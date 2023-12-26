3.304 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.304 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta terça-feira (26). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Prefeitura de Vila Velha / Divulgação

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 491. Há oportunidades para açougueiro, analista de logística, auxiliar de manutenção industrial, jardineiro, mecânico de manutenção de máquinas, operador de câmaras frias, eletricista auxiliar, entre outras chances. : 491. Há oportunidades para açougueiro, analista de logística, auxiliar de manutenção industrial, jardineiro, mecânico de manutenção de máquinas, operador de câmaras frias, eletricista auxiliar, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 594, das quais 63 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para operador de máquina, motorista categoria D, porteiro, ajudante de carga e descarga, operador de rolo compactador, entre outros postos. 594, das quais 63 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para operador de máquina, motorista categoria D, porteiro, ajudante de carga e descarga, operador de rolo compactador, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 856. Há oportunidades para açougueiro, agente de vendas, ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, balconista de perecíveis, eletricista, lixador de peças de metal, motorista de kombi, promotor de vendas, entre outras chances. 856. Há oportunidades para açougueiro, agente de vendas, ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, balconista de perecíveis, eletricista, lixador de peças de metal, motorista de kombi, promotor de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 309. Há oportunidades para atendente de balcão, auxiliar de armazenamento, auxiliar de cozinha, cozinheiro geral, cumim, encarregado de manutenção, fiscal de loja, mecânico, operador de caixa, entre outras chances. 309. Há oportunidades para atendente de balcão, auxiliar de armazenamento, auxiliar de cozinha, cozinheiro geral, cumim, encarregado de manutenção, fiscal de loja, mecânico, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 355. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, armador de ferros, arquiteto, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, camareira, carpinteiro, eletricista, entre outras chances. 355. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, armador de ferros, arquiteto, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, camareira, carpinteiro, eletricista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 192. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, afinador de motores de automóveis, ajudante de motorista, ajudante de obras, encanador, oficial de manutenção, vendedor porta a porta, entre outras chances. 192. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, afinador de motores de automóveis, ajudante de motorista, ajudante de obras, encanador, oficial de manutenção, vendedor porta a porta, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 148. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, embalador a mão, atendente de balconista, auxiliar de limpeza, motorista de ônibus urbano, conservador de ferrovias, cuidador de idosos, entre outras chances. 148. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, embalador a mão, atendente de balconista, auxiliar de limpeza, motorista de ônibus urbano, conservador de ferrovias, cuidador de idosos, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 94. Há oportunidades para ajudante de confeiteiro, ajudante florestal, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, frentista, líder de loja, mecânico de refrigeração, montador de andaime, entre outras chances. 94. Há oportunidades para ajudante de confeiteiro, ajudante florestal, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, frentista, líder de loja, mecânico de refrigeração, montador de andaime, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 181. Há oportunidades para ajudante de pizzaiolo, analista de departamento pessoal, auxiliar de linha de produção, chapista, operador de empilhadeira, servente de obras, técnico de rede, entre outras chances. 181. Há oportunidades para ajudante de pizzaiolo, analista de departamento pessoal, auxiliar de linha de produção, chapista, operador de empilhadeira, servente de obras, técnico de rede, entre outras chances. Veja as vagas.

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.