Centro de Referência das Juventudes abre vagas de emprego em Cariacica

O Centro de Referência das Juventudes (CRJ) de Cariacica está com inscrições para o processo seletivo de profissionais de vários níveis de escolaridade. Os postos são para cargos de psicólogo, terapeuta ocupacional, estagiário de Comunicação, merendeira e auxiliar de serviços gerais.

A remuneração varia de R$ 1,5 mil a R$ 3,7 mil. Os trabalhadores recebem ainda vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, folga remunerada (recesso de final de ano), Day Off de Aniversário, Gympass e convênio com o Serviço Social do Comércio (Sesc).

Os interessados podem cadastrar o currículo até o próximo domingo, dia 7 de janeiro, no endereço eletrônico trabalhenocieds.solides.jobs

As contratações estão sob a responsabilidade do Centro Integrado de Estudo e Programa de Desenvolvimento Sustentável (CIED). O processo seletivo contará com análise de currículos e entrevista. O regime de trabalho será regido pela Consolidação das Leis trabalhista (CLT)

Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Confira as vagas

Psicólogo: ensino superior completo em Psicologia, 40h semanais, salário de R$ 3.700.

Terapeuta Ocupacional: ensino superior completo em Terapia Ocupacional, 40h semanais, salário R$ 3.700.

Estagiário de Comunicação: cursando graduação em Relações Públicas, Marketing ou Propaganda e Publicidade, 40h semanais, salário de R$ 1.500.

Auxiliar de serviços gerais: ensino fundamental ou médio completo, 40h semanais, salário de R$ 1.900.