrregional e a facilidade de acesso. Foram selecionados os municípios com mais de 100 mil habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Entretanto, se não houver estrutura suficiente para a realização do processo seletivo, as provas serão aplicadas em cidades próximas, segundo a comissão.
O edital com os requisitos para os cargos, conteúdo programático, formas de inscrição, critérios de seleção, data e local das provas, deve ser publicado em 20 de dezembro.
As provas do Concurso Nacional Unificado serão realizadas em duas partes no mesmo dia. Na primeira, haverá questões objetivas com matriz comum a todos os candidatos, enquanto que na segunda serão questões específicas e dissertativas por blocos temáticos.

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