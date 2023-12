3.304 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

Há oportunidades para açougueiro, analista de logística, auxiliar de manutenção industrial, jardineiro, mecânico de manutenção de máquinas, entre outras chances

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.304 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta terça-feira (26). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.