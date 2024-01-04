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Vários níveis de escolaridade

Centro de Referência das Juventudes abre vagas de emprego em Cariacica

Salários variam de R$ 1,5 mil a R$ 3,7 mil; interessados devem encaminhar o currículo até o dia 7 de janeiro. Veja como participar do processo seletivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2024 às 14:31

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 14:31

O Centro de Referência das Juventudes (CRJ) de Cariacica está com inscrições para o processo seletivo de profissionais de vários níveis de escolaridade. Os postos são para cargos de psicólogo, terapeuta ocupacional, estagiário de Comunicação, merendeira e auxiliar de serviços gerais.
A remuneração varia de R$ 1,5 mil a R$ 3,7 mil. Os trabalhadores recebem ainda vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, folga remunerada (recesso de final de ano), Day Off de Aniversário, Gympass e convênio com o Serviço Social do Comércio (Sesc).
Clique aqui para ler os editais
Os interessados podem cadastrar o currículo até o próximo domingo, dia 7 de janeiro, no endereço eletrônico trabalhenocieds.solides.jobs.
As contratações estão sob a responsabilidade do Centro Integrado de Estudo e Programa de Desenvolvimento Sustentável (CIED). O processo seletivo contará com análise de currículos e entrevista. O regime de trabalho será regido pela Consolidação das Leis trabalhista (CLT)
Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Confira as vagas

Psicólogo: ensino superior completo em Psicologia, 40h semanais, salário de R$ 3.700.
Terapeuta Ocupacional: ensino superior completo em Terapia Ocupacional, 40h semanais, salário R$ 3.700.
Estagiário de Comunicação: cursando graduação em Relações Públicas, Marketing ou Propaganda e Publicidade, 40h semanais, salário de R$ 1.500.
Auxiliar de serviços gerais: ensino fundamental ou médio completo, 40h semanais, salário de R$ 1.900.
Merendeira: ensino fundamental ou médio completo, 40h semanais, salário de R$ 1.900.

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