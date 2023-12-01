Quatro cidades do ES terão provas do Enem dos Concursos

Prova do concurso unificado serão aplicadas em 180 cidades Crédito: Freepik

Quatro cidades do Espírito Santo terão provas do Concurso Nacional Unificado, denominado Enem dos Concursos. No Estado, os testes vão ocorrer em Vitória , Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus.

O certame tem adesão de 31 órgãos e entidades ao novo modelo de provas de seleção para novos servidores. Ao todo, serão 6.640 vagas. A aplicação das provas será de responsabilidades da Fundação Cesgranrio.

Os exames vão acontecer em 180 cidades de forma simultânea até março de 2024. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), serão 39 cidades no Norte, 54 no Nordeste, 20 no Centro-Oeste, 23 no Sul e 44 na região Sudeste, entre elas os quatro municípios capixabas.

Para escolha das cidades, a comissão organizadora utilizou como critério a densidade populacional, o raio de influência microrregional e a facilidade de acesso. Foram selecionados os municípios com mais de 100 mil habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entretanto, se não houver estrutura suficiente para a realização do processo seletivo, as provas serão aplicadas em cidades próximas, segundo a comissão.

O edital com os requisitos para os cargos, conteúdo programático, formas de inscrição, critérios de seleção, data e local das provas, deve ser publicado em 20 de dezembro.